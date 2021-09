Streit um verschwundenes Gebiss wird Fall für das OLG Dresden

Dresden

Es war ein ungewöhnlicher Fall, der den 4. Zivilsenat des Oberlandesgerichts (OLG) Dresden am Dienstag beschäftigte. Eine etwas skurril anmutende Geschichte um einen verschwundenen Zahnersatz. Rückblick: Eine sehr kranke Frau wird 2018 in einer sächsischen Klinik behandelt. Dabei wird auch eine Computertomographie gefertigt. Die Patientin muss dafür ihren Zahnersatz herausnehmen, den sie dem Pflegepersonal übergibt. Nur ist die Prothese nach der Untersuchung verschwunden und wird trotz intensiver Suche nicht gefunden. Die Frau muss Wochen in der Klinik bleiben, der Sohn informiert ihren Zahnarzt, der aber wegen der Krankheit und dem Klinikaufenthalt der Frau zeitnah kein neues Gebiss herstellen kann. Einige Monate später stirbt die Patientin.

Goldwert im Zahnersatz

Der Sohn verklagte die Klinik auf Schadensersatz. Die Prothese war erst zwei Jahre zuvor angefertigt worden – für zahnärztliche Heilbehandlungs- und Herstellungskosten von insgesamt 11 617 Euro. Die wollte der Erbe vom Krankenhaus zurück. Eine auf den ersten Blick etwas seltsame Konstellation – aber hätte die Frau ihr Auto in eine Werkstatt gebracht und diese hätte den Wagen verbummelt, würde jeder verstehen, dass der Sohn auch nach ihrem Tod Schadensersatz will.

Das zuständige Landgericht wies die Klage ab, er zog vor das Oberlandesgericht. Der Senat sah durchaus eine Verletzung der Verwahrungs- und Sicherungspflicht seitens der Klinik. Dem Sohn könnte Geld wegen des verschwunden Gebisses zustehen – zwar keine Heilbehandlungskosten, aber Vermögenskosten. „Allerdings ist es, anders wie bei einem Pkw, schwierig, den Zeitwert eines gebrauchten Gebisses zu ermitteln“, so der Vorsitzende Richter. Das könne man eigentlich nur am Goldwert im Zahnersatz festmachen. Laut Auskunft des Zahnarztes waren 48 Gramm Gold verarbeitet worden – das entspricht einem Zeitwert von 1400 Euro.

Beide Parteien einigten sich auf einen Vergleich. Das Krankenhaus zahlt ihm 1400 Euro, damit sind alle Ansprüche des Erben abgegolten. Zufrieden war er nicht, ihm ging es wohl nicht nur um das Geld für die Zähne, er beklagte generell die Behandlung seiner Mutter in der Klinik. Aber das hatte mit der Verhandlung nichts zu tun.

Von Monika Löffler