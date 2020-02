TU Dresden nimmt Supercomputer für Flugzeugforscher in Betrieb

Dresden

Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt ( DLR) hat am Mittwoch seinen neuen Hochleistungsrechner CARA an der TU Dresden offiziell in Betrieb genommen.

150 000 Recheneinheiten

Mit fast 150 000 Recheneinheiten sei er einer der leistungsstärksten Supercomputer für diesen Bereich, sagte DLR-Vorstand Luftfahrt, Rolf Henke. Damit würden die Kompetenzen des neuen DLR-Instituts für Softwaremethoden zur Produkt-Visualisierung und zugleich der Wissenschaftsstandort Dresden bei Methodenentwicklung, Nutzung sowie dem effizienten Betrieb von Hochleistungsrechnern gestärkt.

Gut 20 Millionen Euro hat der neue Rechner gekostet. Mit seiner Hilfe will das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt an neuen Technologien forschen.

Flugzeuge virtuell entwickeln

CARA ( Computer for Advanced Research in Aerospace) soll die Einführung neuer Technologien für wirtschaftlicheres, umweltfreundlicheres und sichereres Fliegen beschleunigen. Künftig können damit Flugzeuge virtuell entwickelt, in allen Komponenten getestet und für den Flug zugelassen werden – in dieser Dimension bisher einmalig in Deutschland, so eine DLR-Sprecherin. CARA könne zudem auch in Raumfahrt und Verkehrsforschung etwa im Bereich Raumtransporter oder Züge der nächsten Generation genutzt werden.

Kosten: 20,7 Millionen Euro

Das DLR investierte 20,7 Millionen Euro in Dresden, der Freistaat beteiligte sich nach Ministeriumsangaben mit 8,3 Millionen Euro daran. Dresden ist neben Göttingen einer der Schwerpunkte des DLR für Hochleistungsrechner.

Das Dresdner Institut wurde 2017 gegründet, aktuell arbeiten 33 Wissenschaftler dort.

Von DNN