Tut die Stadt das Richtige, wenn sie im Namen des Hochwasserschutzes eine Oase plättet? Zwischen Ja und Nein verläuft eine Front, die das umstrittene Umbauprojekt der Prießnitz wohl noch einige Zeit hinauszögern dürfte.

Fitmachen für neue Flut

Worum geht es? Für den Fall einer Flut, wie sie alle 100 Jahre vorkommt, soll die Prießnitz gerüstet werden. Der Bach entspringt in Rossendorf, schlängelt sich auf rund 25 Kilometern überwiegend durch die Dresdner Heide, ehe er auf seinem Weg zur Elbe die Äußere Neustadt entert. Hier fließt er zum Teil direkt durch die Hinterhöfe und Gärten der Häuser an der Prießnitzstraße, wird von mehreren, oft recht niedrigen Brücken überquert und von Mauern begrenzt.

Fast 200 Gehölze sollen weichen

Zwischen Bautzner Straße, Prießnitzstraße und Hohnsteiner Straße will die Stadt nun den Wasserlauf verbreitern und umverlegen, damit die Schäden im Flutfall weniger dramatisch ausfallen. Dafür sollen nicht nur die rund 100 Kleingärtner der Anlage „Prießnitzaue“ ihre Parzellen aufgeben und umziehen.

Einige Anwohner müssten auch Teile ihrer privaten Grundstücke opfern. Und: 198 Bäume und Sträucher würden gerodet – 43 Prozent des derzeitigen Bestandes.

Zwei-Millionen-Projekt

Das rund zwei Millionen Euro teure Unterfangen will sich die Stadt zu 70 bis 95 Prozent vom Land fördern lassen. Es wird seit 2017 vorangetrieben und hatte vergangenes Jahr 24 Monate Aufschub erhalten. Im Juli 2019 nun hat die Stadt das Planfeststellungsverfahren bei der Landesdirektion eingeleitet, in dem auch Betroffene ihre Bedenken vortragen können. „Es geht um einen Kompromiss zwischen privaten und öffentlich rechtlichen Belangen des Hochwasserschutzes“, heißt es in einer Antwort der Stadt auf eine DNN-Anfrage. 2021 soll es losgehen. Bauzeit: ein Jahr.

Grund immer mehr unterspült

„Ich bin da echt zwiegespalten“, sagt Ulla Wacker vom Vorstand des Stadtteilhauses, das hinten direkt an die Prießnitz grenzt. Sie hat gehört, dass wenigstens die Weiden erhalten werden könnten, doch viele andere Bäume eben leider nicht. „Andererseits muss ja etwas getan werden“, sagt sie. „Wir haben den Zugang zur Prießnitz schon sperren müssen, weil der Bach den Grund extrem unterspült hat. Und jeder Guss, mit dem hier mehr Wasser schnell vorbeirauscht, verschlechtert die Lage.“

Dachsspuren im Prießnitzgrund

Ein paar hundert Meter weiter hinten Richtung Heide sehen das Anwohner ganz anders. Sie nutzen ein verwunschen wirkendes Refugium am Ende des bebauten Grundstücks zur Erholung. Hinter viel Grün plätschert dort in ein paar Metern Tiefe die Prießnitz, Bäume spenden Schatten. „Haben sie die Dachsspuren gesehen?“, fragt eine Frau, die mit gerade mit ihrer Tochter aus dem Bachbett hochsteigt. Niemand hier leugnet, dass die Mauern, die die Prießnitz seit Jahrhunderten begrenzen, zum Teil marode sind – auch eineFolge der Flutenvon 2002, 2006 und 2013, als die Elbe mit Macht ins Tal drückte.

Beim Jahrhunderthochwasser 2002 hatte die Prießnitz ihre Flut mit der der Elbe vermischt – ansonsten ist der Bach seit 1967 nicht durch eigene Höchstpegelstände aufgefallen. Allerdings führt die Stadt die Ansicht von Hydrologen und Mathematikern ins Feld, dass das Hochwasserregime der Prießnitz weitgehend unabhängig ist vom Abflussregime der Elbe.

Konzept mit vielen Fragen

Zum Konzept der Stadt haben die Anwohner trotzdem viele Fragen. Warum werden nicht die Mauern instand gesetzt – wie zumBeispiel im Juli 2018 auf städtischem Grund? Jahrelang habe sich sonst nichts gerührt, jetzt sollen plötzlich kleinteilige Überschwemmungsflächen alles richten? Das löst Skepsis aus. Nächste Sorge: Sieht dann das ganze Tal so aus wie der relativ frisch befestigte Uferhang der 103. Grundschule in der Hohnsteiner Straße, der mit fünf dürren Minibäumchen den Charme eines Parkplatzes versprüht? Welche Alternativen wurden geprüft?

Grundstücksbesitzer sollen Flächen opfern

Die Stadt braucht gute Argumente - denn von den 23 Grundstücken, die das Flutkonzept betrifft, gehören ihr nur sieben. Alle anderen sind privat. Und etliche Besitzer sollen, wenn das Genehmigungsverfahren bei der Landesdirektion durchgeht, für das Projekt Teile ihrer Grundstücke hergeben. Begeisterung geht anders.

Neues Grün nach 15 Jahren

Dem befürchteten Kahlschlag setzt die Stadt auf Nachfrage entgegen, dass nach rund 15 Jahren Entwicklung weit mehr Bäume und Gehölze vorhanden sein würden als jetzt. Und führt als wegweisende Beispiele den Weidigtbach in Gorbitz an oder die Flutmulden am Koitzschgraben vor der Bahn. Zudem würden „qualitativ besonders wertvolle Bäume“ erhalten. Doch dass die Aussicht auf neues Grün in 15 Jahren Familien überzeugt, die mit ihren Kindern eigens wegen des dicht bewachsenen Prießnitztals in dieses Neustadt-Areal gezogen sind, darf bezweifelt werden.

Klagen nicht ausgeschlossen

Klagen sind also keinesfalls ausgeschlossen. Das weiß man auch bei der Stadt, die allerdings mit Gutachten dagegenhält. Ihr Hauptargument: Die Prießnitz fließe im hundertjährlichen Hochwasserfall mit 29 Kubikmetern pro Sekunde durch die Neustadt - „mit Abstand der größte Abfluss eines Gewässers zweiter Ordnung im urbanen Raum in Dresden“. Da das Wasser aus der Heide komme, sei mit viel Treibgut zu rechnen, was wiederum für Gebäude und Kleingärtner immens gefährlich werden könne.

Kommentar: Öko gegen Öko? Grundstücksbesitzer haben ja – wenn eine Kommune mit dem Gemeinwohl winkt – fast immer schlechte Karten. Egal ob Straßen, Flughäfen oder eben umverlegte Bäche: Der geballten Macht von steuerfinanzierten Gutachtern und Juristen privat etwas entgegenzusetzen, hat leicht etwas vom Kampf Don Quichotes gegen Windmühlen. Natürlich kann man sich als unbeteiligter Beobachter hinstellen und von Luxusproblemen reden, wenn Menschen ihre grüne Oase behalten wollen. Schließlich plant die Stadt keine Autobahn, sondern will die Prießnitz für Flutgefahren wappnen. Und unleugbar liefert das Klima mit seinen langen Trockenphasen und den zuverlässig folgenden Überschwemmungen durch Starkregen genug Argumente für den Hochwasserschutz. Trotzdem müssen Fragen nach dem Wie erlaubt sein und nach dem Wert bestehender Ökosysteme. In 15 Jahren wird die Prießnitzaue so grün sein wie heute? Ein schwacher Trost. Um so weniger, wenn es auch in weiteren Dürresommern der Stadt nicht gelingt, vorhandene Bäume hinreichend zu wässern...

Stadt: Mauersanierung deutlich ungünstiger

Alternativ sei auch die Sanierung der Mauern geprüft worden. Doch dies, so resümiert das zuständige Umweltamt aus den Gutachten, sei „die wirtschaftlich deutlich ungünstigere Variante“, und deren „Realisierung ungleich schwieriger, da fast alle Ufermauern privat sind. Dort, wo diese zugleich die Basis für bewohnte Häuser bilden, erhöht es den technischen Aufwand enorm.“

Statt der zwölf Monate müsse nach Ansicht der Stadt bei der Mauerertüchtigung wegen der sehr unterschiedlichen privaten Situationen von mehreren Jahren Bauzeit ausgegangen werden. Und es würde eine Lösung gebraucht, in der die Prießnitz trotzdem vorbeifließen könne. „Denn der Zugang zu den Grundmauern ist nur im jetzigen Bachbett möglich“. Auch dann, argumentiert das Umweltamt, wäre „ein massiver bauzeitlicher Eingriff in die Kleingärten erforderlich“.

Die Uhr tickt

Betroffene Grundstückseigentümer und die Kleingärtner im Osten des Szeneviertels müssen nun entscheiden, wie sie damit umgehen, dass 2021 Bagger im Auftrag der Stadt Hand anlegen an die grüne Oase. Das Planfeststellungsverfahren läuft. Die Uhr tickt.

