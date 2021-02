Dresden

Nach den schweren Vorwürfen gegen den TU-Professor Hans-Ulrich Wittchen lässt die Universität rechtliche Schritte prüfen. „Unser Rechtsbeistand prüft disziplinarische, zivilrechtliche und strafrechtliche Konsequenzen“, erklärte die Rektorin der TU Dresden, Ursula M. Staudinger, gegenüber den DNN.

Sie reagierte damit auf den Abschlussbericht einer Untersuchungskommission zu den Vorgängen um eine Psychiatrie-Studie, die von Prof. Wittchen geleitet wurde. Nach den Erkenntnissen der Prüfer soll der Projektleiter Daten für die Untersuchung des Personalbestands an Psychiatrischen Kliniken in Deutschland unter anderem teilweise gefälscht haben.

Rektorin „tief erschüttert“

So wurden offenbar viel weniger Einrichtungen befragt als in der Studie behauptet wird. Wittchen, bislang einer der renommiertesten Experten auf seinem Fachgebiet in Deutschland, bestreitet die Vorwürfe bislang. Die Untersuchungskommission hält das jedoch nicht für nachvollziehbar.

Staudinger zeigte sich „tief erschüttert“ von den Fälschungsvorwürfen. Die Universität arbeite an der „lückenlosen Aufklärung“. Die TUD werde ihre Instrumente schärfen, damit die Wahrscheinlichkeit für solche Vorgänge weiter minimiert wird. „Die überwiegende Mehrheit der Angehörigen der TU Dresden betreiben in höchstem Maß eine redlichen wissenschaftlichen Arbeit“, betonte die Rektorin, die erst seit August 2020 im Amt ist.

2019 waren durch Hinweisgeber aus dem Kreis der Mitarbeiter Vorwürfe gegen Wittchen intern bekannt geworden. Daraufhin setzte die Universität die Untersuchungskommission mit Prof. Hans-Heinrich Trute von der Universität Hamburg als Vorsitzenden ein.

Von Ingolf Pleil