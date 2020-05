TU Dresden startet deutschlandweite Studie zur Corona-Pandemie

Dresden

Virologen, Ärzte, Politiker: Die einen halten die Gesellschaft seit Beginn der Pandemie aus wissenschaftlicher Sicht auf dem Laufenden, erklären neue Erkenntnisse rund um Covid-19 oder berichten aus dem Klinikalltag. Die anderen versuchen, das Virus mit Verordnungen, Beschränkungen und Allgemeinverfügungen zurückzudrängen. Doch was ist eigentlich mit der Bevölkerung? Den Patienten etwa, die zwar kein Corona haben, aber trotzdem zum Arzt müssen?

„Es wird vermutlich nicht die letzte Pandemie sein“

Wie die Menschen mit der Covid-19-Pandemie zurechtkommen und wie sie die Ausgangsbeschränkungen wahrnehmen, wollen Wissenschaftler in einer neuen deutschlandweiten Studie herausfinden. Diese Studie wird am Lehrstuhl Allgemeinmedizin an der Medizinischen Fakultät Carl Gustav Carus der TU Dresden durchgeführt.

„Wir wollen mithilfe einer Online-Umfrage herausfinden, wie die unterschiedlichen Gruppen die Pandemie wahrnehmen. Dabei wollen wir auch wissen, ob sich Patienten als unter- oder vielleicht gar überversorgt einschätzen“, erklärt Dr. Michael Wächter, Leiter der Studie. Da diese am Lehrstuhl Allgemeinmedizin durchgeführt wird, liegt das Augenmerk auf Patienten und ihrer hausärztlichen Versorgung während der Corona-Pandemie. „Wir wollen die Sichtweisen ganz verschiedener Gruppen, zum Beispiel Schauspieler, Künstler, Gastronomen, Reinigungskräfte oder Pflegende un­tersuchen“, sagt Wächter.

Damit soll eine Bestandsaufnahme gemacht werden, um zu zeigen, was im Bereich der medizinischen Versorgung und Wissenschaft künftig verbessert werden könnte, denn „es wird vermutlich nicht die letzte Pandemie sein“, ist Studienleiter Wächter überzeugt. Jeder Interessierte im Alter ab 18 Jahren kann an der anonymen Umfrage über das Internet teilnehmen. Um sich durch die Umfrage zu klicken, sollten Teilnehmer etwa 15 Minuten einplanen.

Die Umfrage im Internet: https://bit.ly/COVID19Pat

Von Lisa-Marie Leuteritz