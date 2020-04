Dresden

Um in Not geratene Studenten zu unterstützen, hat das Studentenwerk Dresden einen Spendenaufruf gestartet. Der Notfallfonds, der sich eigentlich aus den Semesterbeiträgen zusammensetzt, ist durch die Auswirkungen der Coronapandemie bereits vollständig ausgeschöpft.

Laut den Mitarbeitern des Studentenwerkes geraten viel mehr Studenten als sonst in eine finanzielle Notlage – etwa weil sie ihren Nebenjob verlieren oder diesen auf unbestimmte Zeit nicht mehr ausüben können. Besonders betroffen seien Alleinerziehende und internationale Studenten.

Damit kein Student sein Studium aus finanziellen Gründen abbrechen muss, bittet das Studentenwerk deshalb Unternehmen, Hochschulmitarbeiter und Privatpersonen um Hilfe. Sollten die Gelder aus dem Notfallfonds nicht in der Corona-Krise verwendet werden, wird das Geld auch künftig an Studenten in finanziellen Notsituationen ausgezahlt, heißt es.

Weitere Informationen: https://www.studentenwerk-dresden.de/wirueberuns/newsartikel-4734.html

Von DNN