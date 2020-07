Dresden

Nach knapp vier Monaten coronabedingter Zwangspause hat Sundair den Betrieb wieder aufgenommen. Samstagmorgen flogen glückliche Urlauber von Dresden aus mit der Airline auf die griechische Mittelmeerinsel Rhodos.

Die Airline hat erstmals zwei Flugzeuge in Dresden stationiert und ist der größte Carrier am Standort. Auf dem Flugplan stehen neben Rhodos auch Korfu, Palma de Mallorca, Paphos und Varna, Fuerteventura sowie Kos und Heraklion. Ebenfalls bereits wieder im Angebot sind Linienflüge nach Frankfurt, München (Lufthansa), London ( Ryanair) und Düsseldorf ( Eurowings).

Corona-Maßnahmen im Flughafen

Auch dem Flughafen selbst gelten einige Maßnahmen zum Schutz vor der Ausbreitung des Coronavirus. So gilt im Terminal Maskenpflicht. An Check-In-Schaltern und der Bordkartenkontrolle wurden Kunststoffscheiben installiert, Abstandsmarkierungen am Boden und zwischen den Sitzmöglichkeiten weisen auf die richtige Distanz zueinander hin. Außerdem wurden Desinfektionsmittelspender aufgehängt.

Auch die Crew trägt Maske. Quelle: dpa/Robert Michael

Auch in den Sundair-Flugzeugen muss eine Maske getragen werden. Der Ein- und Ausstieg erfolgt in kleinen Gruppen und in mehreren Bussen. Die Flugzeuge werden nach der Landung intensiv gereinigt.

1935 hoben die ersten Verkehrsflugzeuge ab

Die Wiederaufnahme des Flugbetriebs durch Sundair erfolgte pünktlich zum 85. Jahrestag der ersten Starts und Landungen von Verkehrsflugzeugen in Dresden 1935. Über 52 Millionen Passagiere sind seither hier gestartet oder gelandet. Im vergangenen Jahr waren die Zahlen allerdings rückläufig, insbesondere die Germania-Pleite machte dem Airport schwer zu schaffen.

