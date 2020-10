Striezelmarkt und Corona – So soll Dresden Weihnachtshauptstadt bleiben

Dresden

Ab 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche ist Schluss. Dann wird der Striezelmarkt geschlossen. Bei 35 Neuinfektionen werden nur die Zäune geschlossen und es dürfen keine Spirituosen mehr ausgeschenkt werden. An ein Glühweinverbot denkt dagegen niemand. Am Mittwochvormittag hat Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) das Konzept für den Striezelmarkt vorgestellt. So will die Verwaltung den Nimbus von Dresden als Weihnachtshauptstadt auch zu Coronazeiten wahren:

Corona und Markttreiben – wie passt das?

„Das geht nur, indem wir mehr Fläche belegen und das Markttreiben entzerren“, erklärt Hilbert. Fünf zusätzliche Flächen sind für den Striezelmarkt vorgesehen: der Vorplatz des Kulturpalastes, der Theaterplatz, der Innenhof des Residenzschlosses und das Terrassenufer.

Wie soll das Markttreiben sortiert werden?

Auf dem Altmarkt werden 180 statt 230 Buden stehen. Vorwiegend mit den Angeboten der Händler. Die Schaubackstube und die erzgebirgische Werkstatt bleiben auf dem Altmarkt, die Kinder-Erlebniswelt wird dagegen nicht aufgebaut. Die Kinderattraktionen wie das Etagenkarussell rücken auf den Vorplatz des Kulturpalastes. Das Terrassenufer wird zu einer Gastronomiemeile umfunktioniert. Der Schloss-Innenhof und der Theaterplatz werden zeitweise genutzt.

Wo stehen Weihnachtsbaum, Riesenrad und Pyramide?

Der Weihnachtsbaum wird am 31. Oktober auf dem Altmarkt aufgestellt, verspricht Robert Franke, Amtsleiter Wirtschaftsförderung. Das historische Riesenrad und die Pyramide wandern auf das Terrassenufer. „Ich bin gespannt, wie die historische Kulisse mit dem Riesenrad wirkt“, erklärt Franke, der verspricht: „Wir werden uns etwas für die Beleuchtung einfallen lassen. Das wird richtig weihnachtlich aussehen.“

Wird es eine allgemeine Maskenpflicht geben?

Nein, sagt der OB. Die Schutzmaßnahmen richten sich nach der Zahl der Infektionen. Unter 20 Neuerkrankungen pro 100 000 Einwohner (Stand 7. Oktober, 12 Uhr: 15,8) läuft der Striezelmarkt im Normalbetrieb mit offenen Zäunen. Ab 20 werden die Zäune „scharf gestellt“ und es gibt Einlasskontrollen sowie eine Nachverfolgung in den Gastronomiebereichen. Ab 35 Neuinfektionen wird die Besucherzahl so begrenzt, dass jedem Gast mindestens vier Quadratmeter zur Verfügung stehen. Harter Alkohol wird nicht mehr ausgeschenkt. Bei 50 ist die rote Linie erreicht. Dann muss der Striezelmarkt schließen.

Wie sollen die Besucher die Angebote finden?

Es werden Hinweistafeln aufgestellt. Gleichzeitig soll mit flankierenden Kulturangeboten ein Anreiz zum Flanieren geschaffen werden.

Apropos Kultur: Wie viele Bühnen gibt es?

Zwei. Die eine auf dem Altmarkt und die andere am Terrassenufer, erklärt Kulturamtsleiter David Klein. Für das Kulturprogramm sind 400 Programmpunkte mit 2900 Akteuren geplant. „Wir wollen die Stärken Dresdens ausspielen und etwas schaffen, dass man nur in Dresden erleben kann“, erklärt er das Ziel.

Wie soll Gedränge am Wochenende verhindert werden?

Größtes Problem ist das vierte Adventswochenende. Striezelmarkt, Einkaufssonntag und Ski-Weltcup könnten für einen Besucheransturm sorgen. Hilbert will an diesem Wochenende auf dem Theaterplatz einen internationalen Weihnachtsmarkt etablieren. Die zusätzliche Attraktion soll die Besucherströme entzerren. Die verschiedenen internationalen Gesellschaften in Dresden sollen auf dem Theaterplatz vorstellen, wie und mit welchen Spezialitäten sie Weihnachten begehen.

Wie sind die Öffnungszeiten?

Der Striezelmarkt hat vom 23. November bis zum 24. Dezember geöffnet. Auf dem Altmarkt täglich von 10 bis 21 Uhr, auf dem Terrassenufer von 12 bis 22 Uhr. Heiligabend ist von 10 bis 14 Uhr geöffnet.

Ab wann wird aufgebaut?

Ab 2. November soll der Aufbau beginnen. Ab wann das Terrassenufer für den Verkehr gesperrt wird, steht noch nicht genau fest, so Franke. Auf jeden Fall beginnt die Vollsperrung im November.

Von Thomas Baumann-Hartwig