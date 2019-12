Studentenwerk Dresden erwägt Neubau von Wohnheimen

Dresden

Lichtdurchflutete Räume, ei­ne moderne Einrichtung und dazu ein ziemlich exklusiver Blick auf Dresden: Hier lässt es sich als Studierender durchaus wohnen. Gerade erst hat das Studentenwerk die beiden frisch sanierten Wohnheime an der Gret-Palucca-Straße eingeweiht. Fast 28 Millionen Euro hat das Studentenwerk in die beiden Hochhäuser mit ihren jetzt 484 Appartements gesteckt. So chic wie die Gebäude hergerichtet wurden – Luxus ist es trotzdem nicht. Stattdessen bezahlbarer Wohnraum für Studierende, bei denen das Geld im eigenen Portemonnaie selten zu viel ist.

Zwei Drittel der Dresdner Studenten jobben

Vor 100 Jahren war der Vorläufer des Studentenwerks Dresden gegründet worden. Nach Ende des Ersten Weltkriegs drängten viele Menschen an die Hochschulen, auch aus den sozialen Schichten, denen bislang dieser Zugang verwehrt gewesen war. Hinzu kamen junge Männer, die gerade erst von den Schlachtfeldern zurückgekehrt waren. Wirtschaftlich und sozial Hilfe leisten, das war damals die Idee. An der sich im Grundsatz bis heute auch nichts geändert hat, wie Martin Richter, Geschäftsführer des Studentenwerks betont: „Heute wie damals geht es darum, Chancengerechtigkeit zu schaffen.“

Nun haben sich die Zeiten in den vergangenen 100 Jahren geändert, hat die Aufgabe heute eine andere Dimension, wie Martin Richter konstatiert. Trotzdem geht es in erster Linie darum, dass sich ein Studierender sein Studium leisten kann. „Vielen Studenten geht es wirklich nicht sehr gut“, sagt der Geschäftsführer. Im bundesweiten, aber auch ostdeutschen Vergleich steht Sachsen dabei alles andere als gut dar. Zwei Drittel der Studenten in Dresden müssten nebenher jobben, um über die Runden zu kommen.

In den Wohnheimen an der Gret-Palucca-Straße zahlen Studierende für ein Apartment 325 Eu­ro Miete im Monat – inklusive aller Nebenkosten. Das ist vergleichsweise viel, in den anderen Dresdner Wohnheimen des Studentenwerks liegen die Mieten zwischen 180 und 230 Euro. Die 325 Euro entsprechen der eben erst auf diesen Betrag angehobenen Wohnpauschale des Ba­fögs. Diesen Betrag will das Studentenwerk bei den Mieten nicht überschreiten.

Entsprechend sieht das Studentenwerk sich durchaus auch als eine Art Akteur auf dem sozialen Wohnungsmarkt – und einen immer weiter wachsenden Bedarf am eigenen Angebot. Rund 6000 Wohnheimplätze stellt die Einrichtung in Dresden zur Verfügung. Und die sind begehrt: „Wir mussten diesmal mehr als 1200 Anträge ablehnen.“

„Die Sanierung der Wohnheime hat höchste Priorität“

Mit seiner Wiedergründung 1991 hatte das Studentenwerk auf einem Schlag auch alle Wohnheime der bis dahin vorhandenen Hochschulen in Dresden übernommen. Große Komplexe wie die zu Beginn der 1970er Jahre eröffneten 15-Geschosser an der Wundtstraße – aber auch viele kleine Wohnhäuser, Villen und Baracken, die verteilt über die gesamte Stadt lagen. Viele Gebäude wurden geschlossen und abgegeben, eine Menge Geld in der Zwischenzeit aber auch in die Sanierung gesteckt.

Die sechs Wohntürme an der Wundtstraße waren zwischen 2002 und 2012 Schritt für Schritt angepackt worden. Von den etwas mehr als 30 verbliebenen Standorten in Dresden sind es noch vier, an denen die Generalsanierung noch aussteht. „Die Sanierung der Wohnheime hat höchste Priorität,“ er­klärt Martin Richter. „Wir sparen aktuell aufs nächste Vorhaben an der Gerokstraße“, sagt er, ein weiteres Hochhaus. Schon nächstes Jahr sollen die Planungen dafür starten, wann gebaut werden kann, hängt davon ab, wann genug Geld da ist.

Neue Wohnheime mit 1000 zusätzlichen Plätzen?

Ungeachtet dessen blicken die Verantwortlichen sogar noch ei­nen Schritt weiter voraus. „Wir denken darüber nach, neue Wohnheime zu bauen“, sagt Martin Richter. An der Wundtstraße oder an der Fritz-Löffler-Straße gebe es auf den Grundstücken noch ausreichend Platz. Mit der eigenen Reserve an Flächen seien locker bis zu 1000 Wohnheimplätze drin, erklärt der Geschäftsführer. Nur: So einfach wie es klingt, ist es letztlich nicht.

Da geht es vor allem darum, die nötigen finanziellen Mittel aufzubringen. Dabei hofft Martin Richter auf Gelder vom Land. Erstmals seit Jahren stellt der Freistaat wieder Mittel zum Wohnheimbau zur Verfügung, wenngleich die aktuelle Summe für alle Vorhaben in Sachsen nicht reichen wird. Eine Möglichkeit sieht Martin Richter auch in den Plänen des Bundes, große Beträge für den sozialen Wohnungsbau an die Länder auszureichen. „Wenngleich natürlich fraglich ist, ob der Freistaat das Geld auch für den studentischen Wohnungsbau zur Verfügung stellt“, fügt er hinzu.

Generell ist das Thema finanzielle Unterstützung ein heißes Eisen. Den ganz großen Teil seines Etats stemmt das Studentenwerk aus ei­gener Kraft. Jahrelang sei beispielsweise die Investition in die Mensen vernachlässigt worden, erklärt Martin Richter. Immerhin stellt der Freistaat seit 2014 wieder mehr Geld zur Verfügung, würdigt der Chef des Studentenwerks. „Gerade die letzte Koalition hat sehr viel für die Erhöhung der laufenden Förderung, insbesondere für die laufenden Kosten der Mensen getan und diese verdoppelt.“

Beratung für Studierende: Hilfe zur Selbsthilfe

Und das sei auch bitter nötig. In der Alten Mensa, die vor zwölf Jahren nach langer Sanierung wiedereröffnet worden war, ist ein Großteil der Technik inzwischen beispielsweise veraltet oder verschließen und muss ausgetauscht werden. Neue Vorschriften tun ihr übriges. So wird in Kürze ein Kühlmittel verboten, was die Umrüstung vorhandener Anlagen zwingend erforderlich macht. All das kostet viel, viel Geld. „Unser Bedarf ist insgesamt ein Stück größer“, sagt Martin Richter mit Blick auf die Zuschüsse.

Der Anspruch des Studentenwerks ist aber nicht nur, dass angehende Akademiker ein Dach über den Kopf und ein warmes Essen haben. Die Einrichtung fördert auch vielfältig das kulturelle Le­ben auf den Dresdner Campussen und sieht sich darüber hinaus als Ansprechpartner, wenn Studierende Hilfe benötigen. Auch das ist laut Martin Richter immer öfter der Fall: „Unser Beratungsbereich ist da­her immens wichtig. An dieser Stelle sind wir eine Einrichtung geblieben, die Hilfe zur Selbsthilfe leistet.“

Exzellenz-Uni lockt ausländische Studierende

Ein Beispiel ist die Sozialberatung – etwa, wenn Studierende in finanziellen Notlagen stecken. „Wir können den Bedarf eigentlich gar nicht mehr abdecken“, sagt Martin Richter. Doch nicht nur wirtschaftlich, auch im sozialen Bereich ist zunehmend Hilfe gefragt. Leistungsdruck, die Angst vor großen Gruppen zu sprechen, Probleme, allen voran für Zugezogene, soziale Kontakte zu knüpfen: „Der Bedarf in der psychosozialen Beratung ist in den vergangenen zehn Jahren durch die Decke gegangen.“

Gerade um die Gemeinschaft zu fördern und eine Vereinsamung zu verhindern, un­ternimmt das Studentenwerk große Anstrengungen. Beim so genannten Womiko-Projekt – Wohnen mit Kommilitonen – besteht die Möglichkeit, dass Studenten einer Fakultät gemeinsam in ei­nem Wohnheim unterkommen können. Darüber hinaus stellt das Werk viele Veranstaltungen auf die Beine, die das gegenseitige Kennenlernen fördern soll.

Historische Eckdaten Gegründetwurde der Vorläufer des Studentenwerks am 4. Dezember 1919 als „Hochschul-Wirtschafts-Genossenschaft m.b.H.“. In den Jahren darauf entstand eine studententische Infrastruktur, zu der unter anderem eine Arbeitsvermittlung, Wäscherei, und Büchervermittlung zählten. Das Studentenhaus an der Mommsenstraße wird zwischen 1923 und 1925 errichtet. Es ist eines der ersten dieser Art in Deutschland – mit Mensa, Bibliothek und Clubräumen. Während der NS-Zeitwird das Studentenwerk erst ins Reichsstudentenwerk überführt und 1938 aufgelöst. Nach dem Kriegscheitern Versuche, das Studentenwerk neu zu beleben. In der DDR werden die Aufgaben des Werks durch die Hochschulen wahrgenommen. In dieser Zeit entstehen viele Wohnheime und Mensen. Die Neugründungerfolgt am 1. Juli 1991. Die Wohnheime und Mensen werden von den Hochschulen zum Studentenwerk übertragen. Neben den Einrichtungen in Dresden gehören dazu auch jene an den Hochschulstandorten Görlitz und Zittau.

Hinzu kommt, dass allen voran die Technische Universität mit ih­rem Exzellenzstatus immer mehr Studierende aus dem Ausland lockt. Auch dahinter steckt ein großer Beratungsbedarf. Ein Konto eröffnen, Vermittlung eines Arztes, der Englisch spricht – es sind oft viele kleine Anliegen, bei denen die Mitarbeiter der Einrichtung gefragt sind. Und nicht zuletzt unterstützt das Werk Menschen mit Behinderungen und chronisch Kranke, damit sie am Unileben teilnehmen können.

„Da stellt sich schon die Frage, ob ausschließlich wir dafür verantwortlich sind, oder das nicht doch auch eine Aufgabe für die öffentliche Hand ist“, gibt Martin Richter zu Bedenken. Trotz aller Herausforderungen und fehlender Ressourcen sehen er und seine Mitarbeiter sich den ursprünglichen Zielen der Einrichtung verpflichtet: „Wir wollen wirksam werden für den Studienerfolg.“ Dazu brauche es aber nicht nur gute Hochschulen. Auch der Rahmen ringsherum muss stimmen.

