Sturmtief „Kirsten“ trifft am Mittwoch auch Dresden 

Dresden

Am Mittwoch wird es ungemütlich. Mit dem Sturmtief „Kirsten“ trifft die erste Sturmlage des kommenden Herbstes auf Deutschland. Der Deutsche Wetterdienst warnt auch in Dresden vor markanten Wetterlagen. Die amtliche Warnung gilt ab Mittwoch, 10 Uhr bis in die Nacht zum Donnerstag, 3 Uhr. Dabei können Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 70 km und 85 km/h anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auftreten.

Auch beim Bahnverkehr kann es im Norden und in der Mitte Deutschlands zu Verspätungen und Zugausfällen kommen.

Von rnd/vag