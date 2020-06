Superleichte Fahrräder: TU Dresden arbeitet an 2D-Materialen

Dresden

Auf durchsichtige Smartphones, Superak­kus für reichweitenstarke Elektroautos und besonders leichte Fahrräder, deren Rahmen ein Kilo wiegt, zielt ein neuer Sonderforschungsbereich ( SFB) in Dresden: Im Verbund „Chemie der synthetischen zweidimensionalen Materialien“ wollen die Wissenschaftler um die beiden TU-Professoren Xinliang Feng und Thomas Heine neue Werkstoffe entwickeln, die aus jeweils nur einer oder höchstens zehn Lagen von zweidimensional vernetzten Atomen bestehen.

Bekanntester Werkstoff : Graphen

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) hat für diesen SFB 1415 in Dresden nun 7,7 Millionen Euro bewilligt. Das haben die TU Dresden und das sächsische Wissenschaftsministerium mitgeteilt.

Der wohl bekannteste zweidimensionale Werkstoff ist Graphen. Dabei handelt es sich um 2D-Kohlenstoff-Atomnetze. Xinliang Feng arbeitet aber am Dresdner Zentrum für fortgeschrittene Elektronik (Cfaed) bereits seit geraumer Zeit auch an 2D-Netzen aus anderen Elementen, die er mit Fremdatomen spickt, um ihnen neue Fähigkeiten zu verleihen. Solche 2D-Materialien haben sehr interessante elektronische, mechanische und Speicher-Eigenschaften, die allerdings noch nicht voll ausgelotet sind. Recht nahe an der Praxis ist beispielsweise die Idee, mit solchen Werkstoffen Akkumulatoren zu bauen, die viel mehr elektrische Energie speichern können als klassische Lithium-Ionen-Akkus.

Im SFB 1415 möchten die Forscher der Technischen Universität jenseits von Graphen neue 2D-Werkstoffe designen, die hochpräzise Atom für Atom entstehen. Außerdem wollen sie bessere Analysemethoden für ihre Designermateralien entwickeln. Beteiligt sind neben der federführenden TU Dresden außerdem das Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf, das Leibnitz-Institut für Polymerforschung Dresden, das Leibnitz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden und die Universität Ulm.

Von hw