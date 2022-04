Radebeul

2020 haben sich laut statistischem Bundesamt 180 Menschen im Alter zwischen zehn und 20 Jahre das Leben genommen. Im Vergleich zur Restbevölkerung begehen Jugendliche sehr selten Suizid. Doch scheint es einen weit größeren Teil zu geben, der über Selbsttötung nachdenkt. Dresdner Forscher fanden 2019 in einer Umfrage unter hier lebenden 14- bis 21-Jährigen heraus, dass rund elf Prozent der Interviewten bereits einmal in ih­rem Leben Suizidgedanken hatten. Fünf Prozent der Befragten berichteten von konkreten Plänen, 3,4 Prozent hatten es bereits probiert. Vor allem im Alter zwischen 13 und 14 Jahre steige das Risiko für suizidales Verhalten, so das Fazit der Wissenschaftler.

Dresdner Studie: Suizidgedanken bei elf Prozent der 14- bis 21-Jährigen

Um in dieser Altersgruppe anzusetzen, hat das Werner-Felber-Institut für Suizidprävention aus Dresden ein Schulprojekt ins Leben gerufen. Seit Februar kommen die Institutsmitarbeiter in die Klassenzimmer in und außerhalb Dresdens, um mit Jugendlichen über Stress, psychische Warnsignale und Suizid zu sprechen. Heute im Lößnitzgymnasium in Radebeul.

Mit seinem Schulprojekt will das Werner-Felber-Institut die Altersgruppe erreichen, bei denen das Risiko für Suizidalität am höchsten ist. Quelle: Jürgen Männel

„Wisst ihr denn, was wir heute mit euch besprechen wollen?“, fragt Regina Linke, die für ihren Psychologie-Master ein Praktikum beim Werner-Felber-Institut macht, in die Reihen. Die Schüler schweigen, ei­ner schüttelt den Kopf. Also eine Runde Bingo zum Warmwerden. Nach dem Spiel geht es um Stress. Regina und ihre Kollegin Greta Brückner verteilen Fallbeispiele, die die Schüler in Gruppenarbeit besprechen sollen. In einem Fall geht es um einen Jungen, der mit seiner Familie umgezogen ist, keinen Anschluss in der Schule und bei seinen Eltern kein offenes Ohr findet. Was könnte er tun? Die Zeigefinger gehen nach oben. Sich in ei­nem Verein anmelden, das Gespräch mit den Eltern suchen, die alten Freunde anrufen, schlagen die Schüler vor. Und wie sieht es bei einer Trennung aus, wenn der Ex sogar noch in die gleiche Klasse geht? Während ein Mädchen empfiehlt, alle Gefühle rauszulassen, gehen es andere pragmatisch an, würden alles entsorgen, was an die vergangene Liebe erinnert und zur Not die Klasse wechseln.

„Raus aufs Feld gehen und einfach mal laut schreien“

Nach den Fallbeispielen stehen die Schüler im Fokus. „Was löst bei euch Stress aus?“, fragt Greta Brückner ins Klassenzimmer. Während die einen von Klausuren und Zeitdruck berichten, beteuert ein anderer: „Ich habe nicht so viel, was mich stresst.“ Es folgen Wortmeldungen zu schwitzigen Händen, unruhigen Gedanken und einem flauen Gefühl im Bauch. „Und was macht ihr, wenn ihr gestresst seid?“, will Regina wissen. Sport, Meditieren, Atmen. Eine Schülerin traut es sich erst kaum zu sagen: „Raus aufs Feld gehen, wo niemand ist. Und einfach mal laut schreien.“

Das Institut hinter dem Projekt Das 2018 gegründete Werner-Felber-Institut fördert interdisziplinäre Forschung im Gesundheitswesen mit dem Schwerpunkt Suizidprävention. Es ist benannt nach dem Dresdner Psychiater Werner Felber, der 1999 an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Uniklinikum Dresden das deutschlandweit einmalige Konzept einer „Ambulanz für Suizidgefährdete“ etablierte.

Neben Selbsthilfe geht es in der Schulung des Werner-Felber-Instituts auch um die Frage, wie man anderen helfen kann, die psychisch leiden. Wann reicht es, zuzuhören, und wann ist eine externe Person nötig? Wie geht man mit einem Freund um, der davon spricht, nicht mehr leben zu wollen und einen darum bittet, es nicht weiterzuerzählen? Die Meinungen im Klassenzimmer gehen auseinander. Greta Brückner macht klar: „Es ist gut, für Freunde da zu sein, aber auch zu erkennen, ab welchem Punkt professionelle Hilfe nötig ist.“ Im Zweifel rät die studierte Psychologin und angehende Psychotherapeutin, das Erzählte immer mit einer erwachsenen Person zu teilen, vor allem im Kontext von Suizidalität.

Schülerin: „Gefühlt jeder zweite hat hier etwas“

„Ich finde es gut, dass wir solche Dinge besprechen“, sagt eine Schülerin im schwarzen T-Shirt. „Falls hier jemand ist, den das betrifft und damit wir Hilfe leisten können.“ Ihre Sitznachbarin erzählt, sie habe schon öfter Situationen mit Gleichaltrigen erlebt, in denen sie nicht gewusst habe, wie sie ihnen helfen sollte. „Psychische Krankheit ist für uns sehr präsent. Gefühlt jeder zweite hat hier etwas“, sagt sie. Daran habe auch die Schule ihren Anteil. „Wenn Lehrer Druck machen, dass wir gute Noten schreiben, oder die Zensuren laut vor der Klasse vorlesen.“ Und welchen Einfluss hatte Corona? „Mir ging es durch die Isolation zwischenzeitlich nicht gut“, erzählt das Mädchen im schwarzen T-Shirt. „Jetzt wird es langsam wieder besser.“

Lehrerin vom Lößnitzgymnasium über die Corona-Folgen für die Schuler

Als das Werner-Felber-Institut 2017 in die Planung für das Schulprojekt ging, lag Corona noch in weiter Ferne. Zum Projektstart Anfang des Jahres hatten die Schüler ein zweijähriges Pingpong zwischen Präsenzunterricht und Homeschooling hinter sich. Auch deshalb wollte Kari Sternkiker das Projekt ans Lößnitzgymnasium holen. Sie unterrichtet nicht nur Deutsch und Englisch, sondern ist als Beratungslehrerin dafür zuständig, entsprechend der Bedürfnisse der Schüler Präventionsangebote auszusuchen. „Nach den Schulschließungen und dem damit verbundenen Distanz- und Wechselunterricht haben wir beobachtet, dass die Jugendlichen sehr herausgefordert waren.“, sagt sie. Wer vorher schon perfektionistisch veranlagt war, habe zuhause in den Aufgaben kein Ende mehr gefunden und wer vorher schon Motivationsprobleme hatte, sei nun noch schlechter hinterhergekommen. Zu­dem hätten manche Schüler Zukunftsängste entwickelt, erzählt Kari Sternkiker, durch die Pandemiegefahr selbst und weil der Großteil von dem, was ein jugendliches Leben ausmacht, weggefallen war.

Dass die psychische Belastung für Kinder und Jugendliche durch Corona stieg, legen auch die Zahlen der Deutschen Psychotherapeuten Vereinigung nahe, laut denen die Nachfrage bei Kinder- und Jugendpsychologen von 2020 bis 2021 um 60 Prozent angestiegen war.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Psychologin: Jugend zählt zu Hochrisikophasen für psychische Störung

Richtiges Zähneputzen, gesunde Ernährung, Kondome überziehen: All das wird in der Schule besprochen. Psychische Gesundheit sieht der Lehrplan nicht vor. „Um das Gesundheitsfeld ist es nicht gut bestellt“, kritisiert Susanne Knappe, Psychologin, Gesundheitswissenschaftlerin an der Evangelischen Hochschule Dresden und wissenschaftliche Leiterin am Werner-Felber-Institut. „Dabei wissen wir, dass die meisten psychischen Erkrankungen erstmals im Jugendalter auftreten.“ Dementsprechend groß sei die Nachfrage nach Aufklärung. „Im aktuellen Schuljahr sind wir komplett ausgebucht und im kommenden ist der Großteil der Termine schon vergeben“, berichtet Susanne Knappe. Das Team aus Ehrenamtlichen und wissenschaftlichen Mitarbeitern sei fast jeden Tag un­terwegs und habe seit Projektstart mehr als 700 Schüler erreicht. Am Ende des Schuljahres sollen es 3500 sein.

Mit dem Klingeln nach einer Pause füllt sich das Zimmer der 9a am Lößnitzgymnasium wieder. Nachdem Brotdosen verstaut sind und der letzte Tratsch eingestellt wurde, geht es um Warnzeichen für Suizidalität: Sätze wie „Ich wünschte, ich wäre tot“, Abschiedstelefonate oder das Zimmer, das „zum letzten Mal“ aufgeräumt werde. Nacheinander lesen die Schüler die verschiedenen Warnsignale von einem Arbeitsblatt vor. Einer stolpert über das aufgeräumte Zimmer. „Menschen mit Depressionen denken oft, eine Last für andere zu sein und wollen daher vorher alles in Ordnung bringen“, erklärt Regina Linke. Für die 22-Jährige ist es wichtig, dass an Schulen über psychische Krankheit und Suizid gesprochen wird. „Bei mir gab es keinen Raum dafür, weder gab es Projekte noch haben die Lehrer darüber geredet.“ Dabei sollte Schule aufs Leben danach vorbereiten. „Danach wird es ein immer größeres Thema. Ich kenne so viele im Studium, die unter Stress oder psychischen Belastungen leiden.“

Schüler berichten von Depressivität und selbstverletzendem Verhalten

Wie bei jeder Schulung haben Regina Linke und ihre Kollegin Greta Brückner den Neuntklässlern gesagt, dass nebenan ein Ausweichraum zur Verfügung steht. Für den Fall, dass die Themen zu viel werden oder weil das Projekt an eigene Belastungen erinnert. Heute bleibt der Raum leer. „Aber wir hatten auch schon Klassen, wo das anders war“, sagt Greta Brückner. „Oft hören wir persönliche Geschichten, an denen wir sehen, wie groß der Bedarf an Projekten wie diesen ist.“ Die Themen reichten von Problemen in der Familie über Depressivität, Essstörungen bis zu selbstverletzendem Verhalten. Oft trauten sich die Kinder nicht, mit ihren Eltern oder Lehrern darüber zu sprechen.

Dass das Reden über psychisches Leiden oft mit Scheu verbunden ist, weiß auch Kari Sternkiker aus ihrer Arbeit als Beratungslehrerin. Umso mehr hofft sie, dass Projekte wie die des Werner-Felber-Instituts die Schüler erreichen, die bislang unter dem Radar der Lehrerschaft laufen. „Wir müssen über psychische Störungen aufklären“, mahnt Sternkiker, „damit sie kein Tabuthema mehr sind.“

Kurz bevor der nächste Pausengong ertönt, fragen Greta Brückner und Regina Linke nach Feedback. Wie am Anfang bleibt es zunächst ruhig. Bis sich ein Mädchen meldet. „Sonst gehe ich aus solchen Veranstaltungen raus wie ich reingekommen bin“, sagt sie. „Aber heute habe ich wirklich etwas gelernt.“

Von Laura Catoni