Dresden

Zwei Baustellen, dicht beieinander, die eigentlich wenig miteinander zu tun haben, und doch in spezieller Hinsicht aneinander hängen. Im nördlichen – also zur Nöthnitzer Straße hingewandten – Teil des Dresdner Südparks und im direkt angrenzenden Bereich des Campus der Technischen Universität wird dieser Tage emsig angepackt, setzen Bauleute Vorhaben um, die schon länger auf der Liste standen. Da geht es einerseits um den Neubau der Sporthalle für den Unisport und andererseits um einen neuen Weg, der künftig eine weitere zentrale Achse im Südpark bildet.

Den Rohbau der neuen Sporthalle hatten die Arbeiter erst vor wenigen Tagen fertiggestellt. Die Halle ersetzt an Ort und Stelle den maroden Vorgängerbau, der wiederum ein Teil der zentralen Sportstätten des Hochschulsports an der Nöthnitzer Straße bildet. Der Komplex war ursprünglich in den 1970er Jahren hochgezogen worden und besteht aus zwei Hallen, die mit einem dreigeschossigen Riegel – in dem sich unter anderem die Umkleidekabinen befinden – verbunden sind. Halle 2 war bereits vor zehn Jahren saniert worden, nun folgen Halle 1 und besagter Verbindungsbau.

Laut dem für die Hallen zuständigen Sächsischen Immobilien- und Baumanagement des Freistaats (SIB) kann nun bereits der Innenausbau beginnen. Nicht nur bei der Gebäudehülle hätten die Planer dabei aufs Energiesparen wertgelegt, auch bei der Haustechnik stehe die Energieeffizienz im Fokus. Der Umkleidebereich und der Eingangsbereich im Verbinder werden neu geordnet und moderner gestaltet.

7,7 Millionen Euro für neue Sporthalle

Die Sporthalle 1 diene laut SIB zukünftig unterschiedlichen Sportarten wie Badminton, Basketball, Boxen, Geräte- und Bodenturnen und Handball. Die Verantwortlichen rechnen mit Baukosten in Höhe von etwa 7,7 Millionen Euro. Das Geld bringt der Freistaat auf, außerdem fließen Fördermittel der EU.

Doch nicht nur Studierende, die künftig hier Ausgleich zum kopflastigen Studium suchen wollen, dürften den Baufortschritt in den vergangenen Monaten mit besonderem Interesse verfolgt haben – auch die Planer in der Dresdner Stadtverwaltung haben das Vorhaben genau im Blick, um wiederum ein eigenes im Südpark endlich voranbringen zu können. Denn in der Sache hätte der Bau des neuen Weges, der von der Nöthnitzer Straße ab dem Bereich der Sportstätten den Hang hinauf führt und dort an die schon errichtete große Treppe anschließt, längst beginnen können.

Zwei Meter breiter Weg mit Treppen

Ursprünglich war der Baustart im vergangenen Oktober vorgesehen. Weil aber die Zufahrt über die Baustelle der TU die einzige Möglichkeit ist, um die Baustelle der neuen Nord-Süd-Achse im Südpark zu erreichen, bedurfte es zwischen Stadt und Freistaat einer entsprechenden zeitlichen Abstimmung.

Deshalb konnte die Stadt mit dem rund 450 000 Euro teuren Wegeneubau erst Anfang März beginnen. Der Weg wird zwei Meter breit sein, erhält eine Bitumenschicht und wird rechts und links mit Schotterstreifen flankiert. Um im Gelände eine kleinere und eine größere Böschung zu überwinden, werden laut Stadt auch zwei Stahltreppen errichtet. An den Treppen und am Auftakt sind zudem kleinere Plätze vorgesehen. Hier lässt die Stadt auch Bänke aufstellen. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Sommer, im Herbst werden dann schließlich im Umfeld des neuen Weges noch Bäume und Sträucher gepflanzt.

Südpark vom 28.9.2020, dresden, DNN Quelle: Südpark vom 28.9.2020

Doch nicht nur am Weg, auch für den geplanten Waldspielplatz am oberen Ende der schon neugebauten Treppe sollte der Startschuss schon viel früher gefallen sein. Weil aber die Ausschreibungen mehr Zeit als gedacht erforderten, war der Baustart zunächst um einige Monate verschoben worden. Schließlich schlug auch noch die Pandemie auf das Vorhaben durch. Weil Mitarbeiter krankheitsbedingt ausgefallen waren oder im Gesundheitsamt eingesetzt wurden, kam die Stadt nicht mehr so voran, wie erhofft. Ob eine Umsetzung in 2022 erfolgen kann, ließ die Stadt Ende des vergangenen Jahres offen. Immerhin: Auf dem für den Waldspielplatz vorgesehenen Areal sind inzwischen Bäume und Sträucher gerodet.

Von Sebastian Kositz