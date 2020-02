Das Panometer eröffnete am Freitag die Sonderausstellung „Dresden – Vier Zeiten, Vier Ansichten“. Besucher können dort tief in die Stadtgeschichte Dresdens im letzten Jahrhundert eintauchen. Die 360°-Installation des Künstlers Yadegar Asisi zeigt ein Panorama Dresdens im Jahr 1945, als die Stadt in Flammen steht.