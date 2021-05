Dresden

An Dach und Fassade ist noch einiges zu machen, im Inneren müssen die Arbeiter noch verschiedene technische Anlagen installieren, bevor schließlich die Möbel eingeräumt werden können. Doch bis die fast 50 Forscher und ihre Mitarbeiter hier einziehen, wird es nicht mehr so lange dauern. Eigentlich ist der aus einzelnen vorgefertigten Modulen in nur einem halben Jahr errichtete zweigeschossige Labor- und Büroneubau an der Stadtgutstraße auf dem Campus der Technischen Universität (TU) keine große Sache. Und trotzdem ein Meilenstein für eine Hochschule, die auf Dauer zu den besten Unis weltweit gehören möchte.

Als im Herbst des vergangenen Jahres am Zaun des Areals, wo einst die maroden Baracken für die Sprachwissenschaftler standen, das obligatorische Schild für das Bauvorhaben angebracht wurde, mussten findige Beobachter darauf im Kleingedruckten suchen, um zu entdecken, warum der schnöde Modulbau so besonders ist. Denn als Bauherr war dort erstmals die Hochschule selbst, und nicht der Freistaat Sachsen vermerkt. Was nach einer Banalität klingt, ist tatsächlich seit Jahren ein politisch brisantes Thema.

Kritik: Bisher alles zu umständlich

Bislang errichtet der Freistaat für die Hochschule die Immobilien und kümmert sich um deren baulichen Erhalt. Das ist bei einer staatlichen Hochschule so weit nicht ungewöhnlich. Doch die Zusammenarbeit zwischen der Hochschule mit Exzellenzstatus und ihren hohen Ansprüchen einerseits und der zuständigen Landesbehörde und den beiden involvierten Ministerien für Wissenschaft und für Finanzen auf der anderen Seite hatte sich nicht immer einfach gestaltet.

Zu lange Prozesse, alles viel zu umständlich, hatte der im Sommer vor einem Jahr scheidende langjährige Rektor Hans Müller-Steinhagen sinngemäß erklärt. Gerade im längst globalen Kampf um die schlausten Köpfe und im Hinblick auf die dynamische Entwicklung in Wissenschaft und Technik müssten mitunter schnelle Entscheidungen getroffen und Tatsachen geschaffen werden. Die Bausubstanz der TU habe in den vergangenen Jahren mit dem erfolgreichen Wachstum nicht mithalten können, kritisierte der frühere Rektor, der sich über Jahre um die Bauherreneigenschaft für die Uni gemüht hatte.

Acht Millionen Euro Kosten

Ein dickes Brett, das nun seine Nachfolgerin Professorin Ursula M. Staudinger und die anderen Verantwortlichen der Hochschule weiter bohren müssen – und sich durch das Pilotvorhaben nun bestätigt sehen. Bei einem Rundgang auf der Baustelle am Beginn dieser Woche zeigte sich die Rektorin und TU-Kanzler Andreas Handschuh von der Geschwindigkeit des erstmals in Eigenregie errichteten Gebäudes beeindruckt. Das Projekt sei gut durchdacht, betonte Ursula M. Staudinger.

„Die TU Dresden strebt die Übernahme der Bauherreneigenschaft generell an. Mit diesem Bauvorhaben haben wir unter Beweis gestellt, termin- und kostengemäß zu bauen“, erklärte Andreas Handschuh. Für das Vorhaben hatte die Hochschule aus ihren Eigenmitteln insgesamt acht Millionen Euro eingeplant.

1200 Quadratmeter Nutzfläche

In dem aus 33 weitgehend vorgefertigten Modulen errichteten Labor- und Bürogebäude werden Wissenschaftler und Mitarbeiter der Professur für Molekulare Funktionsmaterialien um Prof. Xinliang Feng, der auch am Max-Planck-Institut für Polymerforschung und im Sonderforschungsbereich Chemie der synthetischen zweidimensionalen Materialien arbeitet, sowie des Exzellenzclusters ct.qmat Platz finden. Der Neubau, der sich bei Bedarf übrigens auch problemlos wieder ab- und an anderer Stelle aufbauen ließe, verfügt über eine Nutzfläche von rund 1200 Quadratmetern.

Von Sebastian Kositz