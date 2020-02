Aus diesem kuriosen Grund blieb am Montag der EC nach Dresden in Berlin stecken

Dresden

Gegen 17.20 Uhr am Berliner Hauptbahnhof. Die 20 Minuten Verspätung können die meisten der Fahrgäste in den dicht bepackten Waggons verschmerzen. Es ist der „Tag eins nach Sabine“, wie es eine Sprecherin der Deutschen Bahn ausdrückt und das Orkantief hat die Zugfahrpläne ordentlich durcheinander gewirbelt. So musste auch Butz Peters, Rechtsanwalt und Moderator, einen Zugausfall aufgrund der stürmischen Witterung hinnehmen, ehe er in Hamburg in den Eurocity 179 über Berlin nach Dresden stieg. Was dann passierte, hat auch einen erfahrenen Bahnkunden wie ihn kurzzeitig aus der Fassung gebracht.

Rechtsanwalt und Moderator Butz Peters Quelle: dpa

„Nach unserer Ankunft in Berlin meldete sich der Zugbegleiter und sagte, dass wir etwa 20 bis 30 Minuten Aufenthalt haben, weil jetzt nach einen Lokführer gesucht werden müsse“, berichtet Butz Peters. Kopfschütteln im Zug. Zu seltsam aber auch die Vorstellung, dass nun DB-Angestellte durch den Berliner Hauptbahnhof streifen, um nach Lokpersonal zu suchen. Was auch immer die Bahnbediensteten bei der 20-minütigen Suche anstellten: Es war nicht von Erfolg gekrönt.

Mehr als 1000 Menschen am Berliner Bahnsteig gestrandet

„Es meldete sich gegen 17.40 Uhr wieder der Zugbegleiter. Man habe keinen Lokführer gefunden, weshalb der Zug jetzt in Berlin enden würde.“ Weil der Zug wegen der vorherigen Ausfälle überfüllt war, seien mehr als 1000 Menschen am Berliner Bahnsteig gestrandet, sagt Butz Peters. „Die Zugausfälle habe ich ja verstanden, aber dass die Bahn keinen Lokführer auftreiben kann, habe ich auch noch nicht erlebt“, sagt er. Und das auch noch bei einem international verkehrenden Zug wie dem EC, der von Dresden nach Prag weiterfahren sollte.

In der Pressestelle der Deutschen Bahn kann man zu dem Vorfall nichts Konkretes sagen. Dadurch, dass am Sonntag der Regional- und Fernverkehr ab 18 Uhr eingestellt worden war, seien sowohl die Züge als auch das Personal am Montag noch nicht dort gewesen, wo die Dienst- und Einsatzpläne das vorgesehen haben, teilt eine Bahnsprecherin mit.

Butz Peters nahm es mit Humor

Es gebe zwar Lokführer-Bereitschaften, die aber am Montag „mit Hochdruck im Einsatz“, das heißt ausgelastet waren. „Leider kann es aber auch durch kurzfristige Krankmeldungen oder andere Gründe dazu kommen, dass ein Mitarbeiter seinen Dienst nicht planmäßig antreten beziehungsweise seinen Kollegen ablösen kann“, so die Bahnsprecherin weiter. Möglich, dass das in Berlin das Problem war.

Butz Peters nahm es mit Humor, wartete eine Stunde und gelangte im nächsten Zug doch noch nach Dresden. Statt der sonst üblichen etwa vier Stunden hat er für die Strecke von Schwerin in die sächsische Landeshauptstadt etwa das Doppelte der Reisezeit gebraucht. „Mir taten nur die Prager sehr leid. Ihnen hat der Zugbegleiter gesagt, dass sie heute gar nicht mehr nach Prag kommen“, sagt Peters.

Lesen Sie auch:

Sturmtief Sabine fegt über Dresden hinweg – Die Bilanz

Sturmtief „Sabine“: Hier kommt es zu Verspätungen und Zugausfällen in Sachsen

Von uh