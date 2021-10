Dresden

Von außen wirkt das Gebäude eher unscheinbar, ein langer Quader, zwei Etagen. In nur zehn Monaten hatten Bauleute aus vormontierten Elementen, so genannten Raumzellen, den flachen Riegel an der Stadtgutstraße am Rand des Campus der Technischen Universität (TU) Dresden errichtet. Büros und Labore, in denen künftig Forscher der in das Center for Advancing Electronics Dresden (cfaed) eingebundenen Professur für Molekulare Funktionsmaterialien von Xinliang Feng sowie des Exzellenzclusters Complexity and Topology in Quantum Matter (ct.qmat) Innovationen voranbringen wollen.

Doch nicht nur die Wissenschaftler, die im jüngst übergebenen Gebäude arbeiten werden, beschreiten hier neue Wege. Auch für die Technische Universität ist der Neubau ein Experiment. Erstmals hat die Hochschule ein Forschungsgebäude in Eigenregie errichtet: Planung und Bau ohne die sonst obligatorisch mit eingebundenen Behörden und Ministerien des Freistaats.

Bauen mit Freistaat kostet Zeit

Als im Sommer 2020 der langjährige Rektor Hans Müller-Steinha­gen aus dem Amt schied, hatte er dieses Vorgehen als zu umständlich und zeitintensiv kritisiert. Gerade im globalen Kampf um die schlauesten Köpfe und im Hinblick auf die dynamische Entwicklung müssten oft schnelle Entscheidungen getroffen und Tatsachen geschaffen werden. Die Zusammenar­beit zwischen der Uni mit Exzellenzanspruch ei­nerseits und den vorgeschalteten Ministerien für Wissenschaft und für Finanzen sowie dem Sächsischen Immobilien- und Baumanagement auf der anderen Seite hatte sich nicht immer einfach gestaltet.

Hans Müller-Steinhagen hatte sich deshalb über Jahre um die Bauherreneigenschaft für die TU gemüht. Aus Sicht seiner Nachfolgerin Ursula M. Staudinger ist die Hochschule nun einen wichtigen Schritt vorwärtsgekommen: „Mit diesem ersten eigenen Bauvorhaben haben wir einen neuen Weg beschritten. Wir haben hier ein Forschungsgebäude geschaffen, das uns die nötige Flexibilität zur nachhaltigen Stärkung der Forschung und Lehre bietet und sich als zeiteffiziente und kostengünstige Alternative zum staatlichen Bauen erwiesen hat.“

Rektorin: Beispiel ist zukunftsweisend

Hinter der in Eigenregie durchgezogenen Baumaßnahme habe allen voran der Gedanke gestanden, „dass wir Forschungsflächenreserven haben, auf die dann sehr schnell bei Bedarf zugegriffen werden kann“, sagt die Rektorin. „Denn das Tempo des Wachstums unserer Forschungsgruppen basierend auf deren großem Drittmittel-Erfolg ist dem Bau solcher Forschungsflächen meist weit voraus und stellt deshalb die Universität vor sehr große Herausforderungen.“ Das umgesetzte Beispiel sei zukunftsweisend.

Das neue Labor- und Bürogebäude der TU Dresden an der Stadtgutstraße ist aus 33 weitgehend vorgefertigten Modulen zusammengesetzt worden. Quelle: Sebastian Kositz

Zugleich heben die Verantwortlichen auch die Art und Weise der Errichtung hervor. Mit einem System aus Raummodulen aus Stahl sei die Hochschule neue Wege gegangen. Die Vorfertigung habe den Bauaufwand erheblich reduziert, so dass der ehrgeizige Zeitplan eingehalten wurde. Auch ein Rück- und Wiederaufbau an einem anderen Standort ist mit vergleichsweise geringem Aufwand möglich, heißt es aus der Pressestelle der Hochschule.

Künftig weitere Bauprojekte in Eigenregie

Sachsens Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow (CDU) spricht von einem „Gradmesser für künftige Forschungsbauten“. Es sei in den vergangenen Jahren gelungen, „ei­ne Vielzahl von hoch ambitionierten Forschungsprojekten einzuwerben, worauf zeitnah mit mehr Platz und optimalen Arbeitsbedingungen reagiert werden musste.“

Zufrieden zeigte sich auch Andreas Handschuh, Kanzler der TU, mit dem Verlauf: „Der erfolgreiche Abschluss dieses Bauprojekts ist ein Meilenstein hin zu einer größeren Autonomie in Baufragen. Die gewonnenen Erkenntnisse bilden die Grundlage, auch künftig noch mehr Bauprojekte an der TU in Eigenregie zu realisieren.“

Der Neubau an der Stadtgutstraße hat eine Nutzfläche von rund 1200 Quadratmeter. Die Räumlichkeiten bieten Platz für etwa 45 Forscher und ihre Mitarbeiter. Früheren Angaben zufolge sollte das Bauprojekt rund acht Millionen Euro kosten.

