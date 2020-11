Dresden

Sabine Stiehler leitet die psychosoziale Beratungsstelle des Studentenwerks Dresden und erklärt, wie sich die Coronakrise und die Umstellung auf die digitale Lehre auf die Psyche der Studenten auswirkt.

Frau Stiehler, wie macht sich die Pandemie bei Ihnen in der psychosozialen Beratungsstelle bemerkbar?

Zum einen zahlenmäßig: Der Anteil der Studenten, bei denen wir eine Psychotherapie für nötig halten, hat sich seit April verdoppelt. Waren es vor der Krise noch 30 Prozent, liegt der Anteil nun bei etwa 60 Prozent. Gleichzeitig deckt die Versorgungslage in Sachen Psychotherapie in Dresden nicht den Bedarf. Im Schnitt dauert es sechs bis neun Monate, bis man einen Platz bekommt.

Mit welchen Problemen kommen die Studenten zu Ihnen?

Den Großteil machen depressive Symptome aus, fehlender Antrieb, Freudlosigkeit, Grübelschleifen, innere Unruhe und Panikattacken. Aber auch Aufschiebeverhalten spielt eine Rolle. Zudem berichten die Studenten seit April wesentlich häufiger von Beziehungsproblemen in der Partnerschaft und in der Familie. Bis dahin kommunizierten sie vor allem Konzentrationsschwierigkeiten, Prüfungsangst oder Probleme beim Zeitmanagement. Die Belastungen haben sich mit Corona also ganz klar verschoben.

Woran liegt das Ihrer Meinung nach?

Manche sagen, es liege an den aktuellen Rahmenbedingungen des Studiums, beispielsweise an den digitalen Formaten. Bei anderen ist es die Wohnsituation, weil sie aus finanziellen Gründen zurück zu ihren Eltern ziehen mussten. Aber auch bei denen, die noch in ihren Wohnungen leben, führt das Lernen unter Coronabedingungen zu psychischem Druck. Wenn in einem Zimmer geschlafen, gewohnt und studiert wird, trägt das nicht gerade zur mentalen Gesundheit bei. Wo die individuellen Ursachen für das Auftreten der Beschwerden liegen, finden wir oft erst heraus, wenn wir uns die jeweilige Lebenssituation genau anschauen. Es ist immer ein Bündel von mehreren Faktoren, das die Studenten zu uns führt.

Wie unterstützen Sie die Betroffenen in der Krise?

Wir bieten, trotz Corona, persönliche Beratungsgespräche an. Wenn die Studenten nicht in Dresden wohnen, dann unterstützen wir sie online. Uns erreichen etwa 20 Anfragen in der Woche und wir versuchen, jedem zumindest einen Termin anzubieten. Liegt eine Therapieindikation vor, ist unser Ziel, die Studenten so lange zu begleiten, bis sie einen Therapieplatz haben. An der Stelle muss man jedoch sagen, dass auch wir aktuell mit dem Personalmangel kämpfen und nicht so viele Beratungstermine anbieten können wie gebraucht werden.

Die Psychosoziale Beratungsstelle des Studentenwerks Dresden ist per E-Mail an psb@studentenwerk-dresden.de zu erreichen. Weitere Informationen zum Angebot gibt es auf der Website des Studentenwerks.

Von Laura Catoni