Studie der TU Dresden enthüllt: Diese seelischen Folgen hat der Shutdown

Wir brauchen gemeinsame Zeit mit Freunden und Familie, damit es uns gut geht. In der Krise war plötzlich alles verboten, was uns zu sozialen Wesen macht: Zusammensein, Umarmungen, Küsse. Physische Nähe wurde vom menschlichen Grundbedürfnis zur großen Gefahr. Wie wirkt sich so ein harter Einschnitt in die sozialen Kontakte auf die menschliche Psyche aus? Der TU-Psychologe Philipp Kanske und seine Kollegen von der Professur für klinische Psychologie und Behaviorale Neurowissenschaft suchen Antworten auf diese Frage. In einer Online-Studie mit mittlerweile mehr als 500 Teilnehmern.

Depressivität und Ängstlichkeit haben zugenommen

Herr Professor Kanske, nun läuft Ihre Befragung bereits einige Wochen. Was verraten die bisherigen Daten über die psychischen Auswirkungen des Shutdowns?

Es scheint so, dass Menschen, die eine psychische Störung haben oder hatten, besonders unter den Einschränkungen der Sozialkontakte litten. Der Shutdown führte in dieser Gruppe zu mehr Depressivität, Ängstlichkeit und Stressempfinden. Für andere wiederum hatte der Ausnahmezustand auch einen Entschleunigungseffekt und somit etwas Entspannendes. Aber das hängt natürlich stark von den Umständen ab, unter welchen die Menschen leben, ob sie beispielsweise wirtschaftliche Sorgen haben oder nicht. Außerdem macht es einen Unterschied, ob jemand viele oder wenige Ressourcen hat. Wenn ich beispielsweise Hobbys habe, die mir Spaß machen, kann ich mit so einer Krise besser umgehen.

Denken Sie, es gibt Menschen, die erst durch die Coronakrise eine psychische Störung entwickelt haben?

Das ist eine unserer Hypothesen. Die Krise bedeutete für fast alle Menschen Stress. Und wenn jemand bereits davor dazu neigte, sich viel zu sorgen, besteht die Gefahr einer generalisierten Angststörung. Bei dieser Form der Angststörung fürchten sich die Betroffenen nicht vor einer spezifischen Sache wie Hunden oder Spinnen, sondern leiden an einer generellen Angst. Wir wissen, dass der Ausbruch so einer Störung immer vom Zusammenspiel von Veranlagung und Lebensumständen abhängt. Häufig braucht es also nur eine bestimmte Umweltsituation, damit die Veranlagung ausbricht. Die Coronakrise kann durchaus so eine Situation sein.

Einsamkeit ist so schädlich wie Rauchen

In Krisenzeiten sind soziale Kontakte gerade wichtig. Während des Shutdowns waren diese nur über Distanz möglich. Was macht das mit den Menschen?

Aus der Forschung wissen wir, dass sich fehlende soziale Kontakte stark auf das Wohlbefinden und die Gesundheit der Menschen auswirken können. Dazu zählen enge Freundschaften, auf die ich mich verlassen kann, aber auch der kurze Plausch beim Bäcker. Studien zeigten, dass Einsamkeit ein genauso hohes Sterberisiko mit sich bringt wie Rauchen.

Warum sind soziale Kontakte so wichtig, damit es uns gut geht?

Es scheint so, als seien wir Menschen eine besonders soziale Spezies. Wir sind von Geburt an über viele Jahre hinweg auf andere angewiesen. Dadurch haben wir Mechanismen entwickelt, die uns sehr sozial machen. Wir können positive Gefühle gegenüber anderen wie Liebe und Nähe empfinden. Deshalb sind soziale Signale, auch im Gesicht unsres Gegenübers, für uns so wichtig. Jetzt, wo wir mit den Masken herumlaufen, ist das natürlich besonders interessant. Schließlich ist der Großteil des Gesichts nicht sichtbar. Dennoch zeigen Untersuchungen, dass viele Emotionen auch in den Augen und im Bereich darum abzulesen sind.

Warum wir körperliche Nähe brauchen

Nun sind Treffen mit Freunden und Familie wieder erlaubt. Dennoch gilt es weiterhin, Abstand zu halten. Körperliche Nähe wird da zur Mangelware.

Dabei ist Berührung ein enorm wichtiger Bestandteil des menschlichen Lebens. Sie ermöglicht Bindung und Gefühle von Nähe und Geborgenheit. In der Familie war das während des Shutdowns noch möglich, Singles hingegen mussten ohne auskommen. Und daran hat sich bisher nicht viel geändert.

Hat die Politik bei ihren Maßnahmen die seelischen Folgen für die Gesellschaft zu wenig bedacht oder kann man das den Menschen zumuten?

In so einer Ausnahmesituation und in Anbetracht der Informationen, die die Politiker damals hatten, waren die Maßnahmen gut organisiert, finde ich. Und ich glaube, man ging davon aus, dass er Mensch das einfach eine Weile lang aushält.

Möglicher positiver Effekt der Coronakrise

Glauben Sie, die Krise hat aus psychologischer Sicht auch etwas Gutes?

Ja, Erkenntnisse aus der psychologischen Traumaforschung zeigen, dass wir an Krisen wachsen können. Menschen, die zum Teil schlimme Dinge erlebt haben, erfahren etwas, das wir posttraumatisches Wachstum nennen. Sie bekommen eine neue Sicht auf die Welt, wissen besser, was sie vom Leben wollen und sind vielleicht sogar dankbar für die Erfahrung, die sie letztlich zu diesem Punkt brachte. Das alles unter der Annahme, dass die Person ihr Trauma emotional verarbeitet hat. Das gleiche gilt für weniger traumatische Stressoren wie die Coronakrise. Am Ende geht es vor allem darum, die Krise bewusst wahrzunehmen.

Welchen Nutzen erhoffen Sie sich von der Studie?

Ich hoffe, dass wir durch die erhobenen Daten erfahren, welche Menschen besonders unter den Einschränkungen eines solchen Shutdowns leiden. Auch für den Fall, dass uns im Herbst ein zweiter erwartet. Wenn wir die Probleme kennen, können wir den Menschen besser helfen.

Die Studie Die Online-Umfrage „Stress in Zeiten der Coronakrise“ untersucht seit dem 3. April 2020 die psychischen Auswirkungen des coronabedingten Shutdowns, speziell der eingeschränkten Sozialkontakte. Hinter dem Projekt steht eine Arbeitsgruppe der Professur für Klinische Psychologie und Behaviorale Neurowissenschaft der Technischen Universität Dresden. Mittlerweile nahmen über 500 Teilnehmer deutschlandweit an der Studie teil. Teilnehmer können sich zwischen einer Einmal- und einer Mehrfachbefragung über einen längeren Zeitraum entscheiden. Die Wissenschaftler suchen nach wie vor nach Teilnehmern. Hier geht es zur Umfrage.

