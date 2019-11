Dresden

Seit Montag besetzten Klimaaktivisten den großen Hörsaal Audimax im Hörsaalzentrum Dresden (HSZ) an der Bergstraße. Am Donnerstagmorgen hatte die TU Dresden genug und machte von ihrem Hausrecht Gebrauch. Die Türen des Audimax blieben verschlossen.

Polizisten trugen einzelne Personen, die das Gebäude nicht verlassen wollten, hinaus. Der Lehrbetrieb gehe indes weiter, heißt es.

Höhepunkt: Global Strike for Future am Freitag

Als Grund für die Räumung gab die Universität auf Twitter an, die Aktivisten hätten den Hörsaal im Internet als Schlafplatz für unabsehbare Zeit angeboten. Das widerspreche allen Absprachen zwischen der Universitätsleitung und der Gruppe.

Die Gruppe HSZfuersKlima hatte am Wochenende bereits ein Angebot der Uni abgelehnt, für ihre fünf Tage dauernde Aktion das Foyer des Potthoffbaus zu nutzen. Dort hätten die Klima-Aktivsten keine Lehrveranstaltungen gestört.

„Wir möchten durch unsere Aktion die größtmögliche Aufmerksamkeit auf das Thema der sozialökologischen Krise lenken“, teilte die Gruppe in einem offenen Brief zu Erklärung mit. Ziviler Ungehorsam würde diese Aufmerksamkeit erzeugen.

Der Streik steht im Zusammenhang mit der Klimawoche, die am Freitag in einem weltweiten „Global Strike for Future“ gipfelt, zu dem die Bewegung Fridays for Future zum vierten Mal aufruft.

Von fkä