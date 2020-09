Dresden

Weil Neurochirurgen der TU Dresden einem Axolotl-Lurch für Experimente den Ischiasnerv durchtrennten, haben die „Ärzte gegen Tierversuche“ die Dresdner Uni scharf kritisiert und für den Negativpreis „Herz aus Stein“ nominiert. Das teilte der Verein jetzt mit. Es habe sich dabei um einen unnötigen und grausamen Tierversuch gehandelt.

Die TU hat den Vorwurf auf DNN-Anfrage zurückgewiesen: Die Versuche seien mit der Uni-Tierschutzbeauftragten abgestimmt und notwendig gewesen, um ein neues Bildgebungsverfahren zu testen. „Am Ende der wissenschaftlichen Arbeit sollen Behandlungsansätze stehen, von denen Tausende Patienten profitieren können, die unter Nervenschädigungen nach Unfalltraumata oder degenerativen Erkrankungen leiden“, betonte Uni-Sprecher Konrad Kästner.

Anzeige

„Diese Versuche sind völlig absurd“

„Das ‚Herz aus Stein‘ steht für eine herzlose Forschung, bei der fühlende Tiere zu bloßen Messinstrumenten degradiert werden“, betonte derweil Vereins-Sprecherin Gaby Neumann. „Mit der Abstimmung wollen wir exemplarisch einige besonders absurde und grausame Tierversuche ans Licht der Öffentlichkeit bringen.“ Beim fraglichen Versuch hätten die Ärzte den Ischiasnerv des mexikanischen Lurchs durchtrennt, um die Nervenheilungsfähigkeiten des Axolotl zu studieren. „Diese Versuche sind völlig absurd“, schätzte die Tierärztin Neumann ein. „Denn der Mensch hat diese Fähigkeit nicht. Und deshalb haben die Ergebnisse der Studie keine Relevanz für den Menschen, weshalb die TU Dresden das ‚Herz aus Stein‘ verdient.“

Weitere DNN+ Artikel

Eben das bestreiten die Uni-Forscher jedoch: „Alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sehen sich der ,3R-Regel’ verpflichtet. Diese fordert, so wenig Tierversuche wie möglich durchzuführen (Reduce), durch Weiterentwicklung der Methoden die Belastung der Tiere zu verringern (Refine) und – wo immer möglich – Tierversuche durch Alternativen zu ersetzen (Replace)“, argumentierte die Uni. Alle Versuche würden vorab durch eine Ethikkommission und Gutachter der Landesdirektion geprüft und nur genehmigt, wenn sie wirklich notwendig und alternativlos für die Beantwortung der wissenschaftlichen Fragestellung seien.

Derzeit keine Laboralternative zum Tierversuch

„In dem von ,Ärzte gegen Tierversuche’ monierten Fall geht es um den Einsatz eines neuartigen Bildgebungsverfahrens, das am Tiermodell, dem Axolotl, getestet und später auch am Menschen eingesetzt werden soll“, zitierte Uni-Sprecher Kästner aus einer gemeinsamen Antwort der beteiligten Forscher und der Hochschulleitung. Dabei untersuchten Neurochirurgen des Universitätsklinikums regenerative Prozesse im Nervengewebe am Axolotl, weil dieser Lurch Nervenstränge neu ausbilden kann. Die TU-Tierschutzbeauftragte Kerstin Brüchner sei in ihrer Stellungnahme zu der Einschätzung gekommen, so Kästner, dass es zum jetzigen Zeitpunkt keine Laboralternative zum Tierversuch gebe, die die komplexen Wechselwirkungen zur Regeneration des Nervengewebes ausreichend darstellen kann.

Über die Vergabe des Preises „Herz aus Stein“ entscheidet eine Abstimmung im Internet. Zu finden ist sie hier: herz-aus-stein.info.

Von Heiko Weckbrodt