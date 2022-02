Dresden

In der Nacht ist das Orkantief „Zeynep“ über Dresden und die Region gefegt. Ähnlich wie bereits am Donnerstag das Tief „Ylenia“ richtete das Unwetter unerwartet wenig Chaos an. In der Dresdner Region habe sich der Sturm so gut wie gar nicht im Einsatzgeschehen bemerkbar gemacht, sagte ein Polizeisprecher.

Die Feuerwehr meldete lediglich einen wetterbedingten Einsatz. Über der Langebrücker Straße lag ein Baum uer und versperrte den Weg. „Zusammenfassend ist die Unwetterlage in Dresden wesentlich ruhiger verlaufen als zunächst angenommen. Die verursachten Schäden halten sich in Grenzen und es kamen keine Personen zu Schaden“, teilte die Pressestelle der Feuerwehr mit.

Dynamo Dresden brachte sein Spiel gegen Heidenheim im Rudolf-Harbig-Stadion unbehelligt von der Wetterlage zu Ende. Auch der Verkehr lief annähernd reibungslos. Die Fähre Kleinzschachwitz-Pillnitz musste den Fährverkehr jedoch unterbrechen.

Deutsche Bahn und Mitteldeutsche Regiobahn hatten über Nacht Fahrten ausgesetzt, Trilex-Züge fuhren mit verminderter Geschwindigkeit. Auch am Samstagvormittag ist noch mit Einschränkungen zu rechnen.

Sturmböen noch bis in den Nachmittag

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt noch bis 17 Uhr am Samstag vor Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis zu 65 km/h.

Wälder sollten weiterhin nicht betreten werden. Der Sachsenforst gab an, sich zunächst ein Bild der Sturmschäden machen zu müssen. Das soll zu Beginn der Woche geschehen. Anschließend beginnen die Aufräumarbeiten.

Von fkä mit dpa