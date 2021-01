Dresden

Am Sonntagnachmittag ist erneut ein Dresdner Satellit im All angekommen. Wegen schlechter Wetterverhältnisse war der für Freitag geplante Start in Cape Canaveral (Florida) verschoben worden.

In den Orbit mit einer Falcon-9-Rakete

Doch nun hat die amerikanische Falcon-9 Rakete von SpaceX die jüngste Konstruktion der TU Dresden in den Orbit befördert. Dort soll der kleine Satellit Somp2b neue Nanomaterialien unter den extremen Bedingungen des Weltraums untersuchen. Ziel sind z.B. Anwendungen wie neuartige Schutzfolien gegen elektromagnetische Strahlung in Autos oder der Medizintechnik, erklärt Projektverantwortlicher Tino Schmiel, der das Forschungsfeld Satellitensysteme und Weltraumwissenschaften am Institut für Luft- und Raumfahrttechnik leitet. Außerdem soll Somp2b Systeme zur Umwandlung von Sonnenwärme in elektrischen Strom testen.

Anzeige

Somp2b wartet die Sonnenphase ab

Ob das technische Miniaturwunder, das die Erde mehrere Jahre lang in 500 Kilometern Höhe 16 Mal täglich umkreisen soll, wie geplant funktioniert, wird sich am Montag herausstellen. Dann soll der erste Funkkontakt stehen – und danach hoffentlich jeden Tag zur gleichen Zeit wieder, um Messdaten zu den Forschern zu schicken. „Nach einer einprogrammierten Wartezeit aktiviert sich Somp2b, wartet auf die Sonnenphase, klappt die Antennen aus und sendet dann jede Minute die ersten Zustandsdaten“, sagte Tino Schmiel den DNN kurz nach dem Start.

SOMP2b sieht seinen Vorgängern, die auch von Forschern der TU Dresden entwickelt wurden, sehr ähnlich, ist aber ganz anders konstruiert. Das bietet mehr Raum für Experimente. Quelle: TU Dresden

Der Dresdner Satellit ist einer von gut 100 an Bord der SpaceX-Rakete

„Sobald wir von den vielen Weltraumüberwachungs-Institutionen die konkreten Bahndaten bekommen, richten wir die Bodenstations-Antennen aus und harren der Dinge“, fuhr Tino Schmiel fort. Aber es könne eine Weile dauern, bis alle der mehr als 100 mittransportierten Satelliten auseinandergehalten werden können.

Hier wird der TU-Mini-Satellit Somp2b in die Auswurfbox der Rakete integriert. Quelle: TU Dresden

Ausbildungsprojekt mit Unterstützung von Studenten

Somp2b ist ein Nano-Satellit, der gemeinsam von Studenten, Doktoranden und Wissenschaftlern der Fakultät Maschinenwesen der TU Dresden entwickelt wurde. Der Name steht für Student On-Orbit Measurement Project Number 2b. Auch die Vorgänger Somp1 und Somp2 hatten es bereits ins All geschafft.

Finanziert hat das Ausbildungsprojekt unter anderem das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. ( DLR), das auch Mittel für die dazugehörigen Forschungsprojekte bereitstellt. Geld kommt zudem von der europäischen Weltraumorganisation Esa, der EU und aus der Industrie.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Somp2b ist 20 x 10 x 10 Zentimeter groß und wiegt nicht ganz zwei Kilogramm. Und: Er ist in einer völlig neuen Bauweise entstanden, erklärt Projektleiter Schmiel. Ihm zufolge schafft die neuartige Konstruktion Raum für mehr Experimente.

Von Barbara Stock