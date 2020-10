Dresden

Ab Dienstag gelten neue Corona-Regeln in Dresden. Die neue Allgemeinverfügung der Stadt sieht unter anderem eine ausgeweitete Maskenpflicht und eine Sperrstunde ab 22 Uhr vor. Der Dresdner SPD reicht das nicht. Stattdessen fordert die Fraktion in einem Acht-Punkte-Plan weitere Corona-Maßnahmen.

Absage aller Weihnachtsmärkte in Dresden

Im ersten Punkt verlangt die Fraktion die Absage aller Weihnachtsmärkte. Ein Festhalten am Striezelmarkt sei aufgrund der hohen Infektionszahlen „nicht länger vertretbar“, heißt es in der Pressemitteilung – auch um Händler nicht weiter im Unklaren zu lassen und Besucher aus dem Ausland zu schützen. Im nächsten Schritt fordert die SPD die Umlenkung der kürzlich beschlossenen 600 000 Euro für einen pandemiekonformen Striezelmarkt. Das Geld sollte vielmehr in die Ausstattung von Klassenzimmern mit Luftfilteranlagen oder in Corona-Hilfen für Kunst- und Kulturschaffende fließen.

Anzeige

Mögliche Ausweitung der Maskenpflicht auf Parks und Elbwiesen

Im dritten Punkt und um der starken Dynamik des Infektionsgeschehens Herr zu werden, fordert die SPD eine sofortige Personalaufstockung beim Gesundheitsamt, unter anderem auch durch Rekrutierung Freiwilliger. Um weitere Ansteckungen zu vermeiden sieht Punkt 4 zudem die „sinnvolle Ausweitung“ der Maskenpflicht vor. Erstens müsste überlegt werden, ob weitere Gebiete einer Tragepflicht brauchen. Zweitens gehörten die jetzigen Zonen auf den Prüfstand. Es leuchte nicht ein, warum die „gesamte Neustadt pauschal einbezogen ist“. Außerdem fordert die Fraktion eine Maskenpflicht für Erwachsene auf Spielplätzen und bei „hoher Frequentierung“ auch in Parks und auf den Elbwiesen.

SPD fordert 5 Millionen Euro für zweiten Lockdown

Zudem fordert die Fraktion den Oberbürgermeister Dirk Hilbert auf, eine „Corona-Lenkungsgruppe“ für das weitere Vorgehen in der einzurichten. Sie soll auch Mitglieder des Stadtrates einbeziehen und ab sofort regelmäßig, mindestens wöchentlich tagen. Punkt 6: Da ein zweiter Lockdown aktuell nicht auszuschließen sei, müsse die Stadt jetzt eine Rücklage von mindestens 5 Millionen Euro schaffen, „welche im Krisenfall sofort und unbürokratisch ausgereicht werden kann“. Außerdem verlangt die SPD eine bessere Kommunikation der Stadt gegenüber den Bürgern und die konsequente Überprüfung der Hygieneregeln- und Vorschriften.

Von Laura Catoni