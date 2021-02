Dresden

Sportler brauchen zuweilen einen langem Atem, müssen viel Ausdauer mitbringen, um am Ende erfolgreich zu sein. Das gilt für Athleten allgemein und für die an der Technischen Universität Dresden ganz speziell. Bereits 2015 sollte der Sportplatz für den Unisport an der Teplitzer Straße saniert und chic hergerichtet werden – doch dann taten sich immer wieder neue, zuletzt buchstäblich explosive Hürden auf. Nach inzwischen sechs Jahren gibt es nun aber immerhin – wieder einmal – eine vage neue Zielmarke für die Fertigstellung der Anlage.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Sportplatz an der Teplitzer Straße in Strehlen, es ist eine beinah unendliche Geschichte. Vor genau sechs Jahren hatten Arbeiter einen Schaden an einem unter dem Sportplatz verlaufenden Fernwärmekanal festgestellt. Eindringendes Oberflächenwasser hatte zu Unterspülungen geführt – nicht zuletzt auch einer der vermuteten Gründe dafür, dass sich der Platz schon damals mehr und mehr in einen holprigen Acker verwandelte. Also beschloss das für die Anlage der Hochschule zuständige Land, den Platz im Herbst 2015 sanieren zu lassen.

Anzeige

Notunterkunft in Volksfestzelten

Doch es kam anders. Angesichts der vielen Geflüchteten, die seinerzeit ins Land kamen, wurden die Sanierungspläne erst einmal hinten angestellt, ließ der Freistaat stattdessen auf dem Areal in Windeseile aus Volksfestzelten eine Notunterkunft für bis zu 350 Menschen zusammenzimmern. Doch als die Zelte einige Monate später wieder verschwanden, standen die Ingenieure vor ganz neuen Problemen.

Nicht nur hatte die Verankerung der Zelte weitere Schäden in dem ohnehin schon arg malträtierten Platz hinterlassen. Auch stellte sich heraus, dass der aus Kriegsschutt und Trümmern aufgehäufte Untergrund der Anlage nicht besonders tragfähig ist. Und das sollte nicht der letzte Rückschlag bleiben. Denn die Planer vom Freistaat und Experten vom Kampfmittelbeseitigungsdienst waren sich nach intensiven Recherchen und der Sichtung von Fotomaterial einig, dass nicht auszuschließen ist, dass unter dem Sportplatz nicht doch noch irgendwo explosive Hinterlassenschaften aus dem Weltkrieg schlummern.

Aufwendige Suche nach Blindgängern

Seit Ende 2019 suchten deshalb Spezialisten auf der Fläche neben der Teplitzer Straße mit viel Akribie nach Blindgängern – bohrten dafür rund 7500 Löcher (!) ins Erdreich. Ein halbes Jahr waren für die Arbeiten eigentlich angedacht, doch auch in diesem Fall kam wieder einmal einiges dazwischen, so dass die Suche tatsächlich erst vor wenigen Tagen abgeschlossen werden konnte.

Die Sondierungen hatten kaum begonnen, da mussten sie schon wieder un­terbrochen werden. „Hintergrund war, dass für den Fall eines Munitionsfundes gegebenenfalls großflächige Evakuierungen im Umfeld des Sportplatzes hätten stattfinden müssen, die unter Pandemiebedingungen praktisch nicht durchführbar gewesen wären“, erklärt Alwin-Rainer Zipfl, Sprecher des zuständigen Sächsischen Immobilien- und Baumana­gements (SIB). Und schließlich tauchten noch nirgendwo dokumentierte Telekomkabel im Erdreich auf, die zunächst neu verlegt werden mussten.

Zwei Blindgänger ausgegraben

Tatsächlich war der ganze Aufwand nicht unberechtigt. In den vergangenen Monaten stießen die Experten laut SIB auf zwei Blindgänger, die ausgegraben und weggeschafft werden mussten. Andere verdächtige Hinterlassenschaften entpuppten sich indes als harmlos, nachdem diese freigelegt worden waren. Das letzte dieser Objekte – ein Stahlbetonteil in etwa sechs Meter Tiefe – war im Januar offengelegt worden. „Somit wurden alle im Rahmen der Kampfmittelerkundung magnetisch gemessenen Anomalien freigelegt und nunmehr identifiziert“, so der Sprecher.

Aktuell sind die Fachleute dran, die entsprechende Dokumentation zu erstellen. Liegt die vor, können die Bauleute vor Ort endlich wieder anpacken. Zunächst müssen sie dazu einerseits die Löcher wieder verfüllen, die jetzt bei der Suche gegraben werden mussten. Darüber hinaus müssen die Planer aber auch jene Hohlräume im mit Schutt verfüllten Untergrund im Blick haben. Um, wie bisher geschehen, ein erneutes Wegsacken des Bodens an einzelnen Stellen zu verhindern, solle nun eine entsprechende Methode angewandt werden, die „zukünftige Setzungen minimiert“, erklärt Alwin-Rainer Zipfl vom SIB.

Großspielfeld und Anlagen für Leichtathletik

Neben einem Großspielfeld mit Kunststoffrasen wird der neue Platz auch wieder verschiedene Anlagen für die Leichtathletik erhalten. Vorgesehen sind eine Kugelstoßanlage, die Errichtung einer Hochsprunganlage, einer Weit- und Dreisprunganlage sowie Laufbahnen. Wann alles fertig ist, sei derzeit noch nicht zuverlässig zu sagen, so der SIB-Sprecher. Geplant sei aber, „dass die TU Dresden den Sportplatz ab September wieder nutzen kann.“

Schon jetzt hat die Sanierung des Sportplatzes etwa 1,4 Millionen Euro verschlungen. Zwischenzeitlich avisiert waren Gesamtkosten in Höhe von zwei Millionen Euro. Aktuell werden die vom Sächsischen Immobilien und Baumanagement auf 2,5 Millionen Euro geschätzt.

Von Sebastian Kositz