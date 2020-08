Dresden

Ingenieure und Ingenieurinnen der TU Dresden haben innovative Modulatoren entwickelt, die zehnmal schneller reagieren als die bisher modernsten Geräte für den Mobilfunk der 5. Generation (5G). „Wir haben ein 5G-Modem gebaut, das die Latenzen auf eine Millisekunde drückt“, informierte Professor Gerhard Fettweis vom Vodafone-Lehrstuhl für mobile Kommunikationssysteme an der TU Dresden. Geplant sei, ein Unternehmen aus der Uni auszugründen, das diese innovative Technik zur Marktreife führt und kommerzialisiert.

Derartige Modems dürften auf großes Interesse in der Industrie stoßen. Denn erst wenn funkvernetzte Datenbrillen, Roboterautos, Fernsteuerungen und andere Geräte binnen höchstens einer Millisekunde (ms = Tausendstel Sekunde) auf Benutzereingaben oder Umweltsignale reagieren, empfinden Menschen keine spürbare Verzögerung mehr.

Technik wichtig für autonom fahrende Autos

Erst mit solchen reaktionsschnellen Empfängern werden beispielsweise virtuelle Klassenfahrten mit Echtzeit-Interaktionen zwischen den Schülern oder 5G-vernetzte Spiele in virtuellen Welten ohne Schwindelgefühle möglich. Noch wichtiger ist solche Technik für vernetzte und autonom fahrende Autos sowie für kollaborative Roboter (Kobots), die zusammen mit Menschen arbeiten. Denn hier kann jede Millisekunde zuviel bei der Reaktionszeit zu folgenschweren Unfällen führen.

Ältere Mobilfunk-Systeme wie LTE reagieren in der Praxis meist nur mit Verzögerungen (Latenzen) um die 50 bis 100 Millisekunden. Das war auch einer der Gründe, warum die Industrie so scharf auf 5G ist und den neuen Standard als kleine Revolution feiert: Der neue Mobilfunkstandard kann die Reaktionszeit von Mobilfunk-Signalen theoretisch auf nur noch eine Millisekunde drücken. In der Praxis allerdings kommen heutige 5G-Systeme meist nur auf zehn bis 30 Millisekunden. 5G-Mitentwickler Prof. Fettweis und sein Team haben deshalb nicht locker gelassen und schließlich ein 5G-Millisekunden-Modem konstruiert.

Ultraschnelle 5G-Modems weiterentwickeln

„Damit kommen wir auch zu einer ganz neuen Landwirtschaft“, prognostizierte der TU-Professor. Mit solcher 5G-Technik ausgestattete Erntemaschinen können beispielsweise in Echtzeit den Reifefortschritt in den Ackerfurchen auswerten. „Wenn die Maschinen nur noch die reifen Pflanzen ernten und die unreifen stehenlassen und auch viel gezielter düngen, dann wird das zu einer enormen Ertragssteigerung führen“, ist Fettweis überzeugt. Gemeinsam mit Praxispartnern richten Forscher von TU und Fraunhofer Dresden derzeit Testfelder in der Lausitz ein. Dort wollen sie die 5G-vernetzte und hochautomatisierte Agrarwirtschaft in der bäuerlichen Praxis ausprobieren. Parallel dazu soll die ausgegründete Firma die ultraschnellen 5G-Modems weiterentwickeln.

Die neue Ein-Millisekunden-Technik heißt „Ultra Reliable and Low Latency Communications” (URLLC), übersetzt „ultra-zuverlässige Niedriglatenz-Kommunikation“. Sie soll ab 2022 als „Zusatzfähigkeit“ den 5G-Standard erweitern – als Zwischenstufe zum Mobilfunk der 6. Generation (6G), an der Forscher weltweit – auch in Dresden – bereits arbeiten.

