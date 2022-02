Dresden

Sturmtief „Ylenia“ hat Dresden am Donnerstag halbwegs verschont. Personen kamen nicht zu Schaden, die Feuerwehr berichtete „nur“ von gekippten Bäumen und Bauzäunen. Wird auch „Zeynep“ so spurlos an der Stadt vorbeiziehen? Eher unwahrscheinlich.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt seit Freitag 15 Uhr vor Windböen. Ab 18 Uhr gilt eine Warnung vor schweren Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 100 km/h, in exponierten Lagen und in der Nähe von Schauern seien ab 20 Uhr auch Orkanböen bis 120 km/h möglich.

Wer kann, sollte sich möglichst nicht im Freien und vor allem nicht in bewaldeten Gebieten aufhalten. Der Sachsenforst hatte bereits am Donnerstag nach „Ylenia“ davor gewarnt, die sächsischen Waldgebiete zu betreten. Die Mitarbeiter müssten sich zunächst ein Bild von den Schäden machen. Dies wird aber erst nach Abzug des Tiefs „Zeynep“ möglich sein, also zu Beginn kommender Woche.

Feuerwehr: Notruf mit Bedacht wählen

Dresden Feuerwehr rechnet mit einer einsatzreichen Nacht und bittet auch darum, die 112 während des Sturms mit Bedacht zu wählen. Folgende Fragen seien abzuwägen, wenn keine akute Gefahr besteht:

Ist die Anforderung der Feuerwehr und deren Eingreifen in diesem Moment, also während des Sturmes, wirklich notwendig?

Können Sie abgerissene Äste vielleicht selbst gefahrlos von der Straße ziehen?

Darüber hinaus empfiehlt die Feuerwehr im Vorfeld, Autos möglichst geschützt abzustellen und lose Gegenstände wie Mülltonnen oder Garten- und Balkonmöbel zu sichern.

Bahnunternehmen stellen Verkehr teilweise ein

Die Deutsche Bahn hat den Fernverkehr im nördlichen Teil des Landes eingestellt. Betroffen davon sind auch Züge, die über Dresden fahren. Die Mitteldeutsche Regiobahn setzt bist Samstag 7 Uhr ihre Fahrten aus, etwa den RE 3 Dresden-Chemnitz und die RB 30 Dresden-Zwickau. Trilexzüge der Länderbahn fahren ab 20 Uhr am Freitag vorerst mit verminderter Geschwindigkeit. Die Strecke Dresden-Bischofswerda soll durchgängig bedient werden, in Richtung Görlitz oder Zittau ist ein Umstieg in Bischofswerda vorgesehen. Mit kurzfristigen Änderungen aufgrund der Wetterlage sollte jedoch auf allen Strecken gerechnet werden.

Infoseite „Verhalten bei Sturm und Unwetter“ der Stadt Dresden: https://www.dresden.de/de/rathaus/aemter-und-einrichtungen/unternehmen/feuerwehr/katastrophenschutz/sturm.php

Von fkä