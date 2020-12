Striezelmarkt für Zuhause: Handwerkskunst im Internet kaufen

Dresden

In Online-Shops lässt sich fast alles erstehen, was das Herz begehrt – zwar ohne Anfassen, dafür mit Rückgaberecht. Auch ohne Striezelmarkt und Co. muss also niemand die Weihnachtszeit ohne nagelneuen Christbaumschmuck, betörenden Räuchermännchenduft oder traditionelles Kunsthandwerk aus dem Erzgebirge überstehen – dem Internet sei Dank.

Erste Anlaufstelle: Seiffen, berühmt für seine Holz-Spielzeugmacher. Zu Weihnachten bieten die Handwerker aus dem Spielzeugdorf auch Online das volle Programm zum Kauf an: Pyramiden, Schwibbögen, Räuchermännchen, Christbaumschmuck und mehr.

Anzeige

Online-Shops für Kunsthandwerk und Co. www.seiffen.com – präsentiert viele der ortsansässigen Hersteller www.knox.de – Räucherkerzen und passende Räuchermänner www.herrnhuter-sterne.de – Sterne, Ersatzteile und mehr www.engelstube.de – Engelsfiguren von Wendt & Kühn www.lauschaer-glas.de – Christbaumkugeln und Glasschmuck aus Thüringen

Den passenden Duft für das Räuchermännchen liefert Knox. Der Online-Shop des Traditionsherstellers aus Mohorn-Grund listet sowohl althergebrachte Mischungen wie den „erzgebirgischen Weihnachtsduft“ als auch Lavendel- oder Pfirsisch-Räucherkerzen für Experimentierfreudige.

Nächster Stop im Shopping-Rausch: Herrnhut. Die von der Herrnhuter Brüdergemeine hergestellten Adventssterne zieren so manches Haus in ganz Sachsen und weit darüber hinaus. Das Netz-Angebot hält sowohl Sterne aus Papier als auch aus Kunststoff bereit, dazu allerhand Zubehör und sogar Ersatzteile.

In Grünhainichen im Erzgebirgskreis werden ganz besondere Engel hergestellt. Die sorgsam bemalten Holzfiguren von Wendt & Kühn sind bei Sammlern beliebt und natürlich online zu erwerben.

Virtueller Striezelmarkt – Jetzt und demnächst bei DNN.de Rezept für Dresdner Christstollen: So gelingt das traditionelle Gebäck auch zuhause

Glühweinkochen mit Stefan Hermann und Jens Pietzonka

und Hier können Sie traditionelle Handwerkskunst im Internet kaufen

im Internet kaufen DIY-Anleitung: Der Schwibbogen Marke Eigenbau

Snacks wie frisch vom Dresdner Striezelmarkt

Das Maskottchen des Striezelmarktes: Pflaumentoffel selbstgemacht

So backen Sie einen Baumstriezel

Paradiesäpfel: So gelingt die Leckerei auch zuhause

Zum Abschluss führt ein virtueller Abstecher nach Thüringen: In Lauscha werden wunderschöne handbemalte Christbaumkugeln und allerhand formgeblasener Schmuck für Weihnachtsbaum und Co. angeboten.

Von fkä