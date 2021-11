Striezelmarkt und Corona: Die Stadt Dresden hat den Schuss nicht gehört

Dresden

Kein Stollenfest, keine Bergparade und nichts Hochprozentiges. Bei Hunderten neuen Coronafällen täglich gilt es, Kompromisse zu machen, sogar beim zunächst noch geplanten Striezelmarkt. Jede fünfte Bude wurde gestrichen, Platz schaffen für die fast 50 Verweilbereiche rund um Imbiss- und Glühweinstände. In denen sollte 2G gelten – wenngleich das nur stichprobenartig kontrolliert werden könne, wie Dresdens oberster Striezelmarktbeauftragter Robert Franke schon mal wissen ließ, als die Stadt in dieser Woche ihre Entschlossenheit bekräftigte, am Weihnachtsmarkt festzuhalten. Die Verwaltung setze auf „verantwortungsvolle Besucher“.

Verantwortungsvoll? Tatsächlich haben sich in den vergangenen Wochen viele Menschen verantwortungsvoll gezeigt. Sie tragen Maske, wo es nötig ist, sie haben sich impfen lassen und Kontakte reduziert. Und: Die allermeisten von ihnen halten es wohl auch für verantwortungsvoll, auf Besuche von Weihnachtsmärkten zu verzichten.

Wie Verantwortungslosigkeit aussieht, ließ sich indes in den vergangenen Wochen ebenfalls beobachten. Das Ergebnis lässt sich an der Inzidenz ablesen. Sachsen vermeldet tagtäglich traurige Spitzenwerte. Wer immer noch der Meinung ist, dass ein nicht gerade kleiner Teil der Menschen im Freistaat in dieser Krise irgendwie bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, glaubt dann wohl auch an den Weihnachtsmann.

Das Virus feiert mit

Das Agieren der Verwaltungsspitze im Dresdner Rathaus war also alles andere als verantwortungsvoll. Dort, wo Alkohol ausgeschenkt wird, wird es gesellig, und das Virus feiert mit. Und ob es nun drei Glühwein oder zwei Schnäpse sind – das macht keinen Un­terschied. Hinzu wären volle Busse und Bahnen gekommen, gespickt mit (besoffenen) Maskenverweigerern. Wer übernimmt die Verantwortung für die übrigen Fahrgäste?

Angesichts rappelvoller Kliniken, wo Ärzte und Pfleger längst wieder Unvorstellbares leisten, und auch mit Blick auf Dutzende Tote in den vergangenen Wochen kann es nur noch darum gehen, alles zu versuchen, Infektionsketten zu brechen – ohne Rücksicht auf Tradition und Heimeligkeit. Und wer glaubt, im Glühwein nur auf den Schuss verzichten zu müssen, hat genau diesen ganz offensichtlich nicht gehört.

Bleiben Sie gesund!

Sebastian Kositz

Von Sebastian Kositz