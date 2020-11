Striezelmarkt Dresden: Tassen ab sofort im Verkauf

Dresden

Striezelmarkt-Fans müssen in diesem Jahr stark sein – fällt doch die 586. Ausgabe des Weihnachtsmarktes aufgrund der Coronapandemie aus. Kleines Trostpflaster: Ab sofort können die Glühweintassen gekauft werden. Zum symbolträchtigen Preis von 5,86 Euro können treue Anhänger die grünen Keramiktassen in der 2020er Ausgabe, sowie die Kindertasse mit „Schneeweißchen und Rosenrot“-Motiv kaufen.

Erhältlich ist das Souvenir bei der Dresden Information in der QF-Passage an der Frauenkirche und am Hauptbahnhof, sowie online unter www.striezelalter.de.

„Zahlreiche Anfragen zeigen uns, dass die Dresdner und ihre Gäste ihrem Striezelmarkt auch in diesem besonderren Jahr treu sind“, wird der Chef der Dresden-Information, Lars Knüpfer, in einer Mitteilung der Stadt zitiert. „Mit den Tassen und unseren Striezeltalern bringen wir ein bisschen Striezelmarkt-Atmosphäre in die heimischen Wohnzimmer.“

