Dresden

Am Montag haben sich rund 40 Aktivisten vor dem Heim an der Hubertusstraße in Pieschen versammelt, um gegen eine „Zwangsumsiedlung“ der dort untergebrachten Wohnungslosen zu demonstrieren. Die Bewohner sollen nach Aussagen der Aktivisten in den kommenden Tagen in das Heim nach Klotzsche umgesiedelt werden.

...