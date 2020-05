Welche Vögel sind noch da? Dresdner Ornithologen erarbeiten Brutvogelatlas

Dresden

Ein Fund von drei toten Amseln an einem Tag auf der Grundstraße in Dresden kann schon erschrecken. Dann die Hiobsbotschaft vom Blaumeisensterben. Wie geht es unseren Gartenvögeln? Erkenntnisse zu deren Bestand soll die bundesweite wissenschaftliche Mitmachaktion „Stunde der Gartenvögel“ des Naturschutzbundes bringen. Dieser ruft vom 8. bis 10. Mai Naturfreunde auf, eine Stunde lang Vögel zu beobachten, zu zählen und zu melden. Es ist die 16. Aktion.

Brutvogelatlas soll Klarheit über Arten und Vorkommen in Dresden bringen

Die Dresdner Ornithologen sind ihrerseits seit 2016 dabei, in ehrenamtlicher Arbeit einen Brutvogelatlas zu erarbeiten. Dazu haben sie sich das Territorium der Stadt in etwa 200 Raster aufgeteilt und quer durch diese jeweils eine Linie gezogen.

An diesen Probelinien entlang begehen sie das Gebiet von März bis Juni insgesamt achtmal und notieren akribisch ihre Beobachtungen. Ziel ist herauszufinden, wo welche Vogelart vorkommt und wie oft sie brütet. „Drei Raster sind noch offen, die wir dieses Jahr abarbeiten“, so Andreas Knoll. Der Gymnasiallehrer engagiert sich ehrenamtlich im Naturschutzbund und ist Vorsitzender der Fachgruppe Ornithologie in Dresden.

Bei der Stunde der Gartenvögel gehe es nicht um eine exakte Erfassung der Gartenvögel in einem bestimmten Territorium, sondern darum, einen allgemeinen Überblick über die Arten zu bekommen. „Wenn solche Zählungen regelmäßig immer wieder stattfinden, kann man schon Vergleiche ziehen“, erklärt Andreas Knoll.

Der Naturschutzbund, die Naturschutzjugend und der Landesbund für Vogelschutz rufen auf, in der Zeit vom 8. bis 10. Mai eine Stunde lang Vögel zu beobachten, zu zählen und zu melden. Quelle: Sebastian Hennigs

Interesse an der Stunde der Gartenvögel nimmt zu

Und je mehr Menschen mitmachen, um so aussagekräftiger sind die Ergebnisse. Vergangenes Jahr hatten sich bundesweit 76 000 Vogelfreunde an der Zählung beteiligt, davon mehr als 4800 aus Sachsen. Vor zehn Jahren waren es 40 000. Das Interesse nimmt zu.

In diesem Jahr würden die Ornithologen des Nabu die Ergebnisse der Zählung mit besonderer Spannung und gleichzeitig mit Sorge erwarten. Denn durch ein Bakterium erkranken und sterben derzeit viele Meisen, schlägt der Nabu Alarm.

Dessen Vogelschutzexperte Lars Lachmann spricht von einem „auffälligen Massensterben“ in Teilen der Republik. Der Erreger sei nicht neu, das massenhafte überregionale Auftreten aber schon. Außer Deutschland seien „mindestens auch Luxemburg und Belgien betroffen“, heißt es in einer Nabu-Mitteilung.

Kranke Blaumeise. Quelle: Otto Schäfer

355 Meldungen zum Meisensterben aus Sachsen

Bislang gebe es in Deutschland 18 000 Meldungen von Verdachtsfällen zu knapp 33 000 betroffenen Vögeln, so Lars Lachmann gegenüber DNN. Von diesen Meldungen seien 355 aus Sachsen gekommen, die 501 Vögel betreffen. Mittlerweile gehe die Zahl der Meldungen allerdings zurück.

Die gemeldeten Verdachtsfälle gelte es nun anhand der gemachten detaillierten Angaben und mitgeschickter Fotos zu bewerten. Zudem seien bisher über 500 tote Vögel eingeschickt worden, die nun nach und nach im Labor untersucht werden.

Dem Dresdner Ornithologen Andreas Knoll sind noch keine kranken Meisen aufgefallen. Ebenso hat man in der Dresdner Wildvogelauffangstation bislang keine Erfahrungen mit dem Meisensterben gemacht. „Wir haben zwar gerade viele Meisen da, die wir großziehen, weil sie aus dem Nest gefallen sind. Aber mit erkrankten Meisen hatten wir hier noch nicht zu tun“, erfahren wir von Saskia Keller von der Wildvogelauffangstation.

„Es ist nicht so, dass es keine Amseln mehr gibt“

Auch anderen Vogelarten machen Krankheiten zu schaffen. Allerdings würden durch die klimatischen Veränderungen neue Krankheiten auftreten, die bislang hierzulande keine Rolle gespielt hätten, sagt Lars Lachmann. So das von Stechmücken übertragene tropische Usutu-Virus sowie das West-Nil-Virus. Usutu zum Beispiel führte in den vergangenen Jahren zu einem Amselsterben.

Grünfinken sind durch Trichomonaden, einzellige Parasiten, stark dezimiert worden. „Wir sehen seit 2013 eine deutliche Abnahme der Bestände. Grünfinken werden immer seltener. Das ist sehr besorgniserregend“, findet Lars Lachmann.

„Es ist nicht so, dass es keine Amseln mehr gibt“, entgegnet der Dresdner Ornithologe Andreas Knoll. „Amseln gehören zu den sehr häufig vorkommenden Gartenvögeln. Sie brüten bis zu viermal im Jahr jeweils vier bis sechs Eier. Der Grünfink brütet pro Saison bis zu zweimal auf jeweils drei bis sechs Eiern. So können sich die Bestände innerhalb weniger Jahre wieder erholen.“

Singendes Männchen auf einer Fichte. Quelle: Frank Hecker

Allerdings seien nicht Krankheiten die Hauptursache für die Dezimierung unserer heimischen Vögel, sondern dass geeigneter Lebensraum abnehme und die Vögel nicht mehr genügend Nahrung finden würden, fügt Lars Lachmann an.

Dem pflichtet Andreas Knoll bei. „Den Vögeln innerhalb der Stadt bzw. in den Gärten geht es besser als den Vögeln der Feldflur. Durch die intensive Landwirtschaft und die damit zusammenhängenden großen Monokulturen sind Vögel der Agrarlandschaft stark zurückgegangen bzw. hochgradig in ihrem Bestand gefährdet. Dazu gehören z. B. das Rebhuhn und der Kiebitz. Selbst die einst häufige Feldlerche ist seltener geworden.“

Jeden Garten als Mini-Naturschutzgebiet begreifen

Dagegen hätten einzelne, einst seltene Arten durch Schutzmaßnahmen in den letzten Jahren wieder zugenommen. „So kann man auch in der näheren Umgebung von Dresden mit etwas Glück See- und Fischadler sowie Kraniche beobachten“, weiß der Dresdner Ornithologe.

Doch haben die Vögel in der Stadt eine Zukunft? „In der Stadt kann jeder dazu beitragen, für die Artenvielfalt etwas zu tun. Steinerne Vorgärten gehören garantiert nicht dazu“, betont der Dresdner Ornithologe Andreas Knoll. Mit einem Angebot an Wiesenblumen, heimischen beerentragenden Sträuchern und immergrünen dichten Büschen oder Hecken als Nahrungs-, Nistplatz- und Versteckangebot könne das Vorkommen zahlreicher Vögel gefördert werden.

„Gärten machen in Deutschland 4,3 Prozent der Fläche aus, Naturschutzgebiete und Nationalparks 3,4 Prozent“, sagt Lars Lachmann. Wenn jeder seinen Garten als Mini-Naturschutzgebiet begreife und diesen so gestalte, dass er Tieren Lebensraum biete, sei viel gewonnen.

Den Vögeln in der Morgendämmerung lauschen Das Biotopia Naturkundemuseum Bayern und die Stiftung Nantesbuch mit Sitz im bayerischen Voralpenland haben aufgerufen, noch bis zum 22. Mai das morgendliche Vogelkonzert vor der eigenen Haustür aufzunehmen und damit die Forschung sowie den Artenschutz zu unterstützen. Allerdings muss man da früh aus den Federn. Aber es lohnt sich! Das Vogelkonzert mit Anbruch des Tages sollte mit dem Handy aufgenommen und dann auf der Soundmap der Initiatoren hochgeladen werden (https://dawn-chorus.org/). Die lokalen Aufnahmen werden kartiert und sollen die wissenschaftliche Datensammlung zur Biodiversitäts­forschung bereichern und zugleich Teil eines weltumspannenden künstlerischen Projektes werden.

