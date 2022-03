Dresden

Generalsanierung an der TU Dresden: Der Beyer-Bau, in dem normalerweise Bauingenieure und Astronomen lernen, wird seit 2018 modernisiert. Davon ist nun auch der 40 Meter hohe Turm des Lohrmann-Observatoriums mit seiner zwölf Tonnen schweren Kuppel betroffen. Das Wahrzeichen der Universität musste am Montagmorgen vom Gebäude gehoben werden.

Hilfskonstruktion aus Stahl

Zur Durchführung der Demontage wurde eigens eine Hilfskonstruktion aus Stahl gefertigt. Ein sechseckiger Ring mit einem Durchmesser von 8,5 Metern wurde genutzt, um die Kuppel mithilfe eines Mobilkrans anzuheben. Tobias Lorenz vom Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement: „Für uns ist die Sanierung des Beyer-Baus schon aufgrund der Größe des Gebäudes ein besonderes Projekt, aber insbesondere das Abheben einer Kuppel machen wir nicht jeden Tag.“

Kuppel fehlt bis nächstes Jahr

Man habe die Kuppel nun auf einem Betonfundament abgesetzt, das es erlaube, von unten daran zu arbeiten, so Lorenz. „So kann sie direkt vor Ort saniert werden.“ Hierbei würde vor allem die Tragekonstruktion der Kuppel modernisiert. Bei der zeitgleichen Neugestaltung der Fassade des Turms will man sich an den Plänen des Architekten Martin Dülfer orientieren, der ihn zwischen 1908 und 1913 errichtete. Anfang nächsten Jahres kann die Kuppel dann wieder aufgesetzt werden.

Die Sanierung des gesamten Beyer-Baus kostet 60 Millionen Euro. 50 Millionen trägt der Freistaat, die EU steuert weitere zehn Millionen Euro bei. Die Sanierung des Unigebäudes soll 2024 fertiggestellt sein.

Von Valentin Dreher