Dresden/Sobrigau

Streuobstwiesen schützen die Vielfalt der Obstsorten und sie prägen Kulturlandschaften. Zudem sind sie Lebensraum für viele Pflanzen- und Tierarten. Doch seit Mitte des 20. Jahrhunderts nimmt die Fläche der Streuobstwiesen immer weiter ab. Deswegen wurden sie kürzlich in die deutsche Liste des Immateriellen Kulturerbes aufgenommen.

Erstmals europaweiter Tag der Streuobstwiese

Um die Bedeutung der schützenswerten Streuobstwiesen in den Fokus zu rücken, findet von diesem Jahr an jeweils am letzten Freitag im April europaweit der „Tag der Streuobstwiese“ statt. Erstmals also am Freitag, 30. April. Künftig sollen (wenn es nicht mehr pandemiebedingte Einschränkungen gibt wie jetzt) Streuobst-Initiativen und Naturschutzorganisationen, Kindergärten und Schulen, Keltereien und Tourismusregionen diesen Tag nutzen, um auf Streuobstwiesen als Ort der Biodiversität, der Obstvielfalt, der Erwerbsgrundlage, des Genusses und der Erholung hinzuweisen.

Grüne Liga bewirtschaftet 15 Hektar Streuobstwiese

Denn jetzt stehen in vielen bedeutsamen Streuobst-Regionen Europas in der Bretagne, der Normandie, Luxemburg, Schweiz, Österreich, Slowenien und Deutschland die Hochstamm-Obstbäume in voller Blüte, so der Naturschutzbund in einer Mitteilung. Rund ein Viertel der europäischen Streuobstbestände befinde sich in Deutschland.

Im Stadtgebiet und im engeren Umkreis von Dresden gibt es rund 400 Hektar Streuobstwiesen, schätzt Andreas Wegener. Der gelernte Gärtner und studierte Biologe arbeitet bei der Grünen Liga Dresden/Oberes Elbtal und ist Leiter des Streuobstwiesenprojektes. Er hat den Hut für rund 15 Hektar auf, deren Pflege und Bewirtschaftung die Grüne Liga übernommen hat.

Dazu gehören die Streuobstwiesen im Omsewitzer Grund, auf dem Flächennaturdenkmal „Alte Ziegelei“ in Prohlis, der Quittenhain in Niederpoyritz und der Apfelhang in Sobrigau, ein vier Hektar großes Flächennaturdenkmal mit zum Teil beachtlichem Gefälle. „70 Meter Höhenunterschied haben wir auf der Fläche“, weiß Andreas Wegener. Hier zu arbeiten ist kein Spaziergang.

Der Apfelhang in Sobrigau ist schwierig zu bewirtschaften. Quelle: Anja Schneider

Obstbäume waren zugewuchert bis in die Spitze

Ganz oft seien erhalten gebliebene Streuobstwiesen auf Flächen, die maschinell schwierig zu bewirtschaften sind. Als die Grüne Liga den Apfelhang in Sobrigau übernahm, war er zugewuchert von Brombeeren und Rosen. „Die reichten teilweise bis zur Spitze der Obstbäume“, erzählt Andreas Wegener. Nach und nach haben er und viele freiwillige Helfer – unterstützt von „Bufdis“ (Bundesfreiwilligendienst) und dem Schäfer Frank Ringling mit seinen Tieren den Apfelhang entbuscht. Noch ist nicht alles geschafft, aber die Streuobstwiese ist längst wieder als solche erkennbar und bietet gerade jetzt zur Obstbaumblüte vor blauem Himmel schöne Fotomotive.

Rund 300 hochstämmige Obstbäume – vornehmlich Äpfel – in vielleicht 50 Sorten wachsen hier, schätzt Frank Wegener. „Darunter Ananasrenette, Maibiers Parmäne, Boskop, Berleppsch, Kanadarenette oder auch der Weinapfel. Dazwischen sind Wildkirschen, die wir aber erst einmal lassen. Oder auch mal ein prächtiger Birnbaum.“

Apfelbäume dürfen hier alt werden

Die ältesten Bäume seien an die 100 Jahre alt. Dazwischen wurden neue angepflanzt. Dass Obstbäume hier alt werden können und bleiben, bis sie vergangen sind, zählt zu den Merkmalen dieser traditionellen Form des Obstanbaus. Knorrige Bäume mit Höhlen, stehende und liegende Totholzstämme bieten unterschiedlichen Tieren Lebensraum. Totholzhaufen ebenso. Zudem helfen sie am Apfelhang, das Regenwasser etwas zurückzuhalten.

Ein Sortenbuch führt der Projektverantwortliche nicht. Ziel sei auch nicht, auf einer Streuobstwiese so viele verschiedene Sorten wie möglich anzupflanzen. „Wenn man Streuobstwiesen erhalten will, dann kann man das nicht als Museum machen. Dafür ist der Erhalt viel zu teuer“, so Andreas Wegener. „Es muss etwas zurückfließen. Streuobstwiesen müssen bewirtschaftet werden, um deren Erhalt mit zu finanzieren.“

Das Totholz bleibt auf der Wiese, denn es bietet Lebensraum für viele Tiere. Quelle: Anja Schneider

Streuobstwiesen werden mehrfach genutzt

Und da steckt viel Arbeit dahinter. Denn auch die hochstämmigen, großkronigen Obstbäume, die Kennzeichen einer Streuobstwiese sind, bedürfen eines fachmännischen Schnittes. „Es heißt immer, dass die Krone eines Apfelbaumes so ausgeschnitten werden muss, dann man einen Hut durchwerfen kann. Dafür bin ich nicht, da ist mir der Baum zu kahl“, so Wegener. „Ich will, dass der Baum ein starkes Gerüst bildet und ihm möglichst viel Laub lassen, damit der Photosynthese betreibt und Kraft sammelt, die er in die Wurzel und in die Früchte steckt. Die richtige Balance biete aus seiner Sicht der Oeschbergschnitt, eine Ende der 1920er-Jahre in der Schweiz entwickelte Methode zur Erziehung großkroniger Obstbäume.

Zudem muss die Fläche unter den Bäumen gepflegt werden. Denn im Streuobstanbau wird die Anbaufläche mehrfach genutzt. Die Bäume dienen der Obsterzeugung, die Wiesen darunter entweder der Heugewinnung oder als Viehweide.

Schäden durch Wildschweine haben drastisch zugenommen

Mit der Heugewinnung ist das auf dem Apfelhang schon aufgrund des Gefälles eine schwierige Sache. Zudem machen Wildschweine Andreas Wegener und seinen Mitstreitern die Arbeit schwer. „Die Schäden durch Wildschweine haben in den vergangenen fünf Jahren drastisch zugenommen“, ist seine Erfahrung. Maschinen zur Mahd auf einem nicht nur steilen, sondern auch noch buckeligen – weil von Wildschweinnasen zerfurchten – Gelände einzusetzen, ist fast unmöglich. „Die Jäger schießen zu wenig“, so Wegener.

Wenn im Herbst das Obst reif wird, sind wieder ehrenamtliche Helfer gefragt. Die Früchte werden vor allem zu Saft gemacht. „Wir vermarkten ihn in Bioläden, der Verbrauchergemeinschaft in Dresden und in der Kneipe Brennnessel“, erzählt Wegener. Der Saft ist nicht zum Discounterpreis zu haben. Aber er ist nachhaltig sowie regional produziert, schmeckt und mit dem Kauf kann man den Erhalt der traditionellen Streuobstwiesen unterstützen. Die Grüne Liga kaufe zudem Obst von privaten Streuobstwiesenbesitzern zu einem höheren Preis auf, als die Kelterei zahle. „Denn wir wollen die Leute motivieren, Steuobstwiesen zu pflegen. Und das geht am einfachsten über einen ökonomischen Anreiz.“

Von Catrin Steinbach