Dresden

Grünes Licht im Bauausschuss für Dresdens neue grüne Lunge: Das Gremium hat auf seiner jüngsten Sitzung am späten Mittwochabend den Bebauungsplan für den Südpark abgesegnet. Die anwesenden Mitglieder hatten sich einstimmig dafür ausgesprochen, wie die SPD-Stadtratsfraktion in einer Mitteilung informiert. Nun muss noch der Stadtrat im März endgültig darüber entscheiden.

Der B-Plan ist eine wichtige Voraussetzung, um weitere Projekte in dem neuen, rund 37 Hektar großen Park zwischen Nöthnitzer, Passauer Straße und Südhöhe voranzutreiben. Dazu zählen auch Vorhaben wie ein neuer Vereinsportplatz, der zugleich für Freizeitsportler offen stehen soll, aber auch der angepeilte Wiederaufbau des alten Pinguincafés aus dem Dresdner Zoo.

Herzensprojekt der SPD-Fraktionschefin

In den vergangenen Jahren hatte die Stadt den Bebauungsplan mit umfangreicher Beteiligung der Dresdner auf die Beine gestellt. Nach einer ersten öffentlichen Auslegung waren noch Änderungen und Ergänzungen vorgenommen worden. Die berührten die Planungen zwar nicht in ihren Grundzügen, machten aber laut Stadt eine erneute Auslage notwendig.

Nach dem Okay im Bauausschuss zeigte sich SPD-Fraktionschefin Dana Frohwieser erfreut: „Mit dem Beschluss des B-Plans wird ein langjähriges Anliegen der SPD Dresden-Plauen und ehrlich gesagt eines meiner persönlichen Herzensprojekte nun noch ein Stückchen mehr Realität. Schritt für Schritt entsteht endlich ein großer Park mit vielseitiger Nutzungsmöglichkeit für den Dresdner Süden.“

Waldspielplatz und neuer Weg sind nächste Projekte

Die Stadt will in den nächsten Jahren nach und nach den neuen Park entwickeln. Geplant sind ein umfangreiches Wegenetz, Plätze zum Verweilen, aber auch verschiedene Angebote für sportliche Aktivitäten. Darüber hinaus soll es auch Bereiche mit Biotopen, Wald und Biolandwirtschaft geben.

Als erste Projekte waren unter anderem schon ein neuer Weg von der Passauer Straße hinauf zur Kreuzung der beiden bereits vorhandenen Betonplattenwege sowie eine Treppe, die eine steile Böschung zwischen dem neuen Weg und den Plattenweg auf der Höhe überwindet, errichtet worden. Auch der Eingang an der Passauer Straße ist neu gestaltet worden, in Erinnerung an die Trümmerbahn, die einst Kriegsschutt aus dem Zentrum hinauf zur alten Lehmgrube brachte, ließ die Stadt dort ein Lok mit Loren aufstellen. Der Stadtbezirksbeirat Plauen hatte das Vorhaben mit Geld aus seinem Budget unterstützt.

Der bereits gebaute neue Weg führt von der Passauer Straße hinauf zur Kreuzung der beiden schon zuvor vorhandenen gewesenen Betonplattenwege. Quelle: Sebastian Kositz/Archiv

In den nächsten Schritten will die Stadt nun den Bau eines weiteren Weges von der Nöthnitzer Straße hin zur neuen Treppe in Angriff nehmen. Der Baustart war zuletzt für Mitte Februar angekündigt worden. Außerdem ist für dieses Jahr der Bau des Waldspielplatzes avisiert. Die Ar­beiten hätten bereits beginnen sollen, doch Corona hatte die Planungen ausgebremst.

Von Sebastian Kositz