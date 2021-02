Dresden

Gegen TU-Professor Hans-Ulrich Wittchen werden schwere Vorwürfe erhoben. Er soll für die Fälschung von Daten in einer großangelegten Psychiatrie-Studie verantwortlich sein. Unter anderem diesen Vorwurf erhebt eine von der Technischen Universität Dresden eingesetzte Untersuchungskommission in ihrem Abschlussbericht. Im DNN-Interview äußert sich TU-Rektorin Ursula M. Staudinger zu den Konsequenzen und weiteren Vorwürfen, die derzeit an der Universität untersucht werden.

Was sind für Sie die gravierendsten Vorwürfe der Untersuchungskommission?

Bei der Amtsübernahme im August habe ich von den laufenden Untersuchungen erfahren. Wir sind tief erschüttert von der Vorsätzlichkeit dieser Datenfälschungen und Datenmanipulationen und der mangelnden Nachvollziehbarkeit der Studie. Nachvollziehbarkeit ist ja ein Kernstück wissenschaftlicher Arbeit. Es sind erschütternde Feststellungen, zu denen die Kommission kommt.

Hinweise auf Urkundenfälschung

Im Abschlussbericht wird an mehreren Stellen empfohlen, die Vorwürfe auf ihre strafrechtliche Relevanz prüfen zu lassen. Werden Sie den Bericht der Staatsanwaltschaft übergeben?

Die Untersuchungskommission ist von der Universität nach Bekanntwerden der Vorwürfe eingesetzt worden und war eine internes Ins­trument. Sie besitzt per se keine Rechtskraft und kann auch nicht im Sinne einer Beweisaufnahme in einem Gerichtsverfahren verstanden werden. Daher haben wir jetzt den Bericht unserem Rechtsbeistand übergeben, der die Erkenntnisse auf ihre dienstrechtlichen, zivilrechtlichen und strafrechtlichen Konsequenzen prüfen wird. Die Kommission hat unter anderem Hinweise darauf gefunden, dass es zu Urkundenfälschungen gekommen ist.

Professor Hans-Ulrich Wittchen gilt bislang als einer der renommiertesten Experten seines Fachs. Quelle: European College of Neuropsychopharmacology

Sie lassen das zunächst nur prüfen, eine Weitergabe an die Staatsanwaltschaft ist noch nicht entschieden?

Wir lassen das jetzt prüfen und erwarten in den nächsten Wochen Informationen dazu von unserem Rechtsanwalt.

Sie sind erst kurz im Amt und haben eine so schwere Hypothek übernommen. Was ist Ihnen beim Lesen des Berichts durch den Kopf gegangen?

Wissenschaftliche Redlichkeit ist unser Kerngeschäft. Ein Verstoß dagegen trifft uns ins Herz. Gleichzeitig möchte ich aber auch unterstreichen, dass ich vollstes Vertrauen in die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der TU Dresden habe, die jeden Tag mit höchster wissenschaftlicher Redlichkeit ihrer Forschung und Lehre nachgehen. Deshalb ist es uns im Rektorat auch sehr wichtig, den Angehörigen unserer Universität dieses Vertrauen auszusprechen.

„Wir kehren nichts unter den Teppich“

Befürchten Sie einen Imageschaden für die TU Dresden?

Wir wollen mit den aufgedeckten Verfehlungen transparent umgehen. Wir kehren nichts unter den Teppich. Das Vorgängerrektorat hat nach Bekanntwerden der Vorwürfe sofort die richtigen, notwendigen Maßnahmen ergriffen und die Vorgänge an die Kommission mit externem Vorsitz weitergegeben. Es wurden alle Schritte eingeleitet, die von uns vorgesehen sind, um solchen Vorfällen Rechnung zu tragen und sie rückhaltlos aufzuklären. Das ist unser Signal nach außen. Die Universitätsleitung hat keine Zweifel an der wissenschaftlichen Redlichkeit unserer Mitarbeiter. Sie hat die Spitzenleistungen hervorgebracht, für die unsere Universität bekannt ist.

Lässt sich damit der Image-Schaden vermeiden?

Die Vorgänge sind ein tiefer Einschnitt für uns und eine große Herausforderung. Der stellen wir uns und ich sehe darin die Chance, dass wir uns noch besser aufstellen können mit unserem Compliance-System und damit das Signal aussenden, dass wir die Wahrscheinlichkeit minimieren, dass sich so etwas wiederholen kann.

Es stehen Vorwürfe im Raum, dass Professor Wittchen unter ihrem Amtsvorgänger Hans Müller-Steinhagen an der Universität praktisch „Narrenfreiheit“ genossen habe und machen konnte, was er will. Sehen Sie Versäumnisse Ihres Vorgängers?

Zu diesen Dingen vor meiner Amtszeit kann ich mich nicht äußern. Da kann und will ich mir kein Urteil anmaßen. Festzuhalten bleibt, dass die TU Dresden die Schritte zur lückenlosen Aufklärung selbständig in die Wege geleitet hat. Außerdem kann ich Ihnen beschreiben, was wir jetzt in Folge des Untersuchungsberichts auf den Weg bringen. Mir war es von Anfang an wichtig, ein Prorektorat Universitätskultur als Teil unserer Universitätsleitung zu haben, weil wir als Exzellenzuniversität eine Verantwortung haben, die sich auch auf unseren Wertekanon bezieht. Wir wollen Exzellenz und Werte gemeinsam leben.

Professor Hans Müller-Steinhagen war von August 2010 bis August 2020 Rektor an der TU Dresden. Quelle: Dietrich Flechtner

Sie können jetzt bei der Aufklärung der Vorwürfe auch rückhaltlos mit Ihrem Vorgänger zusammenarbeiten?

Davon gehe ich aus, ich habe keinerlei andere Hinweise. Das tun wir bislang auch.

Verschärfte Regeln und Konfliktlotsen

Was kommt jetzt?

Wir werden unsere Instrumente zur Einhaltung und Unterstützung guter wissenschaftlicher Praxis schärfen. So werden wir in diesem Jahr eine elektronische Plattform installieren, auf der man zunächst anonym Bedenken vortragen kann. Seit Dezember 2020 haben wir unsere Regeln geschärft. Dazu gehört, dass wir jedes Jahr von jedem forschenden Mitarbeiter der TU Dresden die Teilnahme an einem Training für gute wissenschaftliche Praxis erwarten. Die Promotionsprozesse sind künftig nicht mehr nur an eine Person geknüpft, sondern auf wenigstens zwei Schultern verteilt. Wir schärfen unser gesamtes Compliance-System, zu dem auch eine Beschwerdesystem zu wissenschaftlichem Fehlverhalten gehört.

Eine weitere Säule betrifft den Umgang mit Beschwerden im Zusammenhang mit Diskriminierungserlebnissen, mit Gewalt oder Mobbing. Zudem gibt es Konfliktlotsen und seit einigen Jahren schon eine Antikorruptionsbeauftragte. Dieses gesamte System wollen wir noch transparenter und leichter zugängig machen.

Welche Konsequenzen gibt es für die Zusammenarbeit mit Professor Wittchen, die beispielsweise über seine Geschäftsführerfunktion bei der Institutsambulanz und Tagesklinik für Psychotherapie (IAP) mit der Ausbildung von Studenten verbunden ist?

Wir haben veranlasst, dass alle laufenden Promotionen, die mit der beschuldigten Person verknüpft sind, an andere Betreuer übergeben werden. Und wir sind dabei, eine eigene Hochschulambulanz zu gründen, um die Weiter- und Ausbildung von Psychotherapeuten vollständig in die Verantwortung der TU Dresden zu nehmen. Außerdem wollen wir die Beziehungen zur TUDAG und damit zur GWT und zur IAP auf eine neue Basis stellen. Das ist aber noch nicht abgeschlossen.

Was bedeutet das?

Wir sind dabei zu klären, wie wir zu eindeutigeren Beziehungen kommen können. Es ist für uns als neues Rektorat extrem wichtig, dass wir für alle Dinge, die unter unserem Namen geschehen, auch Verantwortung übernehmen können, weil wir Einfluss haben. Das ist durch die gegenwärtige Konstruktion erschwert. Die IAP ist eine Tochter der TUDAG, daher kann ich Ihnen zur Zukunft des Instituts nichts sagen. Wir haben den Bericht der Untersuchungskommission an die GWT weitergeleitet und darum gebeten, dass die entsprechenden Schritte eingeleitet werden.

Sollte sich die TUDAG von Professor Wittchen trennen?

Ich bin sicher, dass die TUDAG auf der Basis des vorliegenden Untersuchungsberichts die notwendigen Schritte prüfen wird.

Es gibt Vorwürfe gegen Professor Wittchen beispielsweise zu möglichen Unregelmäßigkeiten bei Dienstreiseabrechnungen und ähnlichem, welche Konsequenzen gibt es hier für die TU Dresden?

Zu Abrechnungen im Zusammenhang mit der Studie im engeren Sinn kann ich Ihnen nichts sagen, weil das Projekt über die GWT abgewickelt worden ist. Ich habe dem GWT-Geschäftsführer mitgeteilt, dass ich eine Überprüfung der finanziellen Abläufe für dringend geboten halte. In jüngster Vergangenheit sind auch Beschwerden bei der Antikorruptionsbeauftragten der TU eingegangen, denen wir gerade nachgehen. Wir werden dabei lückenlos aufklären, ob solche Unregelmäßigkeiten auch bei finanziellen Vorgängen vorliegen, die die beschuldigte Person innerhalb der TU Dresden angehen – es geht um Abrechnungen im Zusammenhang mit dem Lehrstuhl. Das ist uns seit wenigen Wochen erst bekannt, seither prüfen wir das.

Näher können Sie sich da noch nicht äußern?

Das kann ich nicht. Aber wir werden mit den Erkenntnissen transparent umgehen. Davon können Sie ausgehen. Ich stehe für lückenlose Aufklärung ein. Ich danke den Hinweisgebern für ihren Beitrag zur Wiederherstellung wissenschaftlicher Redlichkeit.

Das Konstrukt rund um die PPP-Studie Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) ist das oberste Beschlussgremium der gemeinsamen Selbstverwaltung der Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten, Krankenhäuser und Krankenkassen in Deutschland. Er bestimmt den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) für etwa 70 Millionen Versicherte. Der Ausschuss, eines der hochrangigsten Gremien im deutschen Gesundheitswesen, wollte für Vorgaben zur Fachkräfteausstattung in Psychiatrischen Kliniken den Sachstand untersuchen lassen. Deshalb wurde 2017 Psychologieprofessor Hans-Ulrich Wittchen nach europaweiter Ausschreibung als Projektleiter mit einer Studie – dotiert mit 2,5 Millionen Euro – beauftragt. Wittchen war von 2000 bis 2017 an der Technischen Universität Dresden Inhaber des Lehrstuhls für Klinische Psychologie und Psychotherapie. Vertragspartner mit dem Gemeinsamen Bundesausschuss bei der Studie zur Personalausstattung in Psychiatrie und Psychosomatik (PPP-Studie) ist die Gesellschaft für Wissenschafts- und Technologietransfer (GWT TUD GmbH, 300 Mitarbeiter) – die größte Tochtergesellschaft der TUDAG. Die TUDAG wiederum ist im Juni 2000 durch die Gesellschaft der Freunde und Förderer der TU Dresden e.V. gegründet worden. Die Personalvorgaben wurden schließlich aufgrund der Turbulenzen ohne die Ergebnisse aus der Studie aufgestellt. I.P.

Von Ingolf Pleil