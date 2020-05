TU Dresden lässt Roboter Obstgärten pflegen

Dresden

Wenn Bauern keine Erntehelfer mehr finden wie jüngst in der Coronakrise, können sie in Zukunft womöglich Roboter auf die Obstplantagen und Weinberge schicken. Mit Blick darauf haben Landmaschinenbauer der TU Dresden den „Elwobot“ entwickelt. Apfel oder Weintrauben ernten kann dieser Roboter zwar noch nicht, aber zumindest schon Pflanzenschutzmittel in den Gärten verteilen und Fahrgassen für den Winter mulchen.

In ei­nem 1,8 Millionen Euro teuren Kooperationsprojekt wollen nun das sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) und die TU Dresden den Agrarroboter binnen vier Jahren so weiterentwickeln, dass er auf Plantagen in Echtzeit Anweisungen entgegennehmen und eigenverantwortlich ausführen kann.

Tag und Nacht durcharbeiten

Das Konzept: Der Elwobot patrouilliert auf vier Rädern durch die Obstplantagen und behandelt dabei die Pflanzen. Wenn er nicht gerade nachlädt, kann der batterie- oder dieselelektrisch angetriebene Roboter Tag und Nacht durcharbeiten – ähnlich wie die inzwischen schon weit verbreiteten automatischen Rasenmäher. „Der Roboter überwacht, wie voll sein Akku und der Tank mit dem Pflanzenschutzmittel noch ist“, erklärt LfULG-Projektkoordinator Christian Kröling. „Er entscheidet dann selbstständig, wann er zum Nachladen oder Nachfüllen zurückfahren muss.“

Damit er später doch noch das Ernten und andere bäuerliche Ar­beiten lernen kann, haben die TU-Ingenieure die Elwobot-Basisversion als rollende Technologieplattform konstruiert, die flexibel umrüstbar ist. Der Elwobot für das LfULG-Projekt beispielsweise wird mit künstlichen Augen und großen Düsen ausgestattet. Mit seinen 2D- und 3D-Lasersensoren tastet er die Obstbäume ab, um schwächelnde Pflanzen zu erkennen, um sie gezielt zu besprühen.

Flexible Ernteschwärme für die Felder

Ratschläge holt er sich per 5G-Mobilfunk von einem Zentralcomputer, der als bäuerliche künstliche Intelligenz geschult ist. Für Plantagen voller Funklöcher wollen die Dresdner Ingenieure den Roboter alternativ per Lokalfunk mit dezentralen Rechnerwolken („Edge Clouds“) vernetzen.

Der „Elwobot“ ist Teil einer agrartechnischen Offensive, mit der Sachsen wieder zu einem wichtigen Landmaschinenhersteller aufsteigen möchte. Im Mittelpunkt stehen diesmal aber nicht Riesen-Mähdrescher wie seinerzeit vom Fortschritt-Kombinat, sondern autonome, vernetzte Roboter, die künftig als flexible Ernteschwärme über die Felder ziehen.

