Dresden

Schlange stehen fürs Mensaessen, warten auf die überfüllte 61, der morgendliche Kampf um den Platz in der Bibliothek: Selbst die Strapazen des Unialltags dürften so manchem Studenten nach drei Semestern im Homeoffice fehlen. „Ich will nicht mehr online studieren“, sagt Muhammad Kashif. Der junge Mann kam im Herbst von Pakistan nach Dresden, um an der Technischen Universität (TU) seinen Master in Hydrowissenschaften und Ingenieurwesen zu machen. In neun Monaten war er ein einziges Mal an der Hochschule. Als er für das Foto dieses Beitrags zum Hörsaalzentrum, dem Herzstück des Campus, kommen sollte, musste er Google Maps einschalten.

Während Schulen, Restaurants, Geschäfte und Schwimmbäder wieder geöffnet haben, spielt sich der Großteil des Uni-Betriebs weiter im virtuellen Raum ab. Zwar ermöglicht die TU ihren Studenten mittlerweile vereinzelt Lehrveranstaltungen im Präsenzformat. Vorlesungen und die meisten Seminare halten Professoren jedoch weiterhin online, das Gleiche gilt für die anstehenden Klausuren.

Drohende Delta-Variante und begrenzter Platz

Dabei wäre ein Studium vor Ort laut aktueller sächsischer Coronaschutzverordnung erlaubt. Die TU begründet ihren Kurs mit der Bedrohung durch die Delta-Variante des Coronavirus und der begrenzten Kapazitäten in den Lehrräumen. Um ausreichend Abstand zu garantieren, könnten nur etwa 15 bis 50 Prozent der Plätze belegt werden.

Hydrologiestudent Muhammad Kashif darf sich zwar mit seinen Kommilitonen für ein Laborpraktikum im botanischen Garten treffen. Abgesehen davon habe sich seit dem Wintersemester für ihn aber nichts geändert, sagt er. Der 28-Jährige hofft, dass das sein letztes Online-Semester sein wird. Er würde nicht sagen, dass das Studium im Homeoffice schwieriger ist. „Aber im ersten Mastersemester haben wir die wichtigsten Themen behandelt und die sollte man an der Uni lernen“, findet der TU-ler. „Auch, weil sie einen praktischen Bezug brauchen. Und der fehlt uns bei der Distanzlehre.“ Jetzt hofft Muhammad Kashif, dass er die Verluste aus dem ersten Jahr mit einem Praktikum im nächsten Semester kompensieren kann.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Neben der Praxis fehlt dem Studenten das Lernen in Gesellschaft. „Ich habe dieses Semester viele Präsentationen und das ist online einfach etwas anderes als vor echtem Publikum in einem Raum“, sagt er. Er kenne niemanden, der mit dem digitalen Studium glücklich ist. Ein Freund von ihm ist inzwischen nach Pakistan zurückgekehrt. Wenn alles am Rechner stattfindet, kann er schließlich auch in der Heimat studieren.

Begegnung im Homeoffice fehlt am meisten

Ans Weggehen hat Muhammad Kashif noch nicht gedacht. Aber daran, sein Studienfach zu wechseln. „Ingenieurswissenschaften funktionieren online nicht“, sagt er. Eine Zeit lang habe er überlegt, in die Richtung Management zu gehen. Aber das sei nicht das, wofür er sich interessiert. Also hofft der Masterstudent einfach, dass er zum dritten Semester endlich in die Uni gehen kann.

Das Gleiche hofft Jessica Flecks. Sie studiert Mathematik und Deutsch auf Lehramt und setzt sich im Senat der TU Dresden für die Interessen der Studenten ein. Es ist vor allem die Begegnung mit den anderen, die den Menschen im Homeoffice fehlt, sagt Flecks. Als sie die letzten Tage für ihren Job in der Staats- und Universitätsbibliothek (Slub) auf dem Campus unterwegs war, habe sie es genossen, Kommilitonen „einfach so“ über den Weg zu laufen – ohne, dass sie aktiv den Kontakt suchen musste.

Wie weiter im neuen Semester?

Doch für die Lehrämtlerin hat sich die Lehre an der TU durch die Umstellung aufs Digitale auch weiterentwickelt. „Wenn man für die Inhalte nicht mehr zwingend vor Ort sein muss, bekommen auch andere Gruppen die Chance, zu studieren“, sagt sie und meint Menschen, die Kinder haben oder außerhalb von Dresden wohnen.

Ob das Leben im nächsten Semester auf den Campus zurückkehren wird, steht noch in den Sternen. Zwar plant die TU, im Herbst alle Lehrveranstaltungen in Präsenz oder Teilpräsenz zu ermöglichen. „Wie sich die Pandemielage bis dahin entwickelt, wissen wir allerdings nicht“, erklärt Michael Kobel, der Prorektor für Bildung. Und selbst wenn die Studierenden zurückkommen dürfen: Wegen der „unvorhersehbaren Abstandsregeln“ zum Semesterstart geht Kobel nicht davon aus, dass alle Hörsäle und Seminarräume voll besetzt werden können.

Studium im Coronamodus geht auf die Psyche

Muhammad Kashif kann zwar verstehen, dass es in Pandemiezeiten keine gute Idee ist, hunderte Studenten in einen Hörsaal zu packen. Warum er aber ganz aufs Unileben verzichten soll, während Kinder wieder in ihre Schulen dürfen, geht ihm nicht in den Kopf. „Ich finde, die Entscheider müssten die Prioritäten anders setzen. Angefangen bei den Erwachsenen. Schließlich können wir auf uns selbst aufpassen.“ Die letzten neun Monate waren nicht leicht für Muhammad Kashif. Im ersten Semester fühlte er sich wie ein Fremder. Anstatt auf dem Campus neue Menschen kennenzulernen, war er durch Lockdown und digitale Lehre von Anfang an isoliert. Dazu die Sprachbarriere. „Die Wintermonate waren deprimierend für mich“, sagt der Pakistani. „Ich wusste hier nichts mit mir anzufangen und war den ganzen Tag nur in meinem Zimmer.“

Wie sehr das Studium im Coronamodus auf die Psyche gehen kann, weiß auch Sabine Stiehler, Leiterin der psychosozialen Beratungsstelle des Studentenwerks Dresden. Zweifel an der Fachrichtung, den eigenen Fähigkeiten und am Studieren generell: Vor allem diejenigen, die in oder kurz vor der Pandemie an die Uni gekommen sind, leiden laut Stiehler unter der digitalen Lehre. „Ich starre den ganzen Tag auf den Bildschirm.“ – „Ich habe ei­ne grundsätzliche Antihaltung entwickelt.“ – „Ich bin völlig gleichgültig geworden.“ Sätze wie diese lesen die Mitarbeiter der psychosozialen Beratungsstelle in Studentenanfragen.

Bisher nicht mehr Studienabbrüche an der TU Dresden

Wer ohne Campus und Kommilitonen studiert, muss sich selbst steuern, jeden Schritt des Lernalltags aktiv planen. Das führe zu einer seelischen und körperlichen Ermüdung, sagt Sabine Stiehler. Die Folgen: Motivationsverlust, depressive Episoden, Kopf- und Rückenschmerzen, Schlafschwierigkeiten, Magen-Darm-Probleme. Am Ende drohe der „Corona-Burnout“.

Die psychologische Beraterin ist sich sicher: „Das dritte Onlinesemester hinterlässt Spuren und Kosten, die wir nur erahnen können.“ Bislang zählt die TU Dresden nicht mehr Exmatrikulationen als vor der Pandemie, wie eine Anfrage ergeben hat. Doch Sabine Stiehler rechnet neben einem erhöhten Bedarf nach Psychotherapie auch mit mehr Studienabbrüchen im Zuge von Corona.

„Ich glaube, das Leben wird langsam wieder normal“

Muhammad Kashif scheint sein Tief überwunden zu haben. Trotz Online-Lehre hat er es geschafft, Kontakte zu knüpfen und Freunde zu finden. Seit es die Coronaregeln wieder erlauben, treffen sie sich in den Bars, am Assieck in der Neustadt oder zum Kicken auf der Wiese. „Ich glaube, das Leben wird langsam wieder normal“, sagt Muhammad Kashif, der mittlerweile auch ein bisschen Deutsch gelernt hat.

Studentenvertreterin Jessica Flecks ist sich da noch nicht so sicher. „Jetzt ist Sommer und ich bin dankbar, dass wieder mehr geht“, sagt sie. „Aber nach dem letzten Jahr haben wir alle gesehen, dass die Dinge anders kommen können, als wir denken.“

Von Laura Catoni