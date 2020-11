Dresden

Dresden ist anders. Viele Städte und Gemeinden haben ihre Weihnachtsmärkte abgesagt. In Dresden dagegen plant die Stadtverwaltung weiter mit Striezelmarkt und thematischen Weihnachtsmärkten. Im Interview erklärt Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP), warum er um die Weihnachtsmärkte kämpft.

Frage: Die Infektionszahlen schießen durch die Decke. Warum ziehen Sie nicht die Konsequenz und sagen Striezelmarkt und thematische Weihnachtsmärkte ab?

Dirk Hilbert: Einfache Antwort: Ich sehe, dass die Menschen ein Stück Orientierung und Hoffnung brauchen für eine lange Zeit der Dunkelheit. Ich mache mir große Sorgen, wenn wir den Menschen keine Perspektiven anbieten können. Was heißt das für das gesellschaftliche Miteinander? Die wirtschaftliche Thematik ist wichtig bei den Märkten, aber viel wichtiger ist die gesellschaftliche Komponente. Das Weihnachtsfest ist etwas Besonderes, es ist in unseren Breiten das wichtigste Familienfest. Wenn den Menschen die Perspektive genommen wird, weiß ich nicht, wohin wir in den nächsten Wochen und Monaten gelangen. Deshalb sollten wir unser Möglichstes tun, damit alles möglich gemacht werden kann.

Striezelmarkt wird nicht die Gesundheit der Menschen gefährden

Aber geht ein Großereignis wie der Striezelmarkt in der Pandemie?

Wir haben uns frühzeitig Gedanken gemacht. Wir werden alles tun, dass der Striezelmarkt nicht die Gesundheit der Menschen gefährdet. Das kann und darf nicht passieren. Wir haben uns langfristig konzeptionell aufgestellt. Ich habe keine Sorge, was das Gefährdungspotenzial betrifft.

Sollen die Menschen aus ganz Deutschland oder aus Polen und Tschechien zum Striezelmarkt kommen?

Wir werden keine große Tourismuswerbung mit dem Aufruf platzieren, nach Dresden zu kommen. Der Striezelmarkt soll ein Hoffnungsschimmer für die Dresdner und die Bewohner der Region sein.

An der frischen Luft besser aufgehoben als in geschlossenen Räumen

Die Menschen werden dazu aufgerufen, ihre Kontakte zu minimieren. Ist da ein großer Markt das richtige Signal?

In der Weihnachtszeit kommen die Menschen immer in die Stadt, um die Geschenke für ihre Lieben zu kaufen. Ich denke, dass die Menschen beim Einkaufen an der frischen Luft besser aufgehoben sind als in geschlossenen Räumen. Wir setzen sie ja keiner zusätzlichen Gefahr aus, der sie sich nicht selbst aussetzen würden, wenn sie in den Shoppingzentren einkaufen. Wir lassen ja auch die Wochenmärkte zu – und das völlig zu Recht.

Terrassenufer bleibt Fläche für Striezelmarkt

Es heißt, etliche Händler hätten ihre Teilnahme schon abgesagt. Planen Sie noch mit dem Terrassenufer als Marktfläche?

Wir wollen alle Flächen vorbereiten, wie sie geplant wurden, auch das Terrassenufer. Einige Händler haben abgesagt. Aber das ist nicht schlimm. So können wir ein größeres Platzangebot ermöglichen.

Wann gibt es Klarheit, ob der Striezelmarkt stattfindet?

Das liegt an dem, was die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten entscheiden werden. Und an dem, was dann in der Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung steht. Dem müssen wir uns unterordnen. Wenn dort steht, dass Weihnachtsmärkte zu bleiben, dann sind sie zu. Vielleicht gibt es Mischformen, bei denen der Verkauf gestattet ist, aber kein Essen und Trinken. Das wäre ein Zwischenschritt. Oder es gibt eine Flächenvorgabe pro Besucher.

Emotionale Bedeutung nicht unterschätzen

Wollen Sie bis zum 30. November warten, bis eine neue Verordnung erlassen wird?

Am 16. November ist die Konferenz der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin. Daneben sehen wir uns auch das Infektionsgeschehen an und fragen uns, was unter diesen Bedingungen machbar ist.

Was erwarten Sie?

Die Frage wird sein, wie man mit Hotels, Restaurants und der Kultur umgeht. Sollte sich die Politik zu einer Öffnung oder Teilöffnung entschließen, dann steht die Frage, wieso man in geschlossenen Räumen öffnet und unter freiem Himmel nicht.

Dresden muss mit deutlich weniger Besuchern rechnen

Warum verkämpfen Sie sich so?

Ich kann nur davor warnen, die emotionale Bedeutung des Themas zu unterschätzen. Und es sind nicht nur die Händler. Es sind auch weit mehr als 1000 Künstler, denen sich Perspektiven eröffnen, die auf den Bühnen auftreten und zusätzliche Orter bespielen.

Werden Sie für Ihr Engagement eher gelobt oder ernten Sie eher Kopfschütteln?

Am Dienstag im Stadtrat habe ich Dresche bekommen. Teilweise von den gleichen Leuten, die mich in der Vorwoche im Ausschuss noch gelobt haben. Es gibt auch in der Gesellschaft unterschiedliche Meinungen. Es gibt Menschen, die vorsichtig sind und nie auf den Striezelmarkt gehen würden. Für andere würde die Welt zusammenbrechen, wenn wir absagen müssen. Wir müssen mit deutlich weniger Besuchern rechnen in diesem Jahr. Aber noch einmal: Der Weg bis ins Frühjahr ist sehr lang. Was passiert bis dahin, wenn wir nicht einen Funken Hoffnung geben können?

Von Thomas Baumann-Hartwig