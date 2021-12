Streit um die Stadtwerke Dresden: Das sagt das Gericht

Dresden

Wenn es in einem Prozess um einen Betrag von 80 Millionen Euro geht, dann ist klar: Das Verfahren wird nicht in der ersten Instanz entschieden. Wenn es schnell gehen soll, müssen sich die Parteien auf einen Vergleich einigen. Was angesichts der riesigen Summe ein schwieriges Unterfangen ist.

„Wir können die Fusion nicht vollenden“

Der kommunale Versorgungskonzern Sachsen Energie will die kommunale Beteiligungsgesellschaft Thüga AG mit Sitz in München lieber heute als morgen loswerden. „Wir können die Fusion von Drewag und Enso sonst nicht vollenden“, sagt Sachsen Energie-Sprecher Claudius Rokosch. Was durchaus mit Problemen verbunden sei. Gewisse Synergien aus der Fusion könne der Konzern nach wie vor nicht nutzen.

Der Thüga gehören zehn Prozent der Anteile an den Drewag-Stadtwerken Dresden. Der Stadtrat hat den Rückkauf der Anteile längst beschlossen, doch es gibt Streit. Thüga beruft sich auf ein Sachverständigen-Gutachten, das den Wert der Drewag auf 1,6 Milliarden Euro beziffert. Die Konzern-Spitze von Sachsen Energie zitiert dagegen Gutachten mit einem Unternehmenswert von 800 Millionen Euro.

Thüga will 80 Millionen Euro mehr

Sind die zehn Prozent nun 160 Millionen Euro oder 80 Millionen Euro wert? Sachsen Energie hat bereits 74,11 Millionen Euro nach München überwiesen. Zu wenig, meint die Beteiligungsgesellschaft und klagt auf Nachzahlung von gut 80 Millionen Euro. Mit Verweis auf das Gutachten, das von Sachsen Energie harsch kritisiert wird. Der Gutachter greife unzulässig in die Unternehmensstrategie ein, ließ der Konzern im Oktober vor dem Landgericht Dresden vortragen.

Vergleichsverhandlungen laufen ins Leere

Nach der Güteverhandlung vor der Kammer für Handelssachen probierten es die Streitparteien mit Verhandlungen. Ohne Ergebnis, wie der Sachsen Energie-Sprecher erklärte. „Wir haben konkrete Vorschläge vorgelegt. Thüga nicht.“ Das war nach dem Verlauf der Verhandlung wenig verwunderlich: Der Vorsitzende Richter Peter Kieß hatte sich vornehmlich auf die hohen Hürden fokussiert, die Sachsen Energie überwinden müsse, um das Sachverständigen-Gutachten zu erschüttern. Anders gesagt: Thüga hatte die besseren Karten.

Gericht bestellt Sachverständigen

Hatte: Am Freitag verkündete Kieß eine Entscheidung. Drei Optionen gab es: Sachsen Energie zur Zahlung verurteilen. Die Thüga-Klage abweisen. Oder ein neues Gutachten bestellen. Die Kammer tat Letzteres: Dirk Rose, Präsident der Steuerberaterkammer Sachsen, soll eine einzige Frage beantworten: Hat der Gutachter unzulässig in die Geschäftspolitik von Sachsen Energie eingegriffen?

Der Gutachter hatte sich laut Kieß mit den Gewinnerwartungen des Sachsen Energie-Vorstands befasst und diese als viel zu niedrig eingestuft. Vergleichbare Unternehmen würden mit viel höheren Margen rechnen, befand der Sachverständige und schraubte auch bei den Netzen, beim Vertrieb, bei der Wärmeerzeugung und beim Trinkwasser fleißig den Profit nach oben – was den Wert der Drewag in den Milliardenbereich steigen ließ.

Korrekt oder grob fehlerhaft?

War das korrekt oder grob fehlerhaft? Nur bei einem fehlerhaften Gutachten wird Thüga mit der Klage abblitzen, so Kieß. In gut einem Jahr wissen die Beteiligten mehr, Gutachten brauchen ihre Zeit. In der Zwischenzeit verhandeln die Beteiligten vielleicht wieder. Das Prozesssituation hat sich geändert.

Sachsen Energie sieht sich gestärkt

„Wir stehen einer fairen vergleichsweisen Einigung immer offen gegenüber“, erklärte Gabriele Aplenz von Thüga. „Wir sehen unsere Auffassung gestärkt, dass das Gutachten fehlerhaft ist“, kommentierte Rokosch den Beweisbeschluss. Es gehe um die Sicherung von kommunalem Vermögen und damit um das Geld aller Dresdnerinnen und Dresdner. „Wir werden alles daran setzen, die Drewag vollständig zu rekommunalisieren.“

Der Weg bis dahin dürfte ohne gütliche Einigung ein weiter sein. Bei 80 Millionen Differenz landet eine Klage vor dem Bundesgerichtshof. Immer.

Von Thomas Baumann-Hartwig