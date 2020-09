Dresden

Schritt für Schritt zum neuen Park: Nachdem die Stadt bis Anfang des Jahres die ersten beiden neuen Wege hatte fertigstellen lassen, sollen im Südpark jetzt in den nächsten Wochen neue Tatsachen geschaffen werden. Darüber hinaus laufen die Planungen für die weitere Gestaltung auf Hochtouren. Die Dresdner Neuesten Nachrichten erklären, was als nächstes passieren wird und welche Ideen für die Zukunft bereits auf dem Tisch liegen.

Was noch dieses Jahr passiert: Trümmerbahn wird aufgestellt

Mit der Anfang des Jahres neu errichteten Querverbindung war am Ende der Passauer Straße auch ein neuer Zugang zum Parkt entstanden. Die Stadt lässt diesen ab Anfang Oktober neu gestalten, plant dort unter anderem eine Lok und drei Loren aufzustellen, was an die Trümmerbahn erinnern soll, die nach dem Krieg genau in Höhe der neuen Querverbindung verlief. In der alten Lehmgrube – im Volksmund „Lehmi“ – waren seinerzeit große Teile der Trümmer abgekippt worden. Die drei Loren erhielt die Stadt nach eigenen Angaben von einem Sponsor aus Österreich geschenkt, die Lok konnte preiswert von einem Schweizer Bahnverein gekauft werden. Sie war im Sommer von Ehrenamtlichen aus Deutschland und der Schweiz aufgearbeitet und hergerichtet worden. Die Ar­beiten kosten 140 000 Euro und werden aus dem Budget des Stadtbezirksbeirats Plauen finanziert.

Aktuell sind die Bauleute außerdem bereits dran, die radioaktiv belastete Fläche im Süden des Parks im Bereich des früheren TU-Sportplatzes zu sanieren. Die Anlage war mit Material aus dem Uranerzabbau errichtet worden. Bis November, so heißt es von der Stadt, sollen etwa 16 000 Tonnen verseuchter Boden weggekarrt werden. Die Kosten für die Sanierung des Bereichs waren zuletzt mit 1,5 Millionen Euro beziffert worden.

Auf dem früheren TU-Sportplatz sind Bauarbeiter derzeit dabei, den verseuchten Boden auszutauschen. Quelle: Anja Schneider

Was als nächstes geplant ist: Neuer Spielplatz mit Rutsche

Die nächsten beiden größeren Maßnahmen stecken gewissermaßen schon in der Pipeline: Die Stadt möchte einerseits die schon begonnene neue Nord-Süd-Verbindung – davon umgesetzt ist bereits die Treppe, die vom alten Plattenweg hinab zum neu angelegten Weg von der Passauer Straße führt – in Richtung Nöthnitzer Straße verlängern. Damit würde ein Anschluss an die Technologiemeile der TU entstehen. Außerdem ist der Bau des neuen Waldspielplatzes am Hang westlich der neuen Treppe angedacht. Der soll unter anderem mit verschiedenen Kletterangeboten und einer Rutsche ausgestattet werden. Bei der Planung der Anlage hatte die Stadt Kinder im Rahmen einer Projektwoche im August aktiv mit einbezogen.

Die neue Treppe im Südpark. Der Weg soll im nächsten Schritt verlängert werden bis hinab zur Nöthnitzer Straße. Quelle: Anja Schneider

Voraussetzung für die weiteren Vorhaben ist die Bereitstellung der nötigen Gelder durch den Stadtrat im neuen Doppeletat 2021/2022. Vertreter von Grünen, CDU, Linken, SPD und FDP hatten dazu ihre Bereitschaft signalisiert. Ganz oben mit auf der Agenda stehen auch ein Teich, der das Regenwasser auffängt, und der Ausbau des Weges zwischen dem Südpark und der Kleingartenanlage „Grabeland“ im Westen.

Was sich die Dresdner für den Freizeitsport wünschen

Nicht nur die Kleinen durften bei der Gestaltung ihres Spielplatzes mitreden, auch die Großen hatte die Stadt im Sommer zu einer Planungswerkstatt für die künftigen Freizeitsportangebote im Südpark eingeladen. Sie legten unter anderem besonderen Wert auf den Erhalt des Beachvolleyballfeldes, den Bau ei­nes mittelgroßen Bolzplatzes, einen Kleinkindspielbereich mit Sandkasten, verschiedene Fitness- und Trimm-Dich-Elemente, Klettermöglichkeiten, eine Laufstrecke, Liegewiesen – und eine Toilette. Außerdem steht auf dem Wunschzettel die Modellierung und Gestaltung eines Hügels, an dem dann verschiedene sportliche Aktivitäten möglich sind. Die Ergebnisse des Workshops werden mit in die Planungen für den Vorentwurf des Freizeitsports einfließen, die in Kürze starten sollen. Eine Umsetzung der einzelnen Ideen könnte in den nächsten Jahren erfolgen – immer davon abhängig, wie viel Geld der Stadtrat herausrückt.

Was auf lange Sicht alles noch kommen soll

Das zuständige Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft sieht die Entwicklung des knapp 37 Hektar großen Areals als eine sehr langfristige Aufgabe. Je nachdem wie viel Geld zur Verfügung gestellt wird, könnte das zehn bis 20 Jahre dauern. Im Kern ist eine weitläufige Grünanlage mit vielen Erholungs- und Freizeitmöglichkeiten und einem umfangreichen Wegenetz mit Bänken und Aussichtspunkten geplant. Darüber hinaus will die Stadt Teile des Geländes aber auch in ihrem bisherigen Zustand für den Biotopschutz belassen, die bisher konventionell bewirtschaften Felder in den ökologischen Landbau überführen und nahe der Bergstraße einen kleinen Wald anlegen. Weitere Abschnitte sind fürs Urban Gardening und als Streuobstwiesen mit alten Obstsorten auf einer Gesamtfläche von etwa 5000 Quadratmetern angedacht. Im Bereich hin zur Südhöhe werden ein Sportplatz für die vereinsgebundene und -ungebundene Nutzung sowie ei­ne Skateranlage entstehen. Zudem will die Stadt das vor Jahren eingemottete Pinguincafé aus dem Dresdner Zoo im oberen Bereich des Parks wieder aufstellen lassen. Und: Im Hinterkopf haben die Planer ei­ne Fußgängerbrücke über die Bergstraße, die den Südpark und den Bereich um die Bismarcksäule an der Räcknitzhöhe verbindet. Die Umsetzung ist bis dato aber wenig wahrscheinlich.

Von Sebastian Kositz