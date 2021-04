Student holt mit BeerBag einen Löwen-Deal nach Dresden

Dresden

Der Dresdner Student Tilmann Rothe hat eine stylische Tragehilfe für Bierkästen (und andere Getränkekisten) entwickelt. Der „BeerBag“ kann – auf den Rücken geschnallt – zu Fuß oder auf dem Fahrrad transportiert und zudem auch noch in einen Hocker mit Lehne verwandelt werden. In der Vox-Gründershow „Die Höhle der Löwen“ stellte der 23-jährige Student seine Erfindung vor (DNN berichteten) – und gewann am Ende mit seiner Idee Investor Ralf Dümmel. Kaddi Cutz hat mit Tilmann Rothe über seinen Deal gesprochen und sich erkundigt, wie es mit dem BeerBag weitergeht.

Du bist ja sicher mit der Hoffnung in „Die Höhle der Löwen“ gefahren, dass du einen Löwen für dich gewinnen kannst. Aber hast du damit gerechnet, dass du am Ende wirklich mit einem Deal mit Ralf Dümmel nach Hause fährst?

Absolut nicht. Ich hab es gehofft, aber absolut nicht erwartet. Überhaupt eingeladen worden zu sein war schon ein Knaller, da bewerben sich ja wahnsinnig viele Leute. Auch wenn man keinen Deal bekommt, ist die Medienpräsenz und Aufmerksamkeit riesig. Und von daher war allein das schon ein großer Erfolg für mich. Dass ich dann auch noch den Deal bekommen habe, war das Sahnehäubchen obendrauf. Aber wirklich gerechnet habe ich nicht damit.

Tilmann Rothe mit seinem BeerBag. Quelle: Dietrich Flechtner

Es sah zunächst auch tatsächlich nicht danach aus.

Das war eine absolute Wackelkiste (lacht). Ich hatte großes Glück, die Löwen waren sehr freundlich zu mir, sicher auch weil ich sehr ehrlich zu ihnen war und nicht versucht habe, irgendwas künstlich aufzubauschen. Die haben das Positive an meiner Idee gesehen, aber investieren wollte erstmal keiner. Dass Ralf Dümmel der Löwe ist, bei dem ich die meisten Chancen habe und das Produkt am ehesten ins Profil passt, war mir schon klar, aber das war bis zum Schluss eine ziemliche Zitterpartie.

Schließlich habe ich von Ralf Dümmel die 20.000 Euro für 30 Prozent Firmenanteile bekommen. Das war auch mein Angebot, die fanden die Bewertung fair. Gefühlt war es eher eine Bauchentscheidung von Ralf zu investieren. Er hat mir hinterher auch gesagt, dass ich ihn an seine Söhne erinnere und er mich nicht ohne Deal da rausgehen lassen konnte.

„Ich habe durch Ralf ein Super-Team“

Wie hast du deinen Deal gefeiert?

Ich war relativ spät dran am Drehtag, bin dann noch von Köln nach Hause gefahren und war erst morgens um zwei wieder in Dresden. Wir haben mit meiner Freundin und meinem Mitbewohner ein schönes Sektfrühstück gemacht.

Wie ging es nach der Sendung weiter?

Es gibt dann eine sogenannte Due-Diligence-Phase, wo geprüft wird, ob das alles funktioniert und die rechtlichen Sachen alle da sind. Ich hatte ja auch noch keine Patente o.ä. angemeldet. Dann wird das Vertragliche gestaltet. Das lief aber eigentlich ganz entspannt und ging recht schnell. Seitdem arbeiten wir zusammen. Ich habe durch Ralf ein Super-Team, auf das ich zurückgreifen kann und quasi immer einen Spezialisten, dem ich jede Frage stellen kann. Das ist wirklich cool und funktioniert richtig gut.

Ist Ralf Dümmel denn auch für dich erreichbar? Und wie ist der Löwe außerhalb der Höhle?

Ich finde, dass er privat sogar noch netter ist, als er im Fernsehen wirkt (lacht). Natürlich bespreche ich nicht jeden kleinen Schritt mit ihm persönlich, dafür ist sein Unternehmen viel zu groß und er hat zu viele Start-ups, um die er sich kümmern muss. Aber wir haben einen ganzen Tag zusammen in Hamburg verbracht und besprochen, wie wir das Projekt umsetzen wollen. Er hat sich viel Zeit genommen und ich kann ihn – theoretisch – auch jederzeit anrufen, wenn ich direkt mit ihm etwas klären muss.

Der BeerBag wird in einer Werkstatt für Menschen mit Beeinträchtigungen in Hamburg produziert. Wie wichtig ist dir Nachhaltigkeit und Fairness in deinem Business?

Es ist natürlich ein Produkt, was der Umwelt keinen Mehrwert bringt, mir war es aber trotzdem wichtig, dass es der Umwelt zumindest auch nicht schadet. Dass das Produkt jetzt in einer Werkstatt für Menschen mit Beeinträchtigungen produziert wird und nicht etwa im Ausland, finde ich total super.

Pandemie schadet dem Projekt nicht

Wie schwierig war es, den Deal vor deinen Freunden geheim zu halten? Bist du froh, dass die Katze jetzt aus dem Sack ist?

(Lacht) Oh ja, das war schwierig. Ein paar enge Freunde habe ich natürlich eingeweiht, das lässt sich auch nicht so ganz vermeiden, wenn man über eine so lange Zeit an einem Projekt arbeitet. Aber es ist schon super schwierig, das vor einem größeren Freundeskreis auf Dauer geheim zu halten. Die fragen dann ja schon auch mal, was man so den Tag über gemacht hat und dann kann man das eben nicht einfach erzählen, sondern muss sich im Zweifel was anderes ausdenken und ständig aufpassen, dass man sich nicht verplappert. Es ist sehr schön, dass ich jetzt drüber reden kann. Aber die engsten drei, vier Freunde und mein Mitbewohner wussten schon Bescheid, mit denen habe ich immer schon über das Projekt gesprochen und mir Feedback geholt. Und sie haben ja auch dicht gehalten.

Hat dir Corona da auch ein bisschen in die Karten gespielt?

Auf jeden Fall. Ich konnte mir meine Zeit natürlich viel besser einteilen, weil es keine Präsenzveranstaltungen an der Uni gab und ich so tagsüber am Projekt arbeiten und mir abends dann die Vorlesungen anschauen konnte. Das hat es natürlich flexibler gemacht. Und generell hatte ich mehr Zeit, weil ja die meisten sozialen Aktivitäten weggefallen sind. Meinem Produkt selbst schadet die Pandemie denke ich auch nicht, weil sich ja viel auch nach draußen in die Parks, an die Flüsse und Seen verlagert. Das könnte schon durchaus ein Vorteil sein, aber das müssen wir jetzt mal abwarten.

Was hat sich für dich seit deiner Teilnahme an der Show geändert?

Ich arbeite natürlich mehr als vorher, weniger studiert habe ich dadurch aber tatsächlich auch nicht (lacht). Ich habe dieses Semester sogar ein paar Credits mehr gemacht, was durch die Flexibilität der Onlinelehre möglich war. Die Arbeit hat sich über das Jahr aber auch ganz gut verteilt. Da gab es dann hier mal ein Meeting, da mal einen Tag in Hamburg oder musste mich hier oder da mal kümmern, aber das war nie ein großer Block am Stück. Sonst hat sich bisher noch nichts groß verändert in meinem Leben. Wie sich das nun nach der Ausstrahlung entwickelt, wird sich zeigen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und freue mich auf alles, was da kommt.

„Es gibt unheimlich viel Sicherheit“

Es gibt ja so diesen Leitsatz für Selbstständige, dass man etwas entweder ganz oder gar nicht machen sollte. Als Studierender kannst du aber ja nicht 100 Prozent deiner Zeit in die Firma stecken. Könnte das noch zu einem Problem werden?

Grundsätzlich könnte ich ohne Probleme für vier Semester pausieren, wenn es hart auf hart kommt. Ralf war aber auch da super offen und hat gesagt, ich soll schauen, wie ich es machen möchte. Er hat mir aber dazu geraten, das Studium nicht abzubrechen. Es ist ja auch ein Produkt, bei dem man nur schwer vorhersehen kann, wie sich das alles so entwickeln wird. Wir schauen jetzt erst mal, wie es anläuft und wie die Nachfrage ist. Ich hätte auf jeden Fall Lust, weiter und langfristig mit Ralfs Team zusammenzuarbeiten. Da ist ganz viel Know-how, auf das ich zurückgreifen kann und ich lerne wahnsinnig viel. Es gibt auch unheimlich viel Sicherheit, wenn immer jemand da ist, der wirklich zu jedem Thema Bescheid weiß. So eine Unterstützung ist Gold wert.

Jetzt bist du Erfinder – aus deinem Prototypen ist etwas „Richtiges“ entstanden. Wie fühlt sich das an?

Es ist unglaublich spannend, das alles zu verfolgen und total schön zu sehen, dass der BeerBag jetzt auf dem Markt ist und auf allen möglichen Plattformen erhältlich. Wie es sein wird, wenn Leute das wirklich kaufen, kann ich natürlich noch nicht sagen, aber auch jetzt ist das schon ziemlich cool, wie das umgesetzt wurde. Und auch bis hierhin habe ich schon absolut wertvolle Erfahrungen mitgenommen. Ob es den BeerBag in 50 Jahren noch gibt, wird sich zeigen (lacht). Aber die Erfahrungen durch die Gründung, den Pitch im Fernsehen, die Zusammenarbeit mit Ralfs Firma DS Produkte, die werden mir erhalten bleiben und da werde ich mich auch in 50 Jahren noch gern dran erinnern.

Und was kommt als nächstes?

Ich denke gerade noch über eine etwas abgewandelte Form des BeerBags nach. Aber da warten wir jetzt erstmal die Resonanz auf das aktuelle Produkt ab. Und dann habe ich noch eine andere kleine Idee, aber darüber darf ich leider noch nicht reden (lacht).

Von Kaddi Cutz