Neue Pläne für Brachen: Das haben Stadt und Land rund um den Nürnberger Platz vor

Dresden

Stetig steigende Mieten und die hohe Nachfrage nach Wohnungen einerseits, eine expandierende exzellente Universität mit einem entsprechenden Platzbedarf anderseits – in der Dresdner Südvorstadt sind Grund und Boden heiß begehrt. Zahlreiche Baulücken wurden in den vergangenen Jahren bereits geschlossen. Jetzt gibt es Pläne für zwei weitere große und expo­nierte Freiflächen im Viertel. Die Stadt will an der Bayreuther Straße mehrere Dutzend Sozialwohnungen errichten lassen, während direkt am Nürnberger Platz ein neues Forschungsgebäude entstehen soll.

Vor dem Zweiten Weltkrieg war der Bereich um den Nürnberger Platz und die Münchner Straße eng bebaut. Nach der Jahrhundertwende waren hier im Stil des ausgehenden Historismus und beginnenden Jugendstils repräsentative Wohnbauten für das Großbürgertum entstanden. Ein Großteil davon lag nur wenige Jahrzehnte später in Trümmern, nur wenige Gebäude überstanden den Krieg. Die später freigeräumten Flächen blieben zumeist unbebaut – oder boten Platz für Baracken, die inzwischen aber auch schon wieder beiseite geschoben sind.

Sozialwohnungen an der Bayreuther Straße

Freie Flächen, die Begehrlichkeiten wecken. Im Karree zwischen Münchner, Bayreuther und Nürnberger Straße waren jüngst Wohn- und Geschäftshäuser hochgezogen worden, derzeit lässt Fraunhofer an der Ecke Bayreuther Straße und Münchner Straße für 25 Millionen Euro ein Gebäude für den Institutsteil Entwicklung Adaptiver Systeme errichten. Und auch auf der Brache gegenüber der Bayreuther Straße könnten bald die Bagger anrücken. Die Stadt will dort durch ihre Gesellschaft Wohnen in Dresden (WiD) Sozialwohnungen bauen lassen.

Die Stadt hat ein Auge auf das 4700 Quadratmeter große Areal an der Bayreuther Straße geworfen. Quelle: Anja Schneider

Allerdings gehört der Stadt das Grundstück noch gar nicht – sondern dem Freistaat. Noch bis vor wenigen Jahren befanden sich darauf Baracken, in denen Studenten unter anderem Fremdsprachen büffelten. Nach dem Abriss hatte der Freistaat erwogen, auch dieses Areal für ei­nen Lehr- und Forschungsneubau zur Erweiterung eines bestehenden Instituts zu nutzen. Doch das geben die rechtlichen Spielregeln der Stadt nicht her. Der Bebauungsplan weist den Bereich als „Allgemeines Wohngebiet“ aus – eine Institutserweiterung ist dort nicht zulässig.

Bauausschuss muss dem Tausch zustimmen

Also haben die Mitarbeiter der beteiligten Ämter im Rathaus nach einer Lösung gesucht, die beide Interessen unter ei­nen Hut bringen kann. Die Idee: Der Freistaat trennt sich von dem Filetstück an der Bayreuther Straße und überlässt es der Stadt, die im Gegenzug dem Land die direkt am Nürnberger Platz gelegene Grünfläche neben dem Hochhaus überträgt. Damit würde sich ein weiteres Viertel des einst geschlossen bebauten Nürnberger Platzes wieder schließen.

Aktuell laufen zu diesem Grundstücksdeal die Verhandlungen, wie Dieter W. Ruf, der stellvertretende Chef des zuständigen Staatsbetriebs Zentrales Flächenmanagement Sachsen (ZFM), bestätigt. Zudem müssen aber auch die Stadträte im Bauausschuss dem Tausch zustimmen. Die Entscheidung dort wird voraussichtlich bei der Sitzung Mitte Januar fallen.

Platz für mehrere Dutzend Wohnungen

Um welches Institut es sich tatsächlich handelt, für das ein Erweiterungsbau entstehen soll, das ließ Dieter W. Ruf mit Blick auf die laufenden Verhandlungen offen, ebenso die Frage, ob es sich um eine Einrichtung der Uni oder ein außeruniversitäres Institut handelt. In der Be­schlussvorlage für die Stadträte ist von einem Hörsaal und einem Anlieferungsbereich für technische Geräte und technische Gase die Rede, außerdem sollen etwa 50 Stellplätze mit dem Neubau entstehen.

In dem Papier ist zugleich in Ansätzen auch das Vorhaben der WiD beschrieben. Demnach möchte die städtische Gesellschaft ein Gebäude mit sechs Geschossen errichten. Das könnte neben einigen Gewerbeflächen im Erdgeschoss Platz für mehrere Dutzend Wohnungen bieten. Eine genaue Zahl nennt die Stadt nicht – weil diese auch davon abhängig ist, wie groß die einzelnen Wohnungen geschnitten werden. Darüber soll aber erst später bei den konkreten Planungen entschieden werden.

Es wäre nicht das erste Mal, das Stadt und Land im Bereich des Campus der Technischen Universität Grundstücke tauschen, um ihre jeweiligen Interessen zu verwirklichen. Zuletzt hatten Rathaus und Freistaat einen großangelegten Grundstücksdeal rund um den Südpark eingefädelt. Die Stadt rückt Flächen an der Nöth­nitzer Straße heraus, damit der Freistaat dort den Ausbau der sogenannten Technologiemeile vorantreiben kann. Im Gegenzug erhält sie Flächen, die in den neuen Südpark einbezogen werden.

Von Sebastian Kositz