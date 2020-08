Dresden

Erste neue Wege und die große Freitreppe im Südpark sind bereits entstanden, nun will die Stadt in dem großläufigen Areal das nächste Projekt in Angriff nehmen – und setzt dabei erneut auf die Beteiligung der Dresdner. Für die Gestaltung des Waldspielplatzes ist nun einerseits ei­ne Planungswerkstatt für Kinder geplant. Zudem sind Anwohner aufgerufen, ihre Wünsche und Anregungen abzugeben.

Vom 24. bis 26. August laden die Mitarbeiter der gemeinnützigen Gesellschaft Outlaw zu einer Spielplatz-Planungs-Werkstatt di­rekt vor Ort ein. „Wir möchten mit einer festen Gruppe von bis zu 15 Kindern an diesen drei Tagen das zukünftige Areal erkunden, auf dem der Waldspielplatz entstehen soll“, erklärt Silvana Zühlke von den Initiatoren. Mit verschiedenen Materialen werde mit den Kindern ein Modell gestaltet, das anschließend der Stadt und einem Architekturbüro übergeben werden soll.

Anzeige

Planungswerkstatt direkt an der Freitreppe

Als Standort für den Waldspielplatz ist der Bereich westlich der neuen Freitreppe vorgesehen – unweit vom schon vorhandenen Gehweg neben der Fernwärmeleitung, die von der Cämmerswalder Straße quer hinüber zur Bergstraße führt. Die Planungswerkstatt in der letzten Ferienwoche wird direkt an der Freitreppe stattfinden. Das Angebot richtet sich an Kinder im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren, eine vorherige Anmeldung bis 14. August ist nötig.

Weitere DNN+ Artikel

Während der Werkstatt wird außerdem im Bereich der Freitreppe ein Briefkasten aufgestellt. Dort können Anwohner oder Eltern und andere Interessierte zusätzliche Anregung zur Gestaltung des neuen Waldspielplatzes einwerfen.

Die Errichtung der beiden neuen Wege, die Anfang des Jahres fertiggestellt wurden, war gewissermaßen der Auftakt der Arbeiten im Südpark. Die Vorhaben haben insgesamt etwa eine halbe Million Euro gekostet. Die Stadt will das weitläufige, etwa 37 Hektar große Gelände zwischen Nöthnitzer Straße und Kohlenstraße in den nächsten Jahren Schritt für Schritt zu ei­nem Park mit zahlreichen Freizeit-, Sport- und Erholungsmöglichkeiten entwickeln. Bei den Planungen für das Areal hatte die Stadt bereits in den vergangenen Jahren im Rahmen einer Werkstatt die Bürger mitreden lassen.

Anmeldung für die Planungs-Werkstatt bis 14. August per E-Mail an wirbelwind@outlaw-ggmbh.de oder per Telefon: 0152/ 22 79 90 95

Von seko