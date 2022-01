Streit um Wohn- und Geschäftshaus-Neubau am Freiberger Platz in Dresden

Dresden

1,3 Millionen Euro für 826 Quadratmeter Grund und Boden – das macht stolze 1574 Euro pro Quadratmeter, leicht aufgerundet. Die Landeshauptstadt Dresden will jetzt Grundstücke in der Innenstadt für diesen Preis an einen Projektentwickler verkaufen. Es handelt sich um Flächen unterhalb der Annenkirche. Doch der Verkauf ist umstritten.

Der Investor will ein Wohn- und Geschäftshaus mit 29 Wohnungen und drei Gewerbeeinheiten auf einem eigenen Grundstück errichten und braucht die städtischen Flächen, um einen städtebaulich anspruchsvollen Baukörper ausprägen zu können.

9,5 Millionen Euro Investitionssumme

Immerhin geht es um den Freiberger Platz in durchaus guter Lage, der mit dem Neubau eine Fassung erhalten soll. Das Stadtplanungsamt fordert vom Investor ein einheitliches Gesamtgebäude und lehnt zwei getrennte Baukörper ab. Der Projektentwickler verpflichtet sich, für sein 9,5 Millionen Euro teures Vorhaben, bei dem auch eine Tiefgarage mit 35 Stellplätzen entstehen soll, ein gutachterliches Verfahren zur Baukörper- und Fassadengestaltung durchzuführen.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auf den städtischen Flächen wurde 2011 mit Fördermitteln eine hochwertige Park- und Grünanlage errichtet. In diese Grünfläche greift das Bauvorhaben nun unmittelbar ein. Der Investor verpflichtet sich deshalb als Ausgleich für die Eingriffe in den kleinen Park zu einer Fassadenbegrünung und einer extensiven Dachbegrünung. Außerdem soll das Unternehmen 30 Prozent der Wohnfläche der Stadt als Sozialwohnungen zur Verfügung stellen. Das sind bei 29 Wohneinheiten immerhin neun Wohnungen, die an einkommensschwache Mieter vermietet werden können.

Sollte der Fördermittelgeber wegen des Eingriffs in die Parkanlage Fördermittel zurückfordern, dann wird der Projektentwickler diese Forderung begleichen, sagt die Stadtverwaltung.

Stadtbezirksbeirat stellt sich auf die Hinterbeine

Der Stadtbezirksbeirat Altstadt hat sich jetzt aber auf die Hinterbeine gestellt. Die Grundstücke sollen nicht verkauft werden, im Gegenteil: Wenn der Investor seine Fläche verkaufen wolle, sollte die Stadt ihr Vorkaufsrecht ausüben. Der Stadtbezirksbeirat regt eine intensivere Begrünung der vorhandenen Flächen in dem Gebiet an und schlägt eine Bürgerbeteiligung für die weiteren Planungen vor.

CDU-Stadtbezirksbeirat Lutz Hoffmann soll im Bauausschuss den Standpunkt des Stadtbezirksbeirats erläutern. „Ich lehne einen Neubau an dieser Stelle ab“, erklärt Hoffmann. Der Ausschuss entscheidet über das Grundstücksgeschäft.

Von Thomas Baumann-Hartwig