Sturmtief: Straßenbahnverkehr in Dresden eingestellt – Bäume umgestürzt

Dresden

Die Sturmtiefs „Ignatz“ und „Hendrik“ sorgen auch in Dresden für Trubel. Während das herbstlich gefärbte, wild durch die Stadt wirbelnde Laub dem ein oder anderen noch ein Lächeln entlockte, sorgten umgestürzte Bäume am Vormittag für erhebliche Verkehrsbehinderungen und zahlreiche Feuerwehreinsätze.

Busverkehr rollt, wo es geht

12.30 Uhr dann stellten die Dresdner Verkehrsbetriebe den Straßenbahnverkehr komplett ein. Zahlreiche Fahrleitungsanlagen seien durch umgestürzte Bäume beschädigt worden, etwa am Moritzburger Weg, auf der Bautzner und der Reicker Straße. Auf der Kesselsdorfer Straße drohte ein Gerüst auf die Fahrleitung zu stürzen, weshalb vorsichtshalber der Stecker gezogen wurde.

Die Bahnen fahren derzeit zum nächstgelegenen Betriebshof oder werden da abgestellt, wo möglichst kein Baum in der Nähe ist. Die Buslinien verkehren zunächst weiter, heißt es – insofern die Straßen nicht blockiert sind. Ob eine sichere Beförderung der Fahrgäste möglich ist, entscheidet der Busfahrer in Abstimmung mit der DVB-Leitstelle.

Die Schwebe- und die Standseilbahn verkehren derzeit nicht, auch der Fährverkehr ist unterbrochen. Wie lange die Einschränkungen andauern, bleibt abzuwarten. Der Höhepunkt der Windgeschwindigkeiten stehe noch bevor.

Umgestürzte Bäume blockieren Straßen

Auch für den Straßenverkehr hat der Sturm erhebliche Folgen. Umgestürzte Bäume blockieren die Bautzner Straße, beide Fahrspuren der B 6 mussten gesperrt werden. Auch die Stauffenbergallee ist gesperrt. In Blasewitz an der Draesekestraße landete ein umgestürzter Baum direkt auf einem gelben Hundefänger.

An der Draesekestraße in Blasewitz fiel ein Baum auf einen Pkw. Quelle: xcitepress

Im Dresdner Umland stellten die Mitteldeutsche Regiobahn (MRB) und die Länderbahn zahlreiche Zugverbindungen ein. Auf den Strecken kam es in der Vergangenheit auch bei mildem Wetter vergleichsweise häufig zu Kollisionen mit umgestürzten Bäumen.

Die Festung Königstein hat am Mittwoch den Betrieb ebenfalls eingestellt. Am Donnerstag soll abhängig von der Wetterlage wieder geöffnet werden. Auch die Staatlichen Schlösser, Burgen und Gärten zogen die Reißleine und schlossen alle kostenpflichtigen Parks und Gärten, etwa den Schlosspark Pillnitz und den Barockgarten Großsedlitz. Vom Besuch der kostenfrei zugänglichen Anlagen wie dem Großen Garten in Dresden und dem Gelände um den Zwingerteich wird dringend abgeraten.

Der Deutsche Wetterdienst warnt derzeit noch bis in den Donnerstagabend hinein vor Sturmböen. Freitag erwartet Dresden „lebhafter Westwind“ mit starken bis stürmischen Böen, die aber nicht an die Wucht vom Donnerstag heranreichen. Dazu gesellt sich Regen.

Von fkä