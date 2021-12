Dresden

Nicht erst seit der Bundestagswahl im September gilt Sachsen als braune Hochburg. Pegida, Proteste gegen Coronaregeln und stetige Meldungen über rechtsextreme Übergriffe prägen die Wahrnehmung des Freistaats – auch über die Grenzen Deutschlands hinaus. Für die Technische Universität Dresden (TUD), die als Exzellenzuni global agieren muss, ist das eine schwere Hypothek. Im Interview erklärt Rektorin Ursula M. Staudinger, wie die Uni mit der Situation umgeht.

Die AfD ist bei der jüngsten Bundestagswahl in Sachsen stärkste Kraft geworden. Jeder vierte Wähler machte sein Kreuz bei dieser in großen Teilen rechtsextremen Partei. Frau Staudinger, was haben Sie als erstes gedacht, als Sie am Wahlabend die Ergebnisse sahen?

Ich habe mich gefragt, wie wir es als Universität schaffen können, mit diesen Wählerinnen und Wählern ins Gespräch zu kommen. Wie wir zeigen können, was wir als Exzellenzuniversität zum Wohlergehen aller in Sachsen beitragen können.

Menschen nicht da abgeholt, wo sie standen und stehen

Sie haben viele Jahre im Ausland gelebt, sind als Rektorin international bestens vernetzt. Was sagen Freunde und Kollegen – und wie erklären Sie ihnen, was in Sachsen vor sich geht?

Es gibt viele Vorbehalte gegen Sachsen, die mir begegnen, nicht zuletzt gefüttert durch einseitige Berichterstattung. Ich versuche dann, Verständnis dafür zu wecken, dass diese Wahlergebnisse auch Ausdruck dessen sind, dass es scheinbar der Politik in den letzten 30 Jahren seit der Vereinigung nicht gelungen ist, bei einer nicht kleinen Anzahl von Bürgerinnen und Bürgern diese dort abzuholen, wo sie standen und stehen und Verständnis für die persönlichen Verwerfungen zu zeigen, die die Vereinigung auch mit sich gebracht hat.

Sie haben den Anspruch, die TU noch globaler, noch internationaler zu machen. Wie sehr schaden dabei die Erfolge der AfD, Aufmärsche von Rassisten und Querdenkern – und die stetigen Schlagzeilen über rechtsextreme Gewalt?

Wir wollen erreichen, dass die TU Dresden als Exzellenzuniversität global bezogen und gleichzeitig regional verankert ist. Natürlich schaden rassistische und in Teilen rechtsextreme Tendenzen dem Standort Dresden und damit auch der Universität. Aber das ist nicht nur ein Imageproblem oder ein Problem bei der internationalen Rekrutierung. Als gesellschaftliche Akteurin in Dresden und in Sachsen ist es uns als TUD wichtig daran mitzuarbeiten, dass wir in einer offenen und wertschätzenden Gesellschaft leben, die unsere demokratische Grundordnung und deren Perspektivenvielfalt schätzt und fördert. Sie ist für die Innovationskraft unserer Wissenschaft aber auch unseres Gemeinwesens unerlässlich.

Trotzdem: Schadet das schlechte Image nicht diesen Bemühungen?

Zum Glück ziehen wir auf unserem Campus weiterhin viele junge Menschen aus aller Welt an, die bei uns studieren und forschen wollen. Die Zahl der internationalen Studierenden steigt sogar. Wir wissen aber natürlich nicht, wer sich nicht bei uns bewirbt oder welche Studierenden Dresden wieder verlassen, weil sie sich hier nicht willkommen fühlen. Umso wichtiger ist es, dass wir uns beständig öffentlich wahrnehmbar für Vielfalt und Weltoffenheit einsetzen.

Mitarbeiter immer wieder von Rassismus betroffen

Ihr Amtsvorgänger Hans Müller-Steinhagen hatte erklärt, die TUD verliere hin und wieder Wissenschaftler, weil sie und ihre Familien sich hier nicht mehr sicher fühlen. Wie sind Ihre Erfahrungen bisher?

Mir wird von unseren internationalen Beschäftigten und Studierenden immer wieder berichtet, dass sie im Alltag aufgrund ihrer Herkunft Diskriminierungen erfahren und deshalb auch erwägen, lieber an Orten weiter zu forschen, an denen das nicht passiert. Die Berichte unserer Mitarbeiterin und Unternehmerin Vanessa Bravo* sind hier leider exemplarisch. Als Universität versuchen wir, mit unserer auf Demokratie und Weltoffenheit ausgerichteten Hochschulkultur einen sicheren Ort zu gestalten. Wir haben Strukturen geschaffen, an die sich Menschen, die von Rassismus betroffen sind, wenden können. Ebenso sensibilisieren wir unsere Beschäftigten und Studierenden in Workshops, ermutigen sie zu Engagement und schaffen Vernetzungs- und Hilfsangebote. Als öffentliches Zeichen für Humanität haben wir uns als TUD der Initiative Seebrücke angeschlossen, um Dresden zum ‚Sicheren Hafen‘ zu machen.

Anmelderin für Menschenkette am 13. Februar

Tatsächlich setzt die Uni seit Jahren deutliche Zeichen für Weltoffenheit und Toleranz. Auch Sie zeigen klare Kante. Was glauben Sie, können diese Signale für eine Wirkung haben?

Die TU Dresden kann und sollte hier ein Vorbild sein und zugleich ein Zeichen setzen, dass menschenverachtende Äußerungen in Dresden keinen fruchtbaren Boden finden. Deshalb sind wir sichtbar bei Veranstaltungen, die für ein vielfältiges Miteinander eintreten. Ganz persönlich setze ich die Tradition der Altrektoren Kokenge und Müller-Steinhagen als Anmelderin der jährlich stattfindenden Menschenkette am 13. Februar fort.

Können Sie Beispiele für weitere Anstrengungen nennen?

Mit der Einrichtung des Zentrums für Integrationsstudien, dem Mercatorforum MIDEM oder der John-Dewey-Forschungsstelle für die Didaktik der Demokratie treiben wir wichtige Forschung auf diesem Themengebiet voran. Wir wollen mit zwei hervorragenden Neuberufungen bei uns in der Politikwissenschaft auch die Demokratieforschung in Dresden in enger Abstimmung mit dem Hannah-Arendt-Institut intensivieren. Für unsere Beschäftigten und Studierenden bieten wir Fortbildungen zu interkultureller Verständigung an und haben ein niederschwelliges Beschwerdesystem für Diskriminierungserfahrungen. Und nicht zuletzt zeigt das Dresden-concept Welcome Center at TUD ganz praktisch, wie Willkommenskultur ge­genüber internationalen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gelebt werden kann.

Dialog mit Menschen im ländlichen Raum

Viele Menschen lassen sich allerdings gar nicht mehr erreichen. Bei Ihrem Amtsantritt sprachen Sie davon, dass die TU Brücken bauen müsse zwischen den Teilen in der Gesellschaft, die sich nichts mehr zu sagen haben. Wie weit sind Sie damit gekommen?

Wir haben zum Beispiel das Programm TUD im Dialog entwickelt, mit dem wir aus der Universität heraus vor allem in die ländlichen Regionen Sachsens gehen. Das ist uns besonders für die Lausitz ein wichtiges Anliegen. Wir wollen als TUD noch stärker präsent werden und Angebote machen, um gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort den Strukturwandel zu gestalten. In den öffentlichen TUD Lectures behandeln wir gesellschaftlich relevante Fragen aus wissenschaftlicher Perspektive. Über 1000 Menschen haben bereits die Vorträge zur Covid-19-Impfung gehört. Einige Wissenschaftler engagieren sich zudem in sogenannten Reallaboren bei der Entwicklung der Stadt, viele sind ehrenamtlich in zivilgesellschaftlichen Initiativen aktiv – ein wesentlicher Punkt für uns. Die Förderung von ehrenamtlichem Engagement ist essenziell für den gesellschaftlichen Dialog.

Mein Eindruck ist, dass große Teile der Politik, Medien und Wissenschaft noch nicht hinreichend verstanden haben, warum so viele Menschen in Sachsen eine Partei wie die AfD wählen. Haben Sie eine Erklärung dafür?

Das ist kein Thema, für das es einfache Erklärungen gibt. Die Ursachen sind sehr vielschichtig, liegen teilweise in der Geschichte und der damit verbundenen gewachsenen Mentalität des Freistaats. Politikwissenschaftliche Analysen kommen zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Unser emeritierter Kollege Professor Hans Vorländer wäre hierzu sicher ein guter Ansprechpartner.

Welchen Beitrag können Wissenschaftler der Uni leisten, um das Phänomen besser verstehen zu können – und vor allem aber, um daraus Handlungsstrategien zu entwickeln?

Sie können die Gegebenheiten wissenschaftlich aus verschiedensten Perspektiven untersuchen – soziologisch, psychologisch, politisch und historisch. Wir wollen hier insbesondere die Demokratieforschung an der TUD ausbauen. Aber auch Lösungsansätze anbieten, wie es beispielsweise mit der John-Dewey-Forschungsstelle geschieht. Zudem können die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit den verschiedensten Formaten – von Dialog bis Kunst – mit der Gesellschaft in einen Austausch treten und sich persönlich engagieren.

Wunsch nach deutlicherer Positionierung gegen Rechtsextremismus

Bundestags- und Landtagsabgeordnete haben eine Scharnierfunktion, können auch die Interessen der Hochschulen auf den entsprechenden Ebenen artikulieren. Viele Mandate sind nun aber von der AfD besetzt. Schwächt das nicht auf Dauer den Wissenschaftsstandort Sachsen?

Inwiefern das konkret Auswirkungen auf den Wissenschaftsbereich haben wird, lässt sich noch nicht abschätzen. Bislang sehen wir unsere Interessen durch unsere Landesregierung und das Wissenschaftsministerium sehr gut vertreten. Sie haben verstanden, wie essenziell Weltoffenheit für uns als Exzellenzuniversität, aber auch für die Ansiedlung internationaler Unternehmen ist. Wir werden weiterhin das Gespräch suchen sowie Verständnis und Interesse für die Bedeutung und die Belange der TUD schaffen.

Wie gut fühlen Sie sich eigentlich bei Ihren Bemühungen für eine weltoffene Hochschule durch die Landesregierung und die Verwaltung unterstützt? Gibt es konkrete Dinge, wo Sie sich mehr Rückhalt oder ein entschlosseneres Handeln wünschen?

Mit dem Programm „Weltoffenes Sachsen“ oder dem Handlungsprogramm der Stadt Dresden unterstützen Land und Kommune Initiativen in ihrem Engagement für Vielfalt und Weltoffenheit. Diese sind wichtige Partner für uns. Von offizieller Seite würden wir uns manchmal eine deutlichere Positionierung gegen Rassismus und Gewalt wünschen; Rechtsextremismus zu verharmlosen oder nicht zu thematisieren, ist keine Option. Auch sollte intensiver als bisher in politische Bildung investiert werden. Alle müssen an einem Strang ziehen – Regierung, Hochschulen, öffentliche Einrichtungen und zivilgesellschaftliche Initiativen.

*Die gebürtige Spanierin Vanessa Bravo ist Mitarbeiterin am Institut für Romanistik und betreibt mit ihrem Mann in Dresden die Eismanufaktur Pau Pau. Im Sommer hatte sie auf Instagram über rassistische Übergriffe auf ihren Sohn und sich berichtet – unter anderem durch einen älteren Mann, der ihren Sohn umfahren wollte und sie aufgefordert habe, das Land zu verlassen.

Zur Person Ursula M. Staudinger (geb. 3. April 1959 in Nürnberg) studierte an der Universität Nürnberg-Erlangen Psychologie und promovierte 1988 in Berlin. 1997 folgte die Habilitation. Ihre erste Station als Professorin war zwischen 1999 und 2003 an der Technischen Universität in Dresden. Später forschte und lehrte sie in Bremen und in New York. Im März 2020 wählte sie der erweiterte Senat der TU Dresden schließlich zur Rektorin, wenige Monate später übernahm sie das Amt von ihrem Vorgänger Hans Müller-Steinhagen.

Von Sebastian Kositz