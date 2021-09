Dresden

Nach dem großflächigen Stromausfall in Dresden und in Teilen des Umlands am Montagnachmittag hat das Versorgungsunternehmen Sachsen Energie am Abend erste Erkenntnisse über die Ursache des Blackouts bekannt gegeben. Bei den Untersuchungen im Einspeise-Umspannwerk Dresden Süd seien verschmorte Reste eines Flugobjekts gefunden worden. „Nach jetzigem Kenntnisstand wurde ein Sammelschienenkurzschluss von extern durch einen metallbeschichteten Ballon verursacht“, heißt es in einer Mitteilung.

300 000 Haushalte ohne Strom

Unklar ist, ob der Ballon gezielt gesteuert oder zufällig an die neuralgische Stelle des Umspannwerks gelangte. Angaben von Sachsen­ Energie zufolge hatten Kriminalpolizisten den Ort im Laufe des Abends untersucht. Die Auswertungen der Untersuchungen dauern derzeit aber noch an.

Kurz vor 14 Uhr war es in und um Dresden zu dem großflächigen Stromausfall gekommen. Betroffen waren laut des Unternehmens über 300 000 Haushalte im Versorgungsgebiet. Bis 15 Uhr waren aber bereits 95 Prozent der Kunden wieder mit Strom versorgt, bis 16 Uhr ging das Umspannwerk in Tolkewitz wieder ans Netz.

