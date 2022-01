Dresden

Was ist, wenn der Strom nicht nur ein paar Stunden ausfällt, sondern viele Tage? Und zwar nicht nur in einzelnen Stadtteilen in Dresden, sondern deutschland- oder auch europaweit? Es mehren sich Stimmen, die vor einem solchen Blackout warnen.

Unlängst stand den DNN der Dresdner Ordnungsbürgermeister Detlef Sittel Rede und Antwort zum Thema. Denn nicht zuletzt nach dem stundenlangen Stromausfall vom 13. September ist das Blackout-Szenario auch in der sächsischen Landeshauptstadt wieder in den Fokus gerückt.

Zum Gespräch mit Sittel erreichten uns im Nachgang einige Leserbriefe, darunter kritische, die vor unbegründeter Panikmache warnen und solche mit technischen Lösungsvorschlägen. Wir veröffentlichen eine Auswahl:

Um diesen Text geht es: „Ohne Solidarität geht es im Notfall nicht“ – Dresdens Erster Bürgermeister zu Gefahr eines wochenlangen Blackouts

Sittel relativiert sich selbst

Dass Herr Sittel angesichts der Anschuldigungen gegen Kommunalpolitiker im Zusammenhang mit der Flutkatastrophe im Ahrtal sich und die Stadtverwaltung absichern möchte, ist verständlich und legitim. Aber die Antwort „Ja“ auf die Frage „Herr Sittel, halten Sie Befürchtungen, dass es mehrere Tage, ja Wochen zu einem Blackout kommt, für begründet?“ ist Panikmache, unverantwortlich und wird anschließend von Herrn Sittel selbst relativiert.

Das wird aber von vielen nach dem klaren „Ja“ gar nicht mehr wahrgenommen werden. Und mit dem Aufmacher „Blackout: Wie schützt sich Dresden?“ trägt die DNN das ihre bei, zur Verunsicherung der Bevölkerung und den nun sicher wieder einsetzenden Hamsterkäufen.

Dr. Harald Röthig

Eine wichtige Fragen nicht gestellt

In diesem Interview wird nur der Fall der Stadt Dresden betrachtet. Anlass dazu ist wohl das Ereignis vom vergangenen Herbst. Dieses als „Blackout“ zu bezeichnen, ist nicht ganz richtig, denn es war nur ein örtlich und zeitlich begrenzter Vorfall, dessen Ursache eine mittelschwere technische Havarie im Umspannwerk (UW) Dresden-Süd war, welche zudem noch durch Fremdeinfluss von außen verursacht wurde. Somit können hieraus auch keine Schlussfolgerungen auf eine angeblich „schlechte“ Strominfrastruktur Dresdens gezogen werden.

Leider wurde in diesem Interview eine wichtige Frage gar nicht gestellt und beantwortet, nämlich: Bleibt bei Stromausfall die Gasversorgung intakt, oder fällt diese gleich mit aus? Eine Antwort durch die Fachleute der Sachsen Energie würde wahrscheinlich viele Dresdner sehr interessieren, denn würde das passieren, wäre das dann die wahre Katastrophe.

Wirklich interessant für alle Dresdner ist aber folgende Betrachtung, die ich ebenfalls als Frage an die Experten formulieren möchte: Durch die sogenannte „Energiewende“ ist ein deutschland- beziehungsweise europaweiter echter Blackout quasi vorprogrammiert, denn die baldige Abschaltung aller Kern- und Kohlekraftwerke, und gern auch der Gaskraftwerke (Bündnis 90/Die Grünen) kann in der zur Verfügung stehenden Zeit keinesfalls durch den entsprechenden Zubau von „grüner“ Erzeugung substituiert werden.

Dies vor allem auch deshalb, weil mit Wind und Sonne praktisch „nur“ Strom erzeugt wird, und somit die ausfallende Wärmeerzeugung gleich mit ersetzt werden muss.

Ist nun in diesem Fall die Stadt Dresden in der Lage mit ihrer Eigenerzeugung (Gas – und Dampfturbinen-Kraftwerk (GuD) Nossener Brücke, Innovationskraftwerk Reick, Windkraftanlagen und Solar) eine (eventuell eingeschränkte) Weiterversorgung ihres Gebietes zu gewährleisten, indem sie sich allseitig vom kollabierten Verbundnetz abtrennt und im Inselbetrieb weiterarbeitet?

Das wäre wenigstens ein Hoffnungsschimmer, dass es vielleicht nicht ganz so schlimm kommt. In diesem Zusammenhang wäre auch interessant, ob noch die Alternative besteht, dass im Pumpspeicherwerk (PSW) Niederwartha eine Turbine als Schwarzstarthilfe für das GuD vorgehalten wird.

Das Interview war schon sehr aufschlussreich, nach meinem Gefühl mit Blick in die Zukunft aber auch recht deprimierend. Letzteres vor allem deshalb, weil wir nur hilflos zusehen können, wie unsere Politiker mit ihrer fanatischen Klimarettungspolitik ohne wirklichen Sachverstand den bundesweiten Blackout geradezu herbeiregieren.

Die einzige derzeit erkennbare „Gegenmaßnahme“ der Verantwortlichen ist die Empfehlung an das Volk, sich für 14 Tage mit Lebensmitteln zu bevorraten, auch mit Kerzen und Klopapier.

Klaus Eckelmann

Private Solaranlagen senken das Risiko

Es könnte noch ergänzt werden, dass sich die Folgen eines Blackouts durch eigene Solaranlagen abmildern lassen. Das kommt nicht nur für Hauseigentümer in Betracht, sondern in Form von sogenannten „Balkonkraftwerken“ auch für Besitzer von Eigentumswohnungen oder Mieter.

Balkonkraftwerke bestehen aktuell aus Photovoltaik-Modulen mit einer Leistung von rund 300 Watt, die einen Energieertrag von etwa 280 kWh im Jahr ergeben. Auskünfte zum Thema können zum Beispiel die Energiegenossenschaft Neue Energien Ostsachsen eG (egNEOS) oder der Verband VEE Sachsen e.V. geben.

Prof. Dr. Daniel Gembris

Energiewende, Klimaschutz und die Sicherheit der Stromversorgung hängen zusammen

Die Autorin schreibt angesichts des Dresdner Stromausfalls vom September 2021: „Es mehren sich Stimmen, die vor solchen Blackout warnen. … Zum einen wegen der Energiewende. Zum anderen werden Hackerangriffe als Gefahr angesehen.“ Nun, gegen letztere haben wir das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Dresdens Erster Bürgermeister Sittel sagt: „Unstrittig ist, dass die Eintrittswahrscheinlichkeit eines Blackoutszenarios in den letzten Jahren gestiegen ist.“ Recht hat er!

Detlef Sittel, Erster Bürgermeister der Stadt Dresden und Beigeordneter für Ordnung und Sicherheit. Quelle: Anja Schneider

Studiert man die Berichte der Bundesnetzagentur, stellt man fest, dass in den letzten Jahren die Anzahl der Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Netzstabilität stetig gestiegen ist. Dieser Anstieg geht einher mit dem Ausbau der sogenannten Erneuerbaren Energien. Für letzteres ist die Regierung mit dem Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) verantwortlich.

Bürgermeister Sittel sorgt sich und will den Folgen eines Blackouts begegnen mit notstromgestützten Krisenstäben und Ratschlägen an die Bevölkerung zur Eigenbevorratung für zehn Tage. Ich erinnere mich an „Stromsperren“ in der Nachkriegszeit, in DDR-Zeiten fiel einmal zu Silvester 1978 in einem schneereichen Winter der Strom für Stunden aus, das war es dann auch bisher.

Aufgabe des Staates ist es, für innere und äußere Sicherheit zu sorgen, sowie Rahmenbedingungen für eine florierende Wirtschaft zu schaffen. Deutschland will zudem das Klima retten. Warum Merkel sich hervortat, die Abschaffung der Atomenergie einzuleiten, mögen Historiker beurteilen.

Die gewählte Regierung legt noch eine Schippe drauf. Sie will die Stromerzeugung aus „Erneuerbarer Energie“ von zur Zeit circa 30 Prozent auf 80 Prozent in 2030 erhöhen. Begründet wird das mit dem 1,5 Grad-Klimaziel. Das Wort Klima kommt im 178seitigen Koalitionsvertrag 196mal vor.

Deutschland will in 2030 sein 1,5-Grad-Klimaziel erreichen. Es sei mal kurz an die Randbedingungen erinnert: Die Erde hat einen natürlichen CO-Kreislauf. Verglichen mit der dabei stattfindenden CO2-Generation liegt die menschengemachte bei sieben Prozent. Deutschland ist daran mit zwei Prozent beteiligt, hat als einen Anteil von 0,14 Prozent am menschengemachten CO2.

Das ist, gelinde gesagt ein Mäusefurz, verglichen mit dem natürlich generierten CO2 oder den Mengen, welche Länder wie China und Indien ausstoßen. Letztere haben einen Freibrief bis 2050, was den CO2-Ausstoß betrifft. Und Sie denken gar nicht daran, daran etwas zu ändern.

Deutschland dagegen ist Vorbild, was Planung und auch Arbeitsteilung betrifft. Bis 2030 will es sein Klimaziel erreichen und die Regierung ruiniert dafür eine sichere Stromversorgung. Gleichzeitig fühlen sich die unteren Katastrophenschutzbehörden, hier Dresden als Landeshauptstadt, verpflichtet die Folgen eines möglichen Blackouts zu mildern.

Eine Frage dagegen bleibt: Was macht das Klima, wenn Deutschland in 2030 sein Klimaziel erreicht hat?

M. Steiding

Können wir nur noch auf „Erneuerbare“ setzen?

Wenn man alle Energiequellen – außer den Erneuerbaren (Wie erneuern die sich eigentlich?) – verteufelt und abschaltet, sollte man sich schon vorher überlegen, wo dann im Ernstfall der Strom herkommt. Zumal, wenn man (Autos und so weiter) nur noch auf Strom setzt.

S. Franke

