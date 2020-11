Dresden

Die Entscheidung ist gefallen: Es wird in diesem Jahr keinen Striezelmarkt in Dresden geben. Wie Oberbürgermeister Dirk Hilbert mitteilte, ist die 586. Ausgabe abgesagt. Grund ist die aktuelle Corona-Situation.

.„Da keine Lockerungen der Corona-Verordnungen absehbar sind – ganz im Gegenteil – und frühestens kommende Woche mit einem neuen Fahrplan zu rechnen ist, haben wir keine realistische Option mehr, den Striezelmarkt durchzuführen. Ich bedaure dies sehr, sehe aber, dass der Teil-Lockdown bisher nicht die Wirkung erzielt hat, die wir uns für die Adventszeit gewünscht haben“, so Hilbert. Das Infektionsgeschehen lasse keine andere Entscheidung zu.

Durchführung der thematischen Weihnachtsmärkte unklar

Überraschend kommt diese Absage nicht. Als die Stadt ein Hygiene-Konzept erarbeitet hatte, wurde festgelegt: Steigt die Sieben-Tage-Inzidenz in Dresden über 50, kann der Striezelmarkt nicht stattfinden. Stand Donnerstag, 12 Uhr, lag der Wert bei über 150. Dennoch hatte Hilbert lange an einer Durchführung festgehalten. „Natürlich wird es jetzt einige selbsternannte Experten geben, die uns vorwerfen, wir hätten schon längst absagen sollen. Ich finde dies allerdings zu kurz gedacht und der Sache nicht angemessen“, so Dresdens Oberbürgermeister.

Was diese Absage nun für die thematischen Weihnachtsmärkte – etwa auf dem Neumarkt oder der Prager Straße – bedeutet, ist bislang unklar.

